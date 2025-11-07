KIFF 2025: 'শিশুর মতো ছিলেন ঋত্বিক ঘটক'- 'তিতাস একটি নদীর নাম' শুটিংয়ের স্মৃতিচারণায় প্রযোজক

KIFF 2025: 'শিশুর মতো ছিলেন ঋত্বিক ঘটক'- 'তিতাস একটি নদীর নাম' শুটিংয়ের স্মৃতিচারণায় প্রযোজক
'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রদর্শনীতে এসে পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতিতে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 1:11 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দ্বিতীয় দিন সকাল 9টায় নন্দন 1-এ দেখানো হল ঋত্বিক ঘটকের (Ritwik Ghatak) কালজয়ী ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' (Titash Ekti Nadir Naam)। প্রবাদপ্রতিম পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে। এদিন সিনেমাটি দেখতে নন্দনে হাজির ছিলেন ছবির প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান, গৌতম ঘোষ এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।
এই ছবি নির্মাণের সময়ে ফিরে গিয়ে প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান বলেন," 'তিতাস একটি নদীর নাম' নিয়ে কথা বলতে গেলে শেষ হয়ে যাবে। প্রথম কথা, আমি কলেজে পড়াকালীন সময় থেকেই ঋত্বিক ঘটকের ফ্যান। 1962 সালে ছবি বানানোর পর উনি 1972-এ বাংলাদেশে গিয়েছিলেন ছবি বানাতে। অসুস্থ ছিলেন তখন। যার ফলে ওঁকে দিয়ে ছবি করানো আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রথম দিন শুটিং ছিল ঢাকার থেকে 30 কিমি দূরে। বললেন, আজকে শুটিং না করে অন্যদিন করি। আমি বললাম কিছু লোক যে পয়সা পেয়ে গেল? উনি বললেন, ঢাকায় বললে তুই দিতি না। এভাবে কাজ না করে পয়সা পাইয়ে দিতেন তিনি।"
ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কাটানো সময়ের স্মৃতি ঘেটে তিনি বলেন, "শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পরে কাঁধব্যাগে ওঁর জন্য ওষুধ ক্যারি করি। কত ঝগড়া হত ওঁর সঙ্গে। বলতেন, আমি যদি ছবিটা শেষ না করি তুই কী করবি?" তিনি আরও বলেন, "একবার তিতাসের লোকেশন দেখতে যাচ্ছি, তিতাস নদীর সামনে গাড়ি থামাতে বললেন। হাঁটু জলে নেমে উনি মুখের মধ্যে জল নিচ্ছিলেন। এটা কী করছেন প্রশ্ন করতে তিনি বলেন, আমি অনুভূতি নিচ্ছি যে আমি তিতাসে দাঁড়িয়ে আছি। প্রত্যেকদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া হত। আমি কিন্তু ওঁকে ছাড়িনি, যদি পালিয়ে যায়! এরপর এই ছবির কাজ চলাকালীনই উনি নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন। আমি ওঁর পাশে ছিলাম সবসময়। বলেছিলাম এই ছবি শেষ না করে যেতে পারবেন না। শিশুর মতো ছিলেন একেবারে। একদিন বললেন, তোর অনেক টাকা খরচ করে দিলাম। এভাবে ওনার সঙ্গে একটা বছর কাটিয়েছি।"
ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে স্মৃতিচারণায় প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান জানান, " এমনও পরিস্থিতি এসেছে যে, মারামারি হয়ে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি, বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি, আর ওঁর মতো একজন সিম্পল মানুষকে সামলাতে পারব না ? এই কারণে আমি ছবিটা করেছি ।" তিনি বলেন, "আমিই মনে হয় একমাত্র একজন প্রযোজক যে কি না পরিচালকের সঙ্গে টানা এক বছর কাটিয়েছে । কেননা উনি কখন কোথায় যাচ্ছেন, ফিরবেন কি ফিরবেন না, কিছুই ঠিক ছিল না । সাঁইথিয়া থেকে শান্তিনিকেতন, এমনকি মুম্বই পর্যন্ত আমি ওঁর সঙ্গে চলে গিয়েছি । ওঁর খাবারও আমি নিজে সার্ভ করতাম।"
মূলত এই বছরের সিনেমার উৎসবে ঋত্বিক ঘটকের একাধিক ছবি-সহ একগুচ্ছ বাংলা সিনেমা দেখানো হবে এই চলচ্চিত্র উৎসবে। যেমন 8 নভেম্বর সকাল 11টায় রাধা স্টুডিয়োতে ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' দেখানো হবে। সন্ধে সাড়ে 6টায় ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখানো হবে। সন্ধে 7টায় নন্দন 1-এ দেখানো হবে সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। সন্ধে সাড়ে 6টায় রবীন্দ্র সদনে প্রদর্শিত হবে রাজা চন্দর 'হালুম'। বিকেল 4টেয় অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের '8', বিকেল 5টায় নজরুল তীর্থ 2-এ রুদ্রজিৎ রায়ের 'পিঞ্জর' প্রদর্শিত হবে।