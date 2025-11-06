ETV Bharat / entertainment

KIFF 2025: সিনেমার উৎসবে বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত শত্রুঘ্ন সিনহা-আরতি মুখোপাধ্যায়

বলিউড-টলিউড তারকাদের সমাবেশে সেজে উঠেছে এদিনের নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ৷

kiff-2025-cm-mamata-banerji-inaugurates-the-31st-edition-tollywood-and-bollywood-celebs-walk-the-red-carpet
শুরু 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 4:02 PM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 4:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ/কলকাতা, 6 নভেম্বর: দেখতে দেখতে 31 বছরে পা রাখল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ৷ শুরু হল এই বছরের সিনেমার উৎসব ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সূচণা এই উৎসবের ৷ 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান দিয়ে শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান ৷ উপস্থিত রয়েছেন টলিউডের একাধিক তারকা থেকে বলিউডের স্বনামধন্য পরিচিত মুখ ৷ অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে জুন মালিয়া ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ৷ অনুষ্ঠান পর্ব আরও বিশেষ করে তোলেন নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ও তারঁ টিম ৷

রয়েছেন 'শোলে'-খ্যাত পরিচালক রমেশ সিপ্পি, সঙ্গীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় এবং 'কাহানি'-র পরিচালক সুজয় ঘোষ। এছাড়াও মঞ্চে শোভা বাড়িয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ আছেন অভিনেতা-রাজনীতিক শত্রুঘ্ন সিনহা। উপস্থিত অভিনেত্রী তিলোত্তমা সোম ৷ কিফ-এর চেয়ারম্যান তথা পরিচালক গৌতম ঘোষ ৷ এছাড়াও উপস্থিত ইউকে, পোল্যান্ড, কেরালা, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কার জুরি সদস্যরাও ৷

এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত হন লিলি চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রঞ্জিত মল্লিক, কোয়েল মল্লিক, চিরঞ্জিৎ, রাজ চক্রবর্তী, দেব, জিৎ, পাওলি দাম-সহ আরও অনেকে ৷ পরিচালক রমেশ সিপ্পিকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ হাতে তুলে দেন ফুলের বোকে ও মা দুর্গার সুন্দর এক মূর্তি ৷ সঙ্গে ছিলেন সৌরভ-শত্রুঘ্ন ৷ পাশাপাশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও উত্তরীয় পরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পরিচালক সুজয় ঘোষকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ এদিন সিনেমা উদযাপনের মঞ্চে 'বঙ্গবিভূষণ' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন রাজনীতিবিদ-অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা, সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় ৷

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, প্রতিবছর এই উৎসবে আসতে তাঁর ভালো লাগে ৷ সিনেমার মাধ্যমে এক প্ল্যাটফর্মে মিলে যায় বিশ্ব ৷ এখানে সকলে নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পান সিনেমার মাধ্যমে ৷ পাশাপাশি দর্শকও আনন্দ পান সিনেমা দেখে ৷ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা ও সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়কে বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হওয়ার জন্য শুভেচ্চা জানান প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ পাশাপাশি, সিনেমার উৎসবকে এইভাবে সকলের সামনে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদও জানান বাংলার 'দাদা' ৷ অন্যদিকে, শত্রুঘ্ন সিনহা নিজের উচ্ছাস প্রকাশ করে বলেন, " আমি পাঁচ বছর ধরে এখানে আসছি ৷ আজ আমাকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হবে আমি জানতাম না ৷ আমি অবাক হয়ে গিয়েছি ৷ বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হয়ে আমি গর্বিত ৷"

পরিচালক রমেশ সিপ্পিও আপ্লুত এই আয়োজন দেখে ৷ তিনি বলেন, "সবার যা বলার ছিল বলে দিয়েছি ৷ আমার জন্য কিছু বাকি রাখেনি ৷ সকলেই যাঁরা উপস্থিত আছেন আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ৷ এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এসে আমার ভীষণ ভালো লাগছে ৷ সত্যজিৎ রায় কত কত ভালো সিনেমা আমাদের উপহার দিয়েছেন ৷ আমার সিনেমা কোথাও না কোথাও আর্ট আর কর্মাশিয়ালের মেলবন্ধন রাখার চেষ্টা করেছে ৷ যা আমি বাংলা থেকেই শিখেছি ৷"

সিনেমার উৎসবে তারকাদের হাট (ইটিভি ভারত)

পরিচালক সুজয় ঘোষের কথায়, "আমি ভালো স্পিচ দিতে পারি না ৷ আমি ক্যামেরার পিছনেই কাজ ভালো পারি ৷ এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সকলকে ধন্যবাদ ৷ কলকাতায় ফিরে সত্যিই ভালো লাগছে ৷ কলকাতার সিনেমা শুধু বিনোদনের জন্য নয় এখানে অনেক স্মৃতি-শিল্প রয়েছে জড়িয়ে ৷ বিজলি সিনেমাতে 6 ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম টিকিট লাইনে শত্রু সিনেমার জন্য ৷ সিনেমা আমার কাছে মায়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ৷ বাংলায় সিনেমা দেখেই আমার মধ্যে পরিচালক হওয়ার স্বপ্ন বেড়ে ওঠে ৷ সিনেমা শুধু পর্দায় নয়, মানুষের মনেও থেকে যায় ৷"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সকলকে ৷ আমি খুব খুশি ৷ গৌতমদার স্ত্রী কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন ৷ তিনি ব্যথিত, শোকাহত ৷ তারপরও তিনি কিফের চেয়ারপার্সন হওয়ার কারণে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন ৷ সিপ্পিজি ও তাঁর স্ত্রীকে পেয়ে আমরা সম্মানিত ৷ আরতিদি গানের মাধ্যমে অনেক কিছু দিয়েছেন ৷ কিন্তু আমরা কোনও দিন কোনও সম্মান জানাতে পারিনি ৷ তাই আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ৷ বাংলার সবচেয়ে বড় সম্মান তাঁর হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য ৷ আপনি সুস্থ থাকুন ৷ গানের মধ্যেই থাকুন বন্য বন্য এ অরন্য ভালো… ৷ "

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আবেগতাড়িত সঙ্গীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি খুব ভালো বেসেছে এই সম্মান নিয়েছি ৷ তুমি সঙ্গীতশিল্পীদের জন্য অনেক কিছু করেছো ৷ তুমি তাঁদের পাশে থাকো, সাহায্য করার চেষ্টা করেছো ৷ আমি এমন মুখ্যমন্ত্রী কোনও দিন দেখিনি ৷ আমি আমার জীবনে প্রথমবার এমন মানুষ দেখলাম ৷ মমতা যাই করুন না কেন তাঁর কাজের জন্য তিনি মনে থেকে যাবেন আজীবন ৷ কেউ তাঁর ধারে কাছে আসতে পারবে না ৷ আমি যখন এই পুরস্কার হাতে নিলাম, কেঁদে ফেলেছিলাম ৷"

চিন, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানসহ একাধিক দেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার, অভিনেতা ও সমালোচকরা উপস্থিত রয়েছেন এবারের উৎসবে। প্রথমদিন দেখানো হচ্ছে উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেনের কাল্ট সিনেমা 'সপ্তপদী' ৷ এই বছরের চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত-সহ মোট 39টি দেশ থেকে বাছাই করা 215টি ছবি দেখানো হবে। যার মধ্যে রয়েছে 185টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং 30টি স্বল্প দৈর্ঘের ছবি। 18টি ভারতীয় ভাষা এবং 30টি বিদেশি ভাষার ছবি দেখানো হবে এই বছর। প্রদর্শিত হবে কোঙ্কনি, বোরো, তুলু, সাঁওতালি-সহ নানা উপভাষার ছবি। থাকবে একাধিক সেমিনার।

Last Updated : November 6, 2025 at 4:08 PM IST

TAGGED:

31ST KIFF
KOLKATA FILM FESTIVAL 2025
কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব
MAMATA BANERJEE
KIFF 2025 INAUGURATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.