KIFF 2025: বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগে রুদ্রজিতের 'পিঞ্জর' থেকে সুমনের 'অ2' কবে-কোথায় দেখবেন ?

এই বছর চলচ্চিত্র উৎসবের বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগে মোট সাতটি সিনেমা দেখানো হবে ৷

Published : October 29, 2025 at 12:13 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 12:24 PM IST

কলকাতা, 29 অক্টোবর: 31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (31st Kolkata International Film Festival 2025) এই বছর 'বেঙ্গলি প্যানোরমা' বিভাগে দেখানো হবে মোট সাতটি ছবি। তার মধ্যে রয়েছে চন্দ্রাশিস রায়ের 'পড়শি', রাজা চন্দর 'হালুম', ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের 'পিঞ্জর', রেশমি মিত্রর 'বড়বাবু', নন্দন ঘোষের 'গেট আপ কিংশুক', অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের '8' (আট), সুমন মৈত্রর 'অ2'।

ছবি- পিঞ্জর

পরিচালক- ডা. রুদ্রজিৎ রায়

সিনেমাটি দেখানো হবে 8 নভেম্বর নজরুল তীর্থ-2-তে বিকেল 5টায় এবং 10 নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে 6 টায় ৷

ছবিটি বাংলা এবং হিন্দি ভাষাতে বানানো হয়েছে। 2 ঘণ্টা 17 মিনিটের এই ছবিটি তারক, শেফালি, ঝিমলি, ইকবাল এবং পারমিতাদের কেন্দ্রে রেখে এগোয়। এদের জীবনের নানারকম গল্পই এই ছবির প্রেক্ষাপট। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়, ঈশান মজুমদার, জয় সেনগুপ্ত, শতাক্ষী নন্দী, তথাগত মুখোপাধ্যায়, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিদীপা দাস, সামিউল আলম। স্বল্প সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে আছেন মমতা শঙ্কর।

ছবিটি সম্পাদনা করেছেন সায়ন্তন নাগ এবং অনিন্দিতা ঘোষ। মিউজিক ডিরেক্টর রাতুল শঙ্কর। একটি গান যেটা সিনেমায় নেই সেটা প্রোমোশনের জন্য বানানো, সেটি বানিয়েছেন সৌম্যঋত। গান গেয়েছেন উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায় এবং প্রেমাংশু দাস। ক্যামেরায় মানস ভট্টাচার্য। ছবির অভিনেত্রী মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বলেন, "আমার খুশি আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। ডিরেক্টর হিসেবে শুরুতে রুদ্রকে সেই বিশ্বাসটা করতে পারিনি। আজ ও প্রমাণ করে দিল আমি ভুল, ও কতটা ঠিক। সেটা ভেবে আমি আরও খু্শি। বাইরেও 'পিঞ্জর' দেখানো হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় এই ছবি দেখানোর জায়গা পেয়ে আমি গর্বিত।"

ছবি- গেট আপ কিংশুক

পরিচালক- নন্দন ঘোষ

ছবিটি দেখানো হবে 7 নভেম্বর নজরুল তীর্থ 2-এ বিকেল 5টায় এবং 11 নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে 6টায়।

এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে কিংশুক নামের একটি ছেলে। এই চরিত্রে শাহির রাজ। এই প্রথম লিড রোলে কোনও ছবিতে শাহির। শাহির ছাড়াও আছেন সন্দীপন তপাদার, অনুতর্ষ মুখোপাধ্যায়, অরূপ কর, কৌশিক মন্ডল, দ্বীপান্বিতা দাস, ভাগ্যশ্রী রায়চৌধুরী, রাজশ্রী বিশ্বাস, মৌপর্ণা সাহা। কিংশুকের মফস্বলে জন্ম। কলকাতায় এসে চাকরিও পেয়ে যায় সে। একটা প্রেমও হয়। সে যে বাড়িটাতে থাকে সেখানে তার রুমের পাশে থাকে একটি মেয়ে। দেখতে গেলে তার একটা ভালোই জীবন আছে। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। তার রাতে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না। উঠতে পারে না সকালে।

'অ2' সিনেমার পোস্টার (Special Arrangement)

তাই ঘুম আনতে নানা চেষ্টা করে সে। ছোট সমস্যা মনে হলেও এই সমস্যাটা ছোট নয় একেবারেই। সে ঠিক কাজ ঠিক সময়ে করতে পারে না। গার্ল ফ্রেন্ডকে সময় দিতে পারে না। গোটা দিন তার পিছিয়ে যায়। এভাবেই চলে ওর জীবন। এরপরে কী হয় সেটাই দেখার। কিংশুক চরিত্রে শাহির বলেন, "এর থেকে ভালো খবর আর কিছু নেই। 2022-এ শুট করা হয় 'গেট আপ কিংশুক' এর। ছবিটি পুরনো দিনের টেলিফিল্ম কালচারকে মাথায় রেখে বানানো। ক্যামেরার কাজ থেকে কালার গ্রেডিং, সবটাই তাই আগেকার টেলিফিল্মের মতো করার চেষ্টা করেছেন পরিচালক নন্দন ঘোষ।"

ছবি- পড়শি

পরিচালক- চন্দ্রাশিস রায়

9 নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে 6টা এবং 12 নভেম্বর রাধা স্টুডিয়োতে সন্ধে সাড়ে 6টায় দেখানো হবে 'পড়শি'।

এই ছবিটি মূলত রহস্য, থ্রিলারে মোড়া। গল্পের কেন্দ্রে একজন যুবক। সে একজন খুনি সম্বন্ধে জানতে পারে। যা তাতে মানসিক দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন ইন্দ্রাশিস রায়, সুদীপ্তা চক্রবর্তী প্রমুখ।

ছবি- হালুম

পরিচালক- রাজা চন্দ

এই সিনেমা দেখানো হবে 8 নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে 6টায় এবং 13 নভেম্বর রাধা স্টুডিয়োতে সন্ধে সাড়ে 6টায়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘু মান্নার বরাত' গল্প অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে বীরভূমের পল্লী জীবন তুলে ধরা হয়েছে।
সিনেমায় বাঘু মান্নার চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা সত্যম ভট্টাচার্য। ময়নার চরিত্রে পারিজাত চৌধুরী। রিসচা ফিল্মস প্রযোজিত এই ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন ভাস্কর চৌধুরী, যিনি পারিজাতের বাবা। রাজা চন্দর স্ত্রী পিয়ান অভিনয় করবেন সুবলার চরিত্রে।

এছাড়া সিনেমায় জ্যোতি উকিলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন চন্দন সেন এবং লীলাময়ীর চরিত্রে সুদীপ্তা চক্রবর্তী। এই সিনেমার সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সাত্যকি বন্দোপাধ্যায় এবং মন ফকিরা ব্যান্ড। ছবির বেশিরভাগ শুটিং হয়েছে শান্তিনিকেতনের নিরিবিলি স্থানে। উল্লেখ্য, পারিজাত 'মিত্তির বাড়ি' ধারাবাহিক খ্যাত অভিনেত্রী।

ছবি- বড়বাবু

পরিচালক- রেশমি মিত্র

7 নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে 6টায় এবং 9 নভেম্বর নজরুল তীর্থ 2-এ সন্ধে 6টায় দেখানো হবে এই ছবি।

শিশির কুমার ভাদুড়ির জীবন অবলম্বনে রেশমি মিত্র বানিয়েছেন ‘বড়বাবু’। শিশির কুমার ভাদুড়ির চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুজন (নীল) মুখোপাধ্যায়। প্রভাদেবীর চরিত্রে রয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও কঙ্কাবতীর চরিত্রে পায়েল সরকার। থিয়েটারে শিশির ভাদুড়ির অবদান, তৎকালীন থিয়েটারে ইতিহাসের সঙ্গে এই ছবিতে উঠে এসেছে শিশির ভাদুড়ির জীবনের বর্ণময় দিকগুলি।

ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ। কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে রয়েছে শিশির ভাদুড়ির সময়কার একটি নাটকের গান। গেয়েছেন ইমন চক্রবর্তী। আজকের প্রজন্মের কাছে বাংলা থিয়েটারে শিশির কুমার ভাদুড়ির প্রভাব ও তার ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে ‘বড়বাবু’। এর আগে 'নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভাল'-এ সেরা ছবির পুরস্কার এবং 'এনএবিসি টরন্টো ফিল্ম ফেস্ট'-এ প্রশংসা পেয়েছে এই ছবি।

'আট' সিনেমার পোস্টার (Special Arrangement)
ছবি- আট

পরিচালক- অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

8 নভেম্বর রাধা স্টুডিয়োতে বিকেল 4টে এবং 11 নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে বিকেল 4টেয় দেখানো হবে এই সিনেমা।

পরিচালক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের সাদা কালো ছবি '8'। ভাষা বাংলা। একজন স্বাধীন পরিচালক হিসেবে তিনি আট বছর ধরে যে সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন তাই দেখানোর চেষ্টা আছে এই ছবিতে। "যা সবচেয়ে ব্যক্তিগত সেটাই সবচেয়ে সর্বজনীন।"- মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞানী কার্ল রজার্সের এই লাইনটাই '8'-এর মূল ভাবনা বলে জানিয়েছেন পরিচালক। ছবির অভিনয়ে সুরাইয়া পরভিন, জগন্নাথ চক্রবর্তী। গল্প, চিত্রনাট্য, সিনেমাটোগ্রাফি, এডিটিং, সাউন্ড রেকর্ডিং সবই পরিচালকের নিজের।

ছবি- অ2

পরিচালক- সুমন মৈত্র

10 নভেম্বর নজরুল তীর্থ 2-এ বিকেল 5টা এবং 12 নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে 6টায় দেখানো হবে ছবিটি।

ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পরিচালক সুমন মৈত্র বানিয়েছেন 'অ2'। ছবিটি ঋত্বিক ঘটকের চেতনা, ভাষা ও বাস্তবতার প্রতি এক শিক্ষাসম্মত শ্রদ্ধা নিবেদন। 'অ২' স্বাধীনভাবে নির্মিত বাংলা ছবি। ছবির কেন্দ্রে রয়েছে অপুর জীবনের অপূর্ণতা ও লেখালিখির উপর তীব্র টান। যেখানে মিশে থাকে নিজের বাস্তব, স্বপ্ন ও অতৃপ্তি। দুর্গা এখানে আধুনিকা। নিজের অস্তিত্ব ভালোবাসা বেদনাকে পুনরুধারের সংগ্রামে ব্যস্ত সে ৷ পরিচালক বলেন, " ‘অ২ (A2)’ আসলে এক সময়ান্তরিত সংলাপ- ঋত্বিক ঘটকের কলকাতা আর আজকের সৃষ্টিশীল মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে। এটি কেবল তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো নয়, বরং আমাদের প্রজন্মের পক্ষ থেকে তাঁর ভাবনাকে পুনরায় অনুভব করার প্রচেষ্টা।"

বিভিন্ন চরিত্রে রৌনক ভট্টাচার্য, অঙ্কিতা ব্রহ্ম, মেহুলি সরকার, শ্রেয়সী রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়।

