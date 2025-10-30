KIFF 2025: 'রিস্টোর্ড ক্লাসিক্স'-এ ভারতের প্রথম এলজিবিটিকিউ+ সিনেমা ! কবে-কোথায় দেখবেন ?

KIFF 2025: 'রিস্টোর্ড ক্লাসিক্স'-এ ভারতের প্রথম এলজিবিটিকিউ+ সিনেমা ! কবে-কোথায় দেখবেন ?
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রিস্টোর্ড ক্লাসিক্স-এ থাকছে মোট তিনটে সিনেমা ৷ জেনে নিন সিনেমার দিনক্ষণ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 11:09 AM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: 'ওল্ড ইজ গোল্ড'- এই কথাটাও পুরনো হয় না কখনও। তাই বারবার পুরনোকে সমাদর করার রীতি প্রচলিত সর্বক্ষেত্রে। বিনোদনে তো বটেই। আর তাই তো পুরনো ছবিকে পুনরুদ্ধার করে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত৷ 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (Kolkata International Film Festival 2025) দেখানো হবে তিনটি পুনরুদ্ধার করা ছবি। তালিকায় রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (Aranyer Din Ratri), প্রেম কাপুরের 'বদনাম বস্তি' (Badnam Basti), সুমিত্রা পেরিসের 'দ্য গার্লস' (The Girls)।
বদনাম বস্তি
প্রেম কাপুর পরিচালিত ভারতের প্রথম LGBTQ+ চলচ্চিত্র 'বদনাম বস্তি' ছবিটি দেখানো হবে 9 নভেম্বর নজরুল তীর্থ 2-এ দুপুর 2টোয়।
100 মিনিটের এই ছবিটি মুক্তি পায় 1971 সালে। উল্লেখ্য, এর একটি পুনরুদ্ধারকৃত সংস্করণ 22 অগস্ট মেলবোর্নের ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFM) প্রদর্শিত হয়। আর এবার 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও দেখানো হবে এই ছবি। প্রেম কাপুর পরিচালিত এবং কমলেশ্বরের প্রথম উপন্যাস 'এক সড়ক সত্তাবন গালিয়ান' অবলম্বনে নির্মিত 'বদনাম বস্তি' ছবিটি উত্তর প্রদেশের মৈনপুরীতে নির্মিত।
গল্পটি সরনাম সিং নামে একজন বাস চালককে নিয়ে তৈরি, যিনি অতীতে ডাকাত ছিল। বনসুরি নামে এক মহিলাকে আক্রমণ থেকে উদ্ধার করার পর, সরনাম নিজেকে তার প্রেমের ফাঁদে আটকে যেতে দেখে। কিন্তু সরনাম গ্রেফতার হলে বনসুরির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ মুক্তি পাওয়ার পর, সে শিবরাজের সঙ্গে দেখা করে, মন্দিরের এক তরুণ কর্মী যাকে সে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে নিয়োগ করে। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে মানসিক এবং শারীরিক বন্ধন তৈরি হয়, যদিও ছবিতে কখনও স্পষ্টভাবে তা দেখানো হয়নি। এই ছবিটি এবার দেখানো হবে চলচ্চিত্র উৎসবে। অভিনয়ে নিতিন শেঠি, অমর কাক্কাদ এবং নন্দিতা ঠাকুর।
দ্য গার্লস
সুমিত্রা পেরিস পরিচালিত 'দ্য গার্লস' ছবিটিও দেখানো হবে রিস্টোর্ড ক্লাসিকস-এ। 110 মিনিটের এই ছবিটি 13 নভেম্বর নন্দন 2-এ সকাল 11টায় দেখানো হবে।
ছবিটি গ্রামীণ শ্রীলঙ্কায় নির্মিত। সুমিত্রা পেরিসের প্রথম চলচ্চিত্র এটি। এটি একটি সূক্ষ্ম, কাব্যিক চলচ্চিত্র যা দুই বোনের জীবনের মর্মস্পর্শী গল্প বলে, যাদের স্বপ্ন এবং আকাঙ্খা অপ্রতিরোধ্য শ্রেণী বাধার মুখে শূন্য হয়ে যায়। কুসুম, একটি কর্তব্যপরায়ণ মেয়ে। সে নির্মলের প্রেমে পড়ে, যার বাড়িতে কুসুম কাজ করে। নির্মলের মা যখন এই সম্পর্কের কথা জানতে পারে তখন রেগে যায় হয়। কারণ কুসুম নিম্ন শ্রেণীর। তাই নির্মলের মা কুসুমকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে। কুসুম এবং নির্মলের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। অন্যদিকে কুসুমের বোন সোমার বিউটি কুইন হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যায় যখন সে গর্ভবতী হয় এবং তার একটি অবৈধ সন্তান হয়। এরপর কী হয় তা ওই ছবি দেখলেই বোঝা যাবে।
অরণ্যের দিনরাত্রি
সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অরণ্যের দিনরাত্রি' 8 নভেম্বর দেখানো হবে সন্ধে 7টায়, নন্দন 1-এ।
115 মিনিটের এই ছবিটি 1970 সালের সালের 16 জানুয়ারি ভারতে এবং 1973 সালের 14 মার্চ আমেরিকায় মুক্তি পায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অরণ্যের দিনরাত্রি' 20 তম বার্লিন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা ছবির পুরস্কার পায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই ছবি ফের একবার বড় পর্দায় দেখার দিন আসন্ন। ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন শর্মিলা ঠাকুর, সিমি গারেওয়াল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ । চার বন্ধু, অসীম, সঞ্জয়, হরি এবং শেখর, কলকাতার বাসিন্দা, ছুটিতে পালামৌ এর কাছাকাছি বেড়াতে এসেছে। এরপর তাদের ঘিরে কী কী ঘটনা ঘটে তাই এই ছবির উপাদান।