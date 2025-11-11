ETV Bharat / entertainment

KIFF 2025: চলচ্চিত্র সম্পাদনায় ভাষা অন্তরায় নয়, দরকার অভিনেতার পারফরম্যান্স

'উবাচ'-এর 'যোজনগন্ধা' মহাভারতের ছায়ায় নারীর ক্ষমতায়নের গল্প বলে।

'যোজনগন্ধা' সিনেমার সাংবাদিক বৈঠক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2025 at 2:17 PM IST

কলকাতা, 11 নভেম্বর: 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হল সঞ্জয় ঘোষ দস্তিদার পরিচালিত বাংলা ছবি 'যোজনগন্ধা'। 75 মিনিটের এই বাংলা ছবির সম্পাদনার কাজটি করেন কন্নড় সম্পাদক এমএন স্বামী। সম্পাদক বললেন, "ভাষা কোনও সীমাবদ্ধতা হতে পারে না। সিনেমার নিজস্ব একটা ভাষা আছে। সেটা বুঝলেই আর সমস্যা হয় না। যেটা দরকার সেটা হল আর্টিস্টের পারফরম্যান্স, এক্সপ্রেশন, ক্যামেরা মুভিং আর মুভমেন্টটাকে বুঝে নেওয়া। আর দরকার ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ পরিচালকের সঙ্গে কথা বলা৷ কোন জায়গাটা ফেলে দিতে হবে সেটা নিয়ে আমি পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছি।"

এই প্রসঙ্গে পরিচালক বলেন, "আমি মনে করি আমাদের সিনেমার ভাষাটা আমাদের কথ্য ভাষার থেকে আলাদা। দক্ষিণ ভারতে একটা অন্য ছবিতে সহযোগী হিসেবে কাজ করার সময় স্বামী স্যারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। উনি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্পাদক। তবে, সেই জন্য উনি আমার ছবির সম্পাদনা করেননি। উনি বাংলা ভাষা জানেন না । তাও উনি রাজি হন। কেননা উনি সবকিছু এক্সপ্লোর করতে চান। সিনেমার ভাষা প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। আমাদের ছবিতে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, সংস্কৃত সব ভাষাই আছে, কমিউনিকেট করার জন্য৷ সম্পাদক শুধু কাটেন না, জোড়েনও। নাহলে ছবি তৈরি হয় না।"

'উবাচ'-এর 'যোজনগন্ধা', মহাভারতের ছায়ায় নারীর ক্ষমতায়নের গল্প বলে। 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে' অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই পুরো ভারতবর্ষেও তা নেই। এই তথ্য মাথায় রেখেই 'উবাচ' নাট্যসংস্থা অনেকদিন ধরেই ভাবনাচিন্তা চালাচ্ছিল। তারই ফসল 'যোজনগন্ধা'। মহাভারতের ধীবরকন্যা সত্যবতীর ধীরে ধীরে ক্ষমতায় আসা এবং রাজরানির আসনে বসার কাহিনি বিভিন্ন ঘটনার অনুষঙ্গে উঠে এসেছে ছবিতে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডলি বসু, মণীষা আদক, লোপামুদ্রা গুহ নিয়োগী, কাবেরি মুখোপাধ্যায়, পায়েল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজনায় কৃষ্ণচূড়া ভট্টাচার্য, সিনেমাটোগ্রাফার সৌনক দাস, দেবর্পিতা ঘোষ। সম্পাদনায় এমএন স্বামী।

