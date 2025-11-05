KIFF 2025: ডকুমেন্টারিতে কলকাতা-রাজ কাপুর সংযোগ, স্মৃতিচারণে প্রধান শিক্ষক
মিত্র ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক জানান, গানের গলা ভালো ছিল রাজ কাপুরের ৷ এমনকী, গিটারও খুব ভালো বাজাতে পারতেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 5:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 নভেম্বর: কলকাতা শহরের সঙ্গে আত্মিক যোগ আছে 'দ্য শো-ম্যান' রাজ কাপুরের (Raj Kapoor) ৷ এই কথা অনেকেরই জানা ৷ কলকাতায় বেড়ে ওঠা থেকে স্কুলে পড়াশোনা, রাজ কাপুরের মনে তথা জীবনে শহর তিলোত্তমা জুড়ে ছিল অনেকটাই ৷ বেশ কয়েকবছর পড়াশোনা করেছেন ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশনে (Mitra Institution-Bhawanipur Branch) ৷ এমনকী, শাম্মি কাপুরও (Shammi Kapoor) পড়েছেন একই স্কুলে ৷ কলকাতার সঙ্গে রাজ কাপুরের যোগাযোগের শিকড় কতটা মজবুত ছিল, তা তুলে ধরেছেন পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় (Jaydip Mukherjee) তাঁর তৈরি ডকুমেন্টারিতে ৷ যা দেখানো হবে 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (Kolkata International Film Festival) ৷
রাত পোহালেই শহরে শুরু হবে সিনেমার উৎসব ৷ মিটেছে প্রস্তুতি পর্ব ৷ এখন সিনেপ্রেমীরা অপেক্ষায় রয়েছেন দেশ-বিদেশের নানা সিনেমাকে চাক্ষুষ করার জন্য ৷ 6 নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ৷ তার মধ্যে ভারতীয় ডকুমেন্টারির প্রতিযোগিতা বিভাগে দেখানো হবে (Competition on Indian Documentary Films) মোট 10টি সিনেমা ৷ যেখানে জায়গা করে নিয়েছে বাঙালি পরিচালক জয়দীপের 'পেইন্টেড মেমোরিজ ক্যালকাটা কানেক্টস রাজ কাপুর' (PAINTED MEMORIES CALCUTTA CONNECTS RAJ KAPOOR) ডকুমেন্টারি ৷
ভবানীপুর শাখার মিত্র ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, "সময়টা 1932-1935-এর মধ্যে হবে ৷ রাজ কাপুর ও শাম্মি কাপুর দুজনেই আমাদের স্কুলে পড়েছেন ৷ স্কুলে রাজের নাম ছিল শ্রিষ্টি নাথ কাপুর ৷ তিনি পড়েছেন চতুর্থ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৷ আর শাম্মি পড়েছেন তৃতীয় শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ৷ রাজ কাপুর যখন নাইনে ওঠেন তখন তিনি মুম্বই চলে যান ৷ ওঁনার বাবা পৃথ্বিরাজ কাপুর তখন নিউ থিয়েটার্সে চাকরি করতেন ৷ ওঁনারা ভবানীপুরেই থাকতেন ৷"
প্রধান শিক্ষকের কথায়, "রাজ কাপুর ভালো গান গাইতে পারতেন ৷ গিটারের হাত ছিল খুব ভালো ৷ বাংলাও বলতে পাড়তেন ৷ সেই সময় অনেক অবাঙালী এই স্কুলে পড়তেন ৷ এমনকী, সেই সময় স্কুলে হিন্দি-উর্দু-ফারসি-আরবিও পড়ানো হত ৷ তবে শুনেছি, রাজ কাপুরের ইতিহাস বিষয়টা পছন্দের ছিল ৷"
রাজা দে জানান, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি কলকাতা ও বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তাঁর মুখ থেকেই এই সব তথ্য জানতে পেরেছেন ৷ পৃথ্বিরাজ কাপুরের ছেলে বলে আলাদা করে কোনও অহঙ্কার ছিল না রাজ কাপুরের ৷ এরপর ক্লাস নাইনে মিত্র ইন্সটিটিউশন ছেড়ে গেলেও মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল স্কুলের স্মৃতি ৷ ফলে স্কুলের 75 বছর পূর্তিতে সেই সময় রাজ কাপুর 75 হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন ৷ স্কুলের কুশল কামনা করে পাঠিয়েছিলেন শুভেচ্ছা বার্তাও ৷ সেই স্মৃতিও ভাগ করে নেন মিত্র ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ৷
- Competition on Indian Documentary Films- বিভাগে কবে-কোন সিনেমা কোথায় দেখানো হবে রইল সম্পূর্ণ তালিকা ৷
পেইন্টেড মেমোরিজ ক্যালকাটা কানেক্টস রাজ কাপুর
পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
36 মিনিটের সিনেমা দেখানো হবে 9 নভেম্বর নন্দন 3-তে বিকেল 5টায় ও 13 নভেম্বর শিশির মঞ্চে দুপুর দুপুর 1.30 মিনিটে ৷
দ্য এলিফ্যান্ট হেভেন (THE ELEPHANT HAVEN)
পরিচালক কৃপাল কালিতা
30 মিনিটের ডকুমেন্টারি দেখানো হবে 8 নভেম্বর নন্দন 3-সময়- বিকেল 5.00টা ও 10 নভেম্বর শিশির মঞ্চে সন্ধ্যে 6.30টায় ৷
বিজয়ী যাপনের পটকথা (দ্য সাগা অফ আ গ্লোরিয়াস লাইফ: বিজয়লক্ষ্মী বর্মন)
পরিচালনায় জয়দীপ মুখোপাধ্যায় ৷ এই ডকুমেন্টারি দেখানো হবে
9 নভেম্বর নন্দন 3-তে 5টায় ও 13 নভেম্বর শিশির মঞ্চে দুপুর 1.30টায় ৷
বেলি অফ হুইল
মধুসূদন কে পরিচালিত এই ডকু-ফিল্ম দেখানো হবে 7 নভেম্বর নন্দন -3-তে বিকেল 5টায় ও 10 নভেম্বর শিশির মঞ্চে দুপুর 1.30টায় ৷
ফৌজদার
সৌরভ ভদ্রের এই ডকু দেখানো হবে 9 নভেম্বর নন্দন 3-তে বিকেল 5টায় ও 13 নভেম্বর শিশির মঞ্চে দুপুর 1.30টায় ৷
হোয়্যার ইজ মাই হোম
জয়জোস রাজ পরিচালিত এই ডকুমেন্টারি দেখানো হবে 8 নভেম্বর বিকেল 5টায় ও 10 নভেম্বর শিশির মঞ্চে সন্ধ্যে 6.30টায় ৷
জিলিপিবালার বন্ধুরা
পরিচালক দেবলীনা মজুমদারের এই ডকুমেন্টারি দেখানো হবে 7 নভেম্বর নন্দন 3-তে বিকেল 5টায় ও 10 নভেম্বর শিশির মঞ্চে দুপুর 1.30টায় ৷
মালতী
ফাল্গুনী ভক্তের এই ডকু দেখানো হবে 7 নভেম্বর নন্দন 3-তে বিকেল 5টায় ও 10 নভেম্বর শিশির মঞ্চে দুপুর 1.30টায় ৷
মাই লাস্ট ফেস:কুঙবরা
সুজিত দেববর্মা ও প্রণব জ্যোতি ডেকা পরিচালিত এই ডকু দেখানো হবে 7 নভেম্বর নন্দন 3-তে বিকেল 5টায় ও 10 নভেম্বর শিশির মঞ্চে দুপুর 1.30টায় ৷
যাত্রা পালা, দ্য ইকোস অফ অ্যান ওপেন স্টেজ
অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ডকুমেন্টারি দেখানো হবে 8 নভেম্বর নন্দন 3-তে 5টায় ও 10 নভেম্বর শিশির মঞ্চে সন্ধ্যে 6.30টায় ৷