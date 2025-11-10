KIFF 2025: হিন্দি সিনেমার 'ঋত্বিক ঘটক' ছিলেন গুরু দত্ত ! সিনেমার উৎসবে 'পিয়াসা' পরিচালকের অজানা কাহিনি

KIFF 2025: হিন্দি সিনেমার 'ঋত্বিক ঘটক' ছিলেন গুরু দত্ত ! সিনেমার উৎসবে 'পিয়াসা' পরিচালকের অজানা কাহিনি
কখনও কোনও হিন্দি সিনেমার নায়ককে নিয়ে বাংলা উপন্যাস লেখা হয়নি। বাঙালি না হয়েও গুরু দত্তের বাঙালি কানেকশন ছিল অনেক দৃঢ়। কলকাতারবাংলা স্কুলেও পড়েছেন তিনি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2025 at 9:56 AM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: এই বছরটা গুরু দত্তের জন্মশতবর্ষ। 1925 সালে 9 জুলাই জন্ম বসন্ত কুমার শিবশঙ্কর পাডুকোনের। হ্যাঁ এটাই কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক তথা অভিনেতা গুরু দত্তর আসল নাম। তাঁকে সবাই বাঙালিই ভাবত। কেউ জানতেনই না 'দত্ত' তাঁর নামেরই অংশ। তাও আবার বদলি নাম। তাঁকে সবাই গুরু দত্ত নামেই চিনত।
কোঙ্কনি পরিবারে জন্ম গুরু দত্তর। থাকতেন বেঙ্গালুরুতে। 1942 সালে আলমোড়ায় 17 বছর বয়সে পণ্ডিত উদয় শঙ্করের কাছে যান নাচের তালিম নিতে। সেখানে প্রেমে জড়ান এবং ব্যর্থ হন। এরপর কলকাতায় ফিরে টেলিফোন অপারেটরের চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু মন লাগছিল না কাজে। গল্প লিখতে শুরু করেন ইংরেজি কাগজে ৷ মুন্বই গিয়ে যোগ দেন প্রভাত ফিল্মসে। সেখান থেকে সদ্য ভি শান্তারাম বেরিয়ে যাওয়ায় তিনি কাজ পান পরিচালনার। সেখানেই বন্ধুত্ব হয় রহমান এবং দেব আনন্দের সঙ্গে ৷ দেব আনন্দ, দিলীপ কুমার এবং রাজ কাপুর- সেই সময়ের তিন সুপারস্টারের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ছিল গুরু দত্তর ৷
তাঁর নির্মিত 'পিয়াসা' ( Pyaasa), 'কাগজ কে ফুল' (Kaagaz Ke Phool) এবং অভিনীত 'সাহেব বিবি অউর গোলাম' (Sahib Bibi Aur Ghulam)-এর মতো ধ্রুপদী সিনেমা বারবার টানে দর্শকদের মন ৷ পরিচালনা, অভিনয় এবং প্রযোজনা সমতালে করে গিয়েছেন তিনি ৷ এহেন মানুষটির জন্মশতবর্ষ পালন করছে 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (31st kolkata international film festival)। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় চলছে প্রদর্শনী। তাঁকে আরও একবার স্মরণ করে নিতে এদিন 'দ্য মেলানকলিক 'ম্যাভেরিক' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজিত হয় শিশির মঞ্চে। বক্তা হিসেবে হাজির ছিলেন- চলচ্চিত্র পরিচালক রমেশ শর্মা, সোমা এ চট্টোপাধ্যায়, লেখক মৈনাক বিশ্বাস, লেখক সত্য সারন, সাংবাদিক-লেখক রশ্মিলা ভট্টাচার্য।
তাঁদের কথায় কথায় এদিনের সেমিনারে উঠে আসে অনেক অজানা কথা। তিনি যেন হিন্দি সিনেমার 'ঋত্বিক ঘটক' ৷ ঋত্বিকের 'প্যাশন' ছিল ভাঙা দেশ, আর গুরু দত্তর ভাঙা প্রেম। তাঁর অভিনয়শৈলী আজও সিনেমা শিক্ষার এক অন্যতম পাঠ বলা যায়। বর্ষীয়ান সাংবাদিক তথা চলচ্চিত্র সমালোচক সোমা এ চট্টোপাধ্যায় বলেন, " 'কাগজ কে ফুল' ফ্লপ করার জন্য খুব কষ্ট পান তিনি। কেন সেই ছবি ফ্লপ হয় তার উত্তর নেই কারওর কাছে ৷ একইভাবে ব্যক্তিগতজীবনে বড় একলা ছিলেন তিনি। নিজের জীবনে বিষাদঘন ছিলেন বলেই 'পিয়াসা', 'কাগজ কে ফুল' এবং 'সাহেব বিবি অউর গোলাম'-এর মতো এত সুন্দর ট্রিলজি উপহার পেয়েছে চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষ।"
অন্যতম বক্তা মৈনাক বিশ্বাস বলেন, "গুরু দত্ত যে সময়ে এসেছিলেন তখন বলিউডের ইতিহাস নতুন করে লেখা হচ্ছে। আসছে নতুন মেলোড্রামা। লেখা হচ্ছে নতুন ধরনের স্ক্রিপ্ট ৷ তখন নতুন সিনেমাটোগ্রাফি, নতুন ক্যামেরা প্রযুক্তিও চলে এসেছে ৷ ফলে বিমল রায়, মেহমুদ, রাজ কাপুরের মতো গুরু দত্তের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না।"
গুরু দত্ত কীভাবে নানা ধরনের উর্দু শায়েরি তাঁর ছবিতে ব্যবহার করেছেন তার নানা উদাহরণ তুলে ধরেন লেখিকা রশ্মিলা ভট্টাচার্য। আরেক বক্তা সত্য সারণ বলেন, "বিষাদের সুরের মধ্য দিয়েই গুরু দত্ত আজও সকলের হৃদয়ে বসে আছেন। "
কথায় কথায় উঠে আসে গুরু দত্তর একলা হয়ে পড়া, গুমরে থাকা স্বচক্ষে দেখেন ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র। প্রসঙ্গত, 'সাহেব বিবি অউর গোলাম' বিমল মিত্রর লেখা। তাঁকে এক সময় মুম্বই নিয়ে গিয়ে গুরু নিজের বাংলোয় রেখেছিলেন, টানা এক বছর। ওই সময়েই গুরুর অবসাদ নিজের চোখে দেখেন বিমল মিত্র। আর তার পরেই লেখেন 'বিনিদ্র' নামের একটি উপন্যাস।
এর বেশ কিছুদিন পরে সাহিত্যিক দুলেন্দ্র ভৌমিক গুরুকে নিয়ে লেখেন 'সুন্দর'। কখনও কোনও হিন্দি সিনেমার নায়ককে নিয়ে এরকম দু'টি বাংলা উপন্যাস লেখা হয়নি। গুরু দত্ত বাঙালি ছিলেন না। কিন্তু বাঙালি কানেকশন ছিল তাঁর অনেক বাঙালির থেকেও দৃঢ়। কারণ কলকাতার দুটি বাংলা স্কুলে পড়েছেন তিনি একটা সময়ে, জানা গেল সেমিনার থেকেই। তাঁর স্ত্রী গীতা দত্ত বাঙালি। 'পিয়াসা' ছবির পটভূমি কলকাতা। 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এ ব্যবহৃত বৈষ্ণব পদাবলির আদলে কীর্তন গান- তা বারবার প্রমাণ করে।
সেমিনারে রমেশ শর্মা বলেন, "গুরু দত্ত ব্রিলিয়ান্ট। সব রকমের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। একইসঙ্গে তাঁর কাজের মধ্যে হলিউডি ছাপ ছিল।" বক্তাদের কথা থেকে উঠে আসে নারীর অভিনয়শৈলীকে গুরুত্ব দিয়ে তা ছবির অগ্রভাগে রাখতেন গুরু দত্ত ৷ এই নারী চরিত্রগুলো সবকিছুর ঊর্ধে উঠে প্রেমকেই প্রাধান্য দেয়। অসম্ভব খুঁতখুঁতে মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে আছে 'জাল', 'বাজ', 'আর পার', 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস 55', 'প্যায়াসা'। তাঁর জীবনের শেষ ছবি 'কাগজ কে ফুল' ভারতের প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি, যা তাঁর পরিচালনার কফিনে শেষ পেরেক ঠোকে ৷ এরপর তিনি নিজে আর পরিচালনা করেননি। কিন্তু তাঁর দল তৈরি করে 'চৌধভী কা চাঁদ', 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'। 1964-তে মুক্তি পায় 'সাঁঝ অউর সভেরা'। এরপরে কখনও আর ফ্লোরে যাননি গুরু দত্ত ৷
গীতা দত্তর সঙ্গে বৈবাহিক জীবনও সুখের ছিল না। ফলে, একাকীত্ব ছিল গুরু দত্তের নিত্যসঙ্গী। তাঁর ছবির নায়করা যেমন বিষণ্ণ ছিলেন, তেমনি তাঁর ব্যর্থ প্রেম এবং বিষণ্ণতাই কি ছিল মৃত্যুর কারণ? জানা যায়, প্রভাত ফিল্মসেও কাজ যায় প্রেমের কারণেই। পরে গীতা দত্তর সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার বিয়ে। সেই সম্পর্কেও চিড় ধরে অচিরেই। চল্লিশে পা রাখার আগেই1964 সালে মাত্র 39 বছর বয়সে এই কিংবদন্তি পরিচালক তথা অভিনেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জানা যায়, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং ঘুমের ওষুধ সেবনে মৃত্যু হয় তাঁর। আত্মহত্যা নাকি অঘটন সেই নিয়ে মতপার্থক্য আছে। মাত্র আটটি ছবি বানান গুরু দত্ত। তাঁর ছবিগুলি আজও বর্ষীয়ান সিনেপ্রেমীদের কাছে মাইলস্টোন হয়ে থেকে গিয়েছে। সেই মানুষটিকে ঘিরে
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনীতেও মানুষের ভিড় ছিল নজর কাড়া।