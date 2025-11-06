KIFF 2025: 'তিতাস একটি নদীর নাম' থেকে 'আইশা কান্ট ফ্লাই অ্যাওয়ে', দ্বিতীয় দিনে কোথায়-কোন সিনেমা দেখবেন?

KIFF 2025: 'তিতাস একটি নদীর নাম' থেকে 'আইশা কান্ট ফ্লাই অ্যাওয়ে', দ্বিতীয় দিনে কোথায়-কোন সিনেমা দেখবেন?
কিফ-এ দ্বিতীয় দিনে কোথায়-কোন সিনেমা কখন দেখানো হচ্ছে, তা জানতে চট করে চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন এই প্রতিবেদনে ৷
November 6, 2025
কলকাতা, 6 নভেম্বর: উত্তম-সুচিত্রার 'সপ্তপদী' নিয়ে যাত্রা শুরু 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৷ আগামিকাল অর্থাৎ 7 নভেম্বর থেকে পুরোদমে শুরু হবে বাঙালির সিনেমার উৎসব। 20টি জায়গায় দেখানো হবে দেশ-বিদেশের নানা সিনেমা । কাল কোথায়-কখন কোন সিনেমা দেখার সুযোগ রয়েছে আপনাদের, তার সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হল এই প্রতিবেদনে ৷
7 নভেম্বর শুরুতেই দেখানো হবে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত দুটি কালজয়ী ছবি। একটি 'তিতাস একটি নদীর নাম'। অন্যটি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। সকাল 9টায় নন্দন 1-এ দেখানো হবে 'তিতাস একটি নদীর নাম'। আর রাধা স্টুডিওতে সন্ধে সাড়ে 6টায় 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। 'তিতাস একটি নদীর নাম' হল ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 1973 সালের বাংলাদেশী নাট্যধর্মী চলচ্চিত্র। বাঙালি ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'অবলম্বনে চলচ্চিত্র উপযোগী করে নির্মিত হয়েছে। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন হাবিবুর রহমান খান। এটি তাঁর প্রযোজিত প্রথম সিনেমা। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রবীর মিত্র, রোজী সামাদ, কবরী ও গোলাম মুস্তাফা।
'বাড়ি থেকে পালিয়ে' 1958 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় বাংলা ছবি। এই ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন পরমভট্টারক লাহিড়ী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি দুষ্টু ছেলে। সে তার গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসে।তারপর? যারা নতুন দেখবে তাদের দেখার পালা। আর যাদের দেখা তারা পাবে আবার ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ।
এদিন সকাল সাড়ে 11টায় নন্দন 1-এ দেখানো হবে প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের বাংলা ছবি 'নধরের ভেলা'। সহজ কথায় 'নধরের ভেলা’ এক ‘মিসফিট’ মানুষের গল্প। সমাজের চোখে যে ‘মিসফিট’। তার অপরাধ সে অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন। অলস নয়, ধীরগতির মানুষ। যা-ই করে, ধুব ধীরেসুস্থে। আবার এই মানুষটাই পাকেচক্রে ঢুকে পড়ে এক ভ্রাম্যমান সার্কাসের দলে। সেখানে তার সঙ্গে কী কী ঘটছে, সেই সার্কাসের দলের বাকি শিল্পী, লোকজন তার সঙ্গে কী কী করছে, তাদের অবস্থান কী...তাদের পেশা ও নিজেদের জীবন নিয়ে দোলাচলের মধ্যে এমন একটি মানুষ হাজির হওয়াতে কী হয় শেষমেশ তাই নিয়েই এই ছবি। নধরের ভূমিকায় অমিত সাহা, সার্কাস ম্যানেজারের চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তী। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের ‘ইন্টারন্যাশন্যাল কম্পিটিশন: ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস’ বিভাগে দেখানো হবে ছবিটি। এটাই এই বিভাগে একমাত্র ভারতীয় ছবি।
একই দিনে নন্দন 2-এ দুপুর 1:30 মিনিটে দেখানো হবে মনেট রায় সাহার পরিচালনায় 'পরবাসী'। 1960-এর প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবি। সেই সময়কার অস্থির সময়কে পটভূমি করে তৈরি হয়েছে 'পরবাসী'। একঝাঁক গুণী অভিনেতা রয়েছেন এই ছবিতে। যাঁদের প্রায় সময়েই অন্য ধারার ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যায়৷ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন লোকনাথ দে, কিঞ্জল নন্দ, দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত, স্বাতী মুখোপাধ্যায় ও সবুজ বর্ধন। তাঁরা ছাড়াও রয়েছেন একাধিক নামী অভিনেতা-অভিনেত্রী।
'পরবাসী'র গল্প শুরু হয় ১৯৬০-এর দশকের পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-এ ধর্মীয় নিপীড়নের এক ভয়াবহ সময়ে। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা নিমাই তার পরিবারকে নিয়ে নিরাপত্তার সন্ধানে ভারতে পাড়ি জমান। যাত্রাপথেই তার কন্যা অসীমা হারিয়ে যায় ৷ যা গোটা পরিবারের জীবনকে চিরতরে বদলে দেয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরায় এসে তারা আশ্রয় পান পুনীরাম নেতৃত্বাধীন এক আদিবাসী গ্রামে। ধীরে ধীরে নীমাই স্থানীয় শিশুদের পড়ানো শুরু করেন এবং পরিবার নতুন জীবনে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে। এদিকে নিমাইয়ের ছেলে অতুল, পুনীরামের কন্যা ফুলমতিকে ভালোবেসে বিয়ে করে, যা দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। এক সময় ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত মোড়ে, অসীমার সঙ্গে পরিবারের পুনর্মিলন ঘটে—যে এখন বাংলাদেশে অসীমা বেগম নামে পরিচিত। কী হয় এরপরে? সেটাই দেখার। ছবিটি 31তম কলকাতা চলচিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা মূলক বিভাগে মনোনীত হয়েছে।
এদিনের আর কোথায়-কোন সিনেমা দেখার সুযোগ রয়েছে---
*নন্দন -1
সকাল 9টা- তিতাস একটি নদীর নাম
সকাল সাড়ে 11টা- নধরের ভেলা
দুপুর 2টো- টু দ্য ওয়েস্ট ইন জাপাতা
বিকেল 4:30- ব্লু মুন
সন্ধে 7টা- চপিন, আ সন ইন প্যারিস
*নন্দন- 2
সকাল 11টা- হি ম্যান
দুপুর 1:30- পরবাসী
বিকেল 4টে- Phouoibee
সন্ধে 6:30- প্রেম সন্ন্যাস
*নন্দন 3
দুপুর 2টো- আনন্দ মঠ (শ্রদ্ধাজ্ঞাপন- বন্দে মাতরম)
বিকেল 5টা- কম্পিটিশন অফ ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি ফিল্মস (চারটি ছবি)
*শিশির মঞ্চ
দুপুর 1:30- The execution of P
সন্ধে 6:30- কম্পিটিশন অফ ইন্ডিয়ান শর্ট ফিল্মস
*রবীন্দ্র সদন
সকাল 11টায়- স্পেশাল স্ক্রিনিং- ডিরেক্টরস ডায়েরি
বিকেল 4টে- দ্য লাস্ট অ্যাক্ট
সন্ধে সাড়ে 6টা- বড়বাবু
*রাধা স্টুডিয়ো
সকাল 11টা- Whos afraid of virginia woolf
দুপুর 1:30- Agon
বিকেল 4টে- দ্য সিক্রেট এজেন্ট
সন্ধে 6:30- বাড়ি থেকে পালিয়ে
*রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন
সকাল 11টা- La Grazia
দুপুর 1:30- Rhythm of Dammam
বিকেল 4টে- Romania
সন্ধে সাড়ে 6টা- On the silver globe
*নজরুল তীর্থ ১
সকাল 11টা- Fragments from the East
দুপুর 1:30- Africa Blanca
বিকেল 4টে- Ange
সন্ধে 6:30- The voice of Hind Rajab
*নজরুল তীর্থ 2
দুপুর 2টো- Love on Trial
বিকেল 5টা- গেট আপ কিংশুক
*নবীনা
সকাল 9টা-হিজরা
*মেনকা সিনেমা
সকাল 9টা- কাদাল কান্নি
*অজন্তা সিনেমা
সকাল 11টা- Aisha can't fly away
*গ্লোব সিনেমা
দুপুর 12টা- The way we were
*প্রাচী
সকাল 10:30- Gab Gwywi Jaikhlong
*বিনোদিনী থিয়েটার
সকাল 10টা- Passing Dreams
*নিউ এম্পায়ার
সকাল 10:30- Irkalia Dreams of Gilgamesh
*আইনক্স (সাউথ সিটি)
সকাল 9টা- How deep is your love
*আইনক্স (মেট্রো)
সকাল 9টা- How come It's all green out here?
পিভিআর
সকাল 9টা- মাদানিয়া
*আইনক্স (কোয়েস্ট মল)
সকাল 9টা- প্যালেস্তাইন 36
