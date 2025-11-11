KIFF 2025: গতবছরের পুনরাবৃত্তি! ফের ভুয়ো কার্ড উদ্ধার চলচ্চিত্র উৎসবে

KIFF 2025: গতবছরের পুনরাবৃত্তি! ফের ভুয়ো কার্ড উদ্ধার চলচ্চিত্র উৎসবে
কে বা কারা এই কার্ড বিলি করছে সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানতে পারেনি ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 10:20 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: প্রতি বছর সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ৷ ফের কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের চত্বর থেকে মিলল 357টি ভুয়ো কার্ড। গতবার যে সংখ্যা ছিল 50টি, এবার তা এক লাফে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 357-তে। আর তাতে বেশ চিন্তিত ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ। কে বা কারা এই কার্ড বিলি করছে সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানতে পারেনি ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ। তবে পুলিশকে গোটা বিষয়টা জানানো হয়েছে।
রাজা চন্দ পরিচালিত বেঙ্গলি প্যানোরমায় মনোনীত ছবি 'হালুম'-এর সাংবাদিক সম্মেলনের ঠিক আগে প্রেস কর্ণারে হাজির হন নন্দনের ডিরেক্টর শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন বলেন, "ফেস্টিভ্যালে সিনেমা দেখতে কোনও পয়সা খরচ করতে হয় না ৷ ফ্রি পাস পাওয়া যায়। তাও কেন এরকম ঘটছে বুঝতে পারছি না। কোন উদ্দেশ্যে কারা এটা করছে আর কারা ঢুকে পড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। যারা সত্যিকারের সিনেমাপ্রেমী, যারা ফেস্টিভ্যালকে ভালোবেসে এখানে আসছেন তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে এবার। "
অনেককেই ভুয়ো কার্ড নিয়ে চলচ্চিত্র উৎসবে ভুয়ো কার্ড নিয়ে সিনেমা দেখতে হাজির হতে দেখা গিয়েছে শুরুর দিন থেকে। মোট 357টি কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ। ভুয়ো ডেলিগেট বা গেস্ট কার্ড নিয়ে হলের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন কিছু সংখ্যক দর্শক। তারপরেই ধরা পড়ে পালাই পালাই অবস্থা। একইসঙ্গে কিছু ভুয়ো প্রেস কার্ডও উদ্ধার করা গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে সাংবাদিক বৈঠকে। প্রবেশের সময় নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখে পড়ায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কালার ফটো কপি কিংবা গত বছরের পুরনো কার্ড নিয়ে সিনেমা হলে প্রবেশের চেষ্টা করে বেশ কিছু দর্শক।
যেখানে বিনামূল্যে ছবি দেখা যায় সেখানে টাকা খরচ করে ভুয়ো কার্ড বানানোর কী প্রয়োজন? প্রশ্ন তুললেন নন্দন অধিকর্তা শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, " আজ অবধি 357। আরও তিনদিন বাকি আছে ফেস্টিভ্যালের। সংখ্যা বাড়লে তা আরও দুশ্চিন্তার।"