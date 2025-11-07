KIFF 2025: সত্যজিৎ রায় আলোর রশ্মি, আশার রশ্মি- রমেশ সিপ্পি

KIFF 2025: সত্যজিৎ রায় আলোর রশ্মি, আশার রশ্মি- রমেশ সিপ্পি
এদিন 'শোলে 2' তৈরি হবে কি না, তা নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন পরিচালক রমেশ সিপ্পি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 5:38 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শিশির মঞ্চে ছিল সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল বক্তব্য। শোলে সিনেমার পরিচালক রমেশ সিপ্পির কাঁধে দায়িত্ব পড়ে 'পথের পাঁচালী'- সহ একাধিক কাল্ট সিনেমার পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে বক্তব্য রাখার ৷ কিন্তু কোথাও যেন ছন্দপতন ৷ অনুষ্ঠানে 'শোলে' সিনেমার আলোচনাই বেশি শোনা গেল পরিচালকের মুখে ৷ পরে ইটিভি ভারত প্রশ্ন রাখলে পরিচালক সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে সেখানে রমেশ সিপ্পি সংক্ষেপে উত্তর সাড়েন ৷
এদিন সকাল 11.30টা নাগাদ সস্ত্রীক মঞ্চে আসেন রমেশ। সঙ্গে ছিলেন অনুষ্ঠানের মডারেটর পরিচালক গৌতম ঘোষ। প্রায় 27 মিনিটের বক্তব্য রাখেন পরিচালক। তবে সেই বক্তব্যে 5 মিনিটও সত্যজিৎ রায়ের কাজ নিয়ে কথা উঠে এসেছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায় ৷ বরং রমেশ সিপ্পির বক্তব্যে উঠে আসে 'শোলে' নির্মাণের নানা কথা। গৌতম ঘোষ বলেন, "শোলে সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ পছন্দের একটি ছবি ছিল।" এই কথায় সম্মতি জানান রমেশ সিপ্পি। রমেশ সিপ্পির কাছে ইটিভি ভারত জানতে চায়, সত্যজিৎ রায় তাঁর কাছে কী? তিনি বলেন, " উনি আলোর রশ্মি, উনি আশার রশ্মি। পরিচালক হিসেবে উনি বিশ্ব সেরা। ভারতীয় সিনেমায় ওঁর অবদান নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আমি ওঁর কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত।"
এরপর পরিচালক জানান, "কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এসে আমি খুব সম্মানিত। আমার খুব ভালো লাগে যে এখানকার মানুষ সিনেমা বোঝে। সিনেমার নির্মাণ রোজ পাল্টাচ্ছে৷" উল্লেখ্য, এই বছর 'শোলে'র 50 বছর পূর্ণ করেছে। ফলে তার আনন্দ উযপান চলছেই ৷ তাই এই বছরটা রমেশ সিপ্পির কাছে স্পেশাল। তিনি এদিন বলেন, "অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি শোলে 2 কবে বানাব? আমি তাঁদের বলি, 'শোলে'ই এখনও মানুষ ভুলতে পারেনি আমি শোলে 2 বানাব কী করে ?..."
পাশাপাশি উঠে আসে 'শোলে' সিনেমার সেন্সর বোর্ডের কাঁচি প্রসঙ্গ ৷ তিনি বলেন, "একজন পরিচালকের কাছে এক একটা ফ্রেম টাচি হয় ৷ তুমি এটা নিয়ে পজেসিভ হতে পারে না ৷ আমি সেন্সর বোর্ডের সঙ্গে লড়াই করেছিলাম যাতে কোনও দৃশ্য বাদ না যায় ৷ কিন্তু তখন গিয়েছিল, এখন যখন আনকাট দৃশ্য নিয়ে সিনেমা পুনরায় মুক্তি পেয়েছে, তখন এমন কিছু পার্থক্য নজরে আসবে না ৷" এরপর পরিচালক জানান, ভালো সিনেমা বানিয়ে যেতে হবে ৷ দর্শক ফের হলমুখী হবে ৷ তাঁর কথায়, "ভাববেন না সিনেমা মরে গিয়েছে ৷ দর্শক সবসময় ফিরে আসে ভালো সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে আসলে ৷"