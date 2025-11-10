KIFF 2025: ঋত্বিক ঘটককে শ্রদ্ধার্ঘ্য পঞ্জাবি পরিচালকের, বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে 'একটি নদীর নাম'

KIFF 2025: ঋত্বিক ঘটককে শ্রদ্ধার্ঘ্য পঞ্জাবি পরিচালকের, বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে 'একটি নদীর নাম'
সুদূর পূর্ব আফ্রিকার কোনও এক জায়গায় বসে পঞ্জাবি সন্তান মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছে বাংলা তথা বাংলা সিনেমাকে ৷
Published : November 10, 2025 at 1:01 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: তিনি বাঙালি নন ৷ কিন্তু বাংলার প্রতি টান জন্মেছে বাংলার পরিচালকের সিনেমা দেখে ৷ প্রভাবিত করেছে পরিচালক হিসাবে জীবন বেছে নিতে ৷ তিনি পঞ্জাবের ছেলে অনুপ সিং ৷ জন্ম ও বেড়ে ওঠা তানজানিয়ায় ৷ কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় এই যে, সুদূর পূর্ব আফ্রিকার কোনও এক জায়গায় বসে এই সন্তান মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছে বাংলাকে ৷ নেপথ্যে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েই 90 মিনিটের ছবি 'একটি নদীর নাম' বানিয়েছেন পঞ্জবি পরিচালক অনুপ সিং। 2002 সালে তৈরি হয় ছবিটি ৷ 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্পেশাল স্ক্রিনিং হয় এই সিনেমার। সাংবাদিক সম্মেলনের মডারেটর ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ।
পরিচালক অনুপ সিং সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন ঋত্বিক ঘটকের প্রতি উজাড় করে দেন নিজের শ্রদ্ধা ৷ বাংলা আর বাঙালির অমূল্য সম্পদ ঋত্বিক ঘটক তাঁর কাছেও অমূল্য রতন। তিনি বলেন, "যেদিন 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখলাম সেদিন চমকে উঠে ভাবলাম, আরে এটা তো আমার জীবনেরও গল্প। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার মধ্যে সারা বিশ্বের উদ্বাস্তুদের অস্তিত্বের সংকট খুঁজে পেলাম যেখানে বাঙালি, পঞ্জবি-সহ সব রাষ্ট্রহীন মানুষ এক হয়ে যায়।"
ঋত্বিকের ছবির মতোই এই ছবিতেও ফুটে উঠেছে নদীর প্রতীক, সীমান্তের যন্ত্রণা, এবং স্মৃতির করুণ সুর। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছিল শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সে এমন একজন মানুষ, যে নতুন সীমান্তের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হতে নিজের অতীত, ইতিহাস আর অস্তিত্বকে নতুন করে খুঁজে পায়। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন শামী কায়সার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। শিবপ্রসাদের অভিনয়ের মধ্যেই মিশে আছে হারিয়ে যাওয়া দেশ, স্মৃতি, ভালবাসা ও বেদনার ছায়া। 1996 সালে এই সিনেমার কাজ শুরু হয়। শেষ হয় 1998 সালে। 2002 সালে মুক্তি পায় ছবিটি।
বড়পর্দায় মুখ্যাভিনেতা হিসেবে ‘একটি নদীর নাম’ শিবপ্রসাদের প্রথম ছবি। তিনি এই ছবিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করছেন,পায়ে হেঁটে। কিন্তু এই যাত্রা শুধু ভৌগোলিক নয়, মানসিকও। তাঁর চরিত্রটি প্রতীক হয়ে ওঠে এক প্রজন্মের, যারা দেশভাগের পর হারানো শিকড়ের সন্ধান করে বেরিয়েছে। পরিচালক এদিন বলেন, "আমি পঞ্জবি হয়ে বাংলায় এই ধরনের ছবি করতে চেয়ে প্রথমে প্রযোজক পাচ্ছিলাম না। কিন্তু এই ছবির সাবজেক্ট এবং ঋত্বিক ঘটকের প্রতি ভালোবাসা দেখে রাজি হন হাবিবুর রহমান খান (আশীর্বাদ চালচিত্র, বাংলাদেশ)। এই ছবির আরও প্রযোজক ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট এনএফডিসি, দ্য মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স (ইন্ডিয়া), রিভার্স ফিল্মস। আজ এই ছবিটা হত না যদি হাবিবুর রহমান খান পাশে এসে দাঁড়াতেন আমার।"
হাবিবুর রহমান খান ঋত্বিক ঘটকের ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এরও প্রযোজক ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি অনুপের এই ছবির প্রযোজনা করতে শুরুতেই রাজি হইনি। ওর সঙ্গে গল্প টল্প করেছিলাম সেদিন। অনুপ আমার 'তিতাস একটি নদীর নাম' তৈরির সময়ের গল্প শুনে আমাকে বলেছিল আমার নাম নাকি গিনেস বুকে যাওয়া উচিত। এভাবে কোনও প্রযোজক নাকি কোনওদিন ছবি করে না৷ তৃতীয় সাক্ষাতে আমি বলি ছবিটা করব। কারণ ওর আর্ট, আমার গুরু ঋত্বিক ঘটকের প্রতি ওর শ্রদ্ধাবোধ দেখে আমি মুগ্ধ হই। তাই আমি রাজি হই। অনুপের এই ছবিটার অর্ধেক শুটিং তো বাংলাদেশেই হয়েছে।"
প্রসঙ্গত, পরিচালক অনুপ সিং 'ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া, পুণে'র ফিল্ম স্টাডিজের ছাত্র ৷ তাঁর নির্মিত 'কিসসা: দ্য টেল অফ আ লোনলি ঘোস্ট', 'দ্য সং অফ স্করপিয়নস' উল্লেখযোগ্য।