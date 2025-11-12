KIFF 2025 'কলকাতা ছাড়া কাপুর খানদান গড়ে উঠত না'- কেন বলেছিলেন ঋষি ? অজানা কাহিনি রাজ কাপুরের ডকুমেন্টারিতে

KIFF 2025 'কলকাতা ছাড়া কাপুর খানদান গড়ে উঠত না'- কেন বলেছিলেন ঋষি ? অজানা কাহিনি রাজ কাপুরের ডকুমেন্টারিতে
পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "রাজ কাপুর এবং হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে বন্ধন সম্পর্কেও দেখানোর চেষ্টা করেছি।"
Published : November 12, 2025 at 12:20 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: জয়দীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত তথ্যচিত্র 'পেইন্টেড মেমোরিজ ক্যালকাটা কানেক্টস রাজ কাপুর' ((PAINTED MEMORIES CALCUTTA CONNECTS RAJ KAPOOR) দেখানো হল এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে (KIFF 2025)। তথ্যচিত্রটিতে উঠে এসেছে রাজ কাপুরের কলকাতায় কাটিয়ে যাওয়া সময়ের নানা দিক। কলকাতায় তাঁর পড়াশুনা, প্রাপ্ত বয়সে অন্যান্য বাঙালি কিংবদন্তিদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সবই উঠে এসেছে এই তথ্যচিত্রে।
পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, " 'পেইন্টেড মেমোরিজ: ক্যালকাটা কানেক্টস রাজ কাপুর'- এর মাধ্যমে রাজ কাপুরের কলকাতা সংযোগ সম্বন্ধে কথা বলব। পৃথ্বী রাজ কাপুর 1932-1939 সাল পর্যন্ত কলকাতায় বসবাস করতেন, নিউ থিয়েটারে কাজ করতেন, এবং হাজরার একটি বাড়িতে থাকতেন। রাজ কাপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন এবং সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলেও পড়াশুনা করেছেন। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে, সবারই এই শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। কলকাতায় থাকতে এঁরা কেউই একে অপরকে চিনতেন না। কিন্তু যখন তাঁরা মুম্বইতে গিয়ে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হন, তখন কলকাতার সঙ্গে সংযোগ সেতু হিসেবে কাজ করে। এটিই আমার তথ্যচিত্রের মূল বিষয়বস্তু। আমি রাজ কাপুর এবং হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে বন্ধন সম্পর্কেও দেখানোর চেষ্টা করেছি।"
তিনি এদিন আরও বলেন, "আমি রাজ কাপুরের বায়োপিক বানাতে চাইনি। তাই ওঁর পরিবারেরও কারওকে রাখিনি তথ্যচিত্রে। যদিও এখানে ঋষি কাপুরের 'খুল্লামখুল্লা' ছবির একটা রেফারেন্স আছে। সেখানে ঋষি কাপুর পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে কলকাতা ছাড়া কখনও কাপুর খানদান গড়ে উঠত না।" তিনি আরও বলেন, "হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ঠিক করেছিলেন 'আনন্দ সংবাদ' নামে একটি বাংলা ছবি বানাবেন। সেখানে তিনি নিজে আর রাজ কাপুর অভিনয় করবেন। কিন্তু শেষ অবধি আর যেটা হয়নি। এরপর 1970 সালে যখন 'আনন্দ' হল তখন টাইটেল কার্ডে লেখা আছে 'দিস ফিল্ম ইজ ডেডিকেটেড টু দ্য সিটি অফ বম্বে অ্যান্ড রাজ কাপুর'।"
তিনি বলেন, "নার্গিসের জন্ম কলকাতায়। তখন রাজ কাপুরেরও শৈশব। কেউ কাউকে চিনতেন না। মুম্বইতে গিয়ে বৃহত্তর সিনেমার সংসারে বাঙালিরা একে অপরকে চিনে নেন। এটাও একটা বড় স্টোরি টেলিং। এসবের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে এই তথ্যচিত্রটা।" উল্লেখ্য, রাজ কাপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন কি না তা নিয়ে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে একটি মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তথ্যচিত্রের পরিচালক এবং প্রযোজকের মতে তিনি মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। অন্যদিকে মডারেটর কৃষ্ণেন্দু বিকাশ চাকী এই তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানান। যুক্তি দেখান। বিতর্ক থামে। মূল স্রোতে ফেরে সাংবাদিক সম্মেলন। জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সবমিলিয়ে চারশোর বেশি তথ্যচিত্র বানিয়েছেন।
সুব্রত সান্যাল প্রযোজিত 36 মিনিটের এই ইংরেজি তথ্যচিত্রটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত – রাজ কাপুরের শৈশব, মুম্বইতে তাঁর স্থানান্তর এবং বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। শম্ভু মিত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে । জয়দীপ মুখোপাধ্যায়কে এই তথ্যচিত্রটি সফল করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন সজল দত্ত এবং নির্মল ধর।