KIFF 2025: আরও সাহিত্যধর্মী ছবি বানাতে চান রাজা চন্দ, চলচ্চিত্র উৎসবে আবার কবে স্ক্রিনিং এই ছবির?
নার্সিংহোমে বসেই পরিচালক পড়েছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘু মান্নার বরাত' ৷ আর তা থেকেই তিনি বানিয়ে ফেললেন বাংলা ছবি 'হালুম'।
Published : November 11, 2025 at 10:38 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: 'হালুম' বানিয়ে এক কথায় নিজের অন্য আইডেন্টিটি সেট করেছেন পরিচালক রাজা চন্দ ৷ এই প্রথম তাঁর কোনও ছবি কোনও চলচ্চিত্র উৎসবে (Film Festival) জায়গা করে নিল বলে বেজায় খুশি 'চ্যালেঞ্জ 2', 'টার্গেট', 'জানেমান', 'সুলতান' নির্মাতা রাজা চন্দ (Raja Chanda)।
আজীবন 'পড়াকু' একজন মানুষ তিনি। সুযোগ পেলেই বই খুলে বসে পড়েন। ঠোঙার লেখা পড়তে অভ্যস্ত তিনি। নার্সিংহোমে বসেই পড়েছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘু মান্নার বরাত' (Baghu Mannar Bawrat)। আর তা থেকেই তিনি বানিয়ে ফেললেন বাংলা ছবি 'হালুম'। ছবিটি প্রথমে দেখানো হয় 8 নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে 6টায় ৷ এরপরের শো 13 নভেম্বর রাধা স্টুডিয়োতে সন্ধে সাড়ে 6টায়।
সিনেমায় বাঘু মান্নার চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা সত্যম ভট্টাচার্য। ময়নার চরিত্রে পারিজাত চৌধুরী। রিসচা ফিল্মস প্রযোজিত এই ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন ভাস্কর চৌধুরী, যিনি পারিজাতের বাবা। রাজা চন্দর স্ত্রী পিয়ান অভিনয় করবেন সুবলার চরিত্রে। এছাড়া সিনেমায় জ্যোতি উকিলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন চন্দন সেন এবং লীলাময়ীর চরিত্রে সুদীপ্তা চক্রবর্তী। এই সিনেমার সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সাত্যকি বন্দোপাধ্যায় এবং মন ফকিরা ব্যান্ড। ছবির বেশিরভাগ শুটিং হয়েছে শান্তিনিকেতনের নিরিবিলি স্থানে।
রাজা চন্দ বলেন, "আমি ভীষণভাবে সাহিতধর্মী ছবি বানাতে চাই এবং প্রস্তুত ৷ যেহেতু আমি পড়তে ভালোবাসি তাই এই ইচ্ছা আমার সবসময়ের। আমি বরাবর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভক্ত। ওনাকে সুনীল দা বলড় সুযোগ পেয়েছি এটাই পরম পাওয়া। বহু জায়গায় আমি সুনীল দা'র 'কেউ কথা রাখেনি' আবৃত্তি করেছি৷ এছাড়া বুদ্ধদেব গুহ, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে ভালোলাগে। আমার একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি আছে বাড়িতে ৷ সিনেমা করব যখন থেকে ভাবি ইচ্ছা ছিল 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি' করব। অনিন্দ্য দা (চট্টোপাধ্যায়) করে ফেলায় বেশ আফসোস করেছিলাম।"
এই ছবিতে এক রিকশাচালকের ভূমিকায় অভিনয় করেন সায়ন ঘোষ। এক রিকশাচালকের কাছ থেকেই সেই কাজ রপ্ত করেন তিনি। একদিন এমন হয়েছে বীরভূমে সেই রিকশাচালককে গদিতে চাপিয়ে সায়ন তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।...
এই ছবিতে ময়নার ভূমিকায় পারিজাত চৌধুরী। তিনি বলেন, "জীবনের প্রথম ছবি যখন কোনও ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয় তখন এর থেকে বেশি খুশির কী থাকতে পারে? তাও আবার নিজের শহরের ফেস্টিভ্যালে!" সত্যমকে দেখা গিয়েছে বাঘু মান্নার চরিত্রে। সত্যম বলেন, "আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা সবটাই দক্ষিণ কলকাতাতে। ফলে, বীরভূমের মানুষদের ডাইলেক্ট, বডি ল্যাঙ্গোয়েজ আমাদের রপ্ত করতে হয়েছে। "
সুদীপ্তা বলেন, "আমার বাবা এই নাটকটা করতেন। দুই হিরোইন একজন আমি আরেকজন দিদি বিদীপ্তা। ময়না করত দিদি আর সুবলা করতাম আমি। আর এখানে আমি লীলাময়ীর চরিত্রে। এই গল্পটা আমার ভিতরে একদম গেঁথে বসে আছে। চরিত্রটা পেয়ে খুশি হয়েছিলাম।"
প্রসঙ্গত, 31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এ বছর সুদীপ্তা চক্রবর্তী অভিনীত চারটি ছবি। তার মধ্যে তিনটি রয়েছে 'বেঙ্গলি প্যানোরমা' বিভাগে। এই বিভাগে বাছাই করা সাতটি ছবির মধ্যে তিনটিই সুদীপ্তা অভিনীত। রাজা চন্দর 'হালুম', রেশমি মিত্রর 'বড়বাবু' এবং চন্দ্রাশিস রায়ের 'পড়শি'। ওদিকে প্রয়াত পরিচালক অরুণ রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রদর্শিত হবে 'বাঘাযতীন'। সেখানেও আছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। স্বভাবতই খুশি অভিনেত্রী।
তবে, বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগে যে ছবিগুলি আছে সেগুলি মুক্তির পর সরকারি হলে জায়গা পাবে কি না তা নিয়ে বেশ সন্দিহান অভিনেত্রী। কেননা তাঁর থিয়েটার কোনও সরকারি হলে জায়গা পাচ্ছে না বেশ অনেকদিন। তিনি 'হালুম' ছবির সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলেন, "আমার নাটক এখনও সরকারি হল পাচ্ছে না। আক্ষেপটা আমার এখনও আছে। এই ছবিগুলো থিয়েটার রিলিজ হলে দেখব কী হয় ৷ গত বছর ফেস্টিভ্যালে 'অহনা', 'আপিস' দেখানো হয়। কিন্তু যখন রিলিজ করে তখন দুটোর একটাও সরকারি হল পায়নি।"