KIFF 2025: পোল্যান্ডের উনিশটি ছবির প্রদর্শন! স্পেশাল ট্রিবিউট শ্যাম বেনেগালকে; আর কী কী থাকছে সিনেমার উৎসবে ?

এবারের ফোকাস কান্ট্রি পোল্যান্ড। দেখানো হবে 19টি 'পলিশ ফিল্ম'। পরিবেশ বিষয়ক একাধিক ছবিও প্রদর্শিত হবে এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ৷

আর কী কী থাকছে সিনেমার উৎসবে ? (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 29 অক্টোবর: আর মাত্র সাতদিন বাকি ৷ তারপরেই শুরু হতে চলেছে সিনেমার মহোৎসব ৷ আগামী 6 নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে 31 তম 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' (31st Kolkata International Film Festival)। চলবে 13 নভেম্বর অবধি। এবারের ফোকাস কান্ট্রি পোল্যান্ড। তাই দেখানো হবে 19টি 'পলিশ ফিল্ম'। শুধু তাই নয় 8টি বিরল ভাষার ছবিও দেখানো হবে এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে। এবার পরিবেশের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। তাই পরিবেশ বিষয়ক একাধিক ছবি প্রদর্শিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

চলতি বছর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানানো হবে চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে। দেখানো হবে তাঁর নির্মিত ছবি 'অযাত্রিক', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'সুবর্ণরেখা'।
জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানানো হবে সন্তোষ দত্তকে। দেখানো হবে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত সন্তোষ দত্ত অভিনীত 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানানো হবে সলিল চৌধুরীকে। দেখানো হবে বিমল রায় পরিচালিত সলিল চৌধুরীর কাহিনি অবলম্বনে 'দো বিঘা জমিন'। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানানো হবে রাজ খোসলাকেও। দেখানো হবে তাঁর পরিচালিত 'বোম্বাই কা বাবু'।

বিরল ভাষার ছবির মধ্যে আছে- 'রিদম অফ দাম্মাম', 'ঢুন্ড', 'খনি', 'ইম্বু', 'আতে আতে'-সহ আরও কয়েকটি।

পরিবেশ বিষয়ক ছবির মধ্যে আছে- 'হাউ ডিপ ইজ ইওর লাভ', 'ঘোস্ট এলিফ্যান্টস', 'এভারেস্ট ডার্ক', 'বাম্বি: আ টেল অফ লাইফ ইন দ্য উডস'।

পোল্যান্ডের ছবির মধ্যে আছে- 'ফ্রানজ', 'স্কারবর্ন', 'ইও', 'দ্য ডোলি', 'হাউজ', 'উইন্টার'। রয়েছে বাঙালি পরিচালকের হাতে তৈরি ইন্দো-পলিশ মেলবন্ধনে তৈরি ছবি 'এনলাইটেন্ড সোল: দ্য থ্রি নেমস অফ উমা দেবী'। এগুলি ছাড়াও আরও বেশ কিছু পলিশ ছবি দেখবে দর্শক।

এবারের উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই উৎসবটার জন্য মানুষ সারা বছর ধরে অপেক্ষা করেন। এটা একটা ইমোশন। সারা ভারতের মানুষ অপেক্ষা করেন এই চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য। এতগুলো ভারতীয় ভাষার ছবির পাশাপাশি বাংলা ভাষার জন্য আলাদা করে জায়গা আছে এখানে। সিনেমা যারা ভালোবাসে এটা তাদের জন্য আরেকটা উৎসব।"

কোয়েল মল্লিকের কথায়, "কলকাতা হল কালচারাল ক্যাপিটাল। প্রতি বছর এই চলচ্চিত্র উৎসবে উচ্চমানের ছবি সিলেক্ট হয়। অনেক পুরনো বাংলা ছবি মানুষ দেখতে পাবে এখানে। সিনেমা হল রিফ্লেকশন অফ সোসাইটি। নানা দেশের ছবি দেখার সুযোগ থাকে। অন্য দেশের ছবি দেখে সেই দেশের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমরা জানতে পারি। আরেকটা উৎসব এটা।"

এই বছর স্পেশাল ট্রিবিউট দেওয়া হবে চলচ্চিত্র পরিচালক অরুণ রায়কে। দেখানো হবে তাঁর নির্মিত ছবি 'বাঘাযতীন'। স্পেশাল ট্রিবিউট দেওয়া হবে ক্লডিয়া কার্ডিনেলকে। দেখানো হবে তাঁর অভিনীত 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ওয়েস্ট'। একইভাবে ডেভিড লিঞ্চকে স্পেশাল ট্রিবিউট দিয়ে দেখানো হবে তাঁর পরিচালনা ছবি 'ব্লু ভেলভেট', শ্যাম বেনেগালকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দেখানো হবে তাঁর পরিচালিত 'ভূমিকা', শশী আনন্দের 'ম্যান ভার্সেস ম্যান', রাজা মিত্রর 'নয়নতারা'। 'বেঙ্গলি প্যানোরমা' বিভাগে দেখানো হবে চন্দ্রাশিস রায়ের 'পড়শি', রাজা চন্দর 'হালুম', ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের 'পিঞ্জর', নন্দন ঘোষের 'গেট আপ কিংশুক', অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'এইট', সুমন মৈত্রর 'এটু'।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
