KIFF 2025: বাংলা এই দেশকে পথ দেখাক- নন্দনে এসে আর কী বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর ?

মঙ্গলবার নন্দনে মুখ্যমন্ত্রীর সারপ্রাইজ ভিজিট ৷ আবেগতাড়িত উপস্থিত সকলেই ৷

kiff-2025-cm-mamata-banerjee-visits-nandan-during-31st-kolkata-international-film-festival
নন্দনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 12 নভেম্বর: সিনেমার উৎসবের ষষ্ঠতম দিন। সপ্তাহের মঙ্গলবার। অফিস কাছারিতেও বেশ চাপেরই দিন। কিন্তু নন্দনে একটিবার পা রাখলে একবারও মনে হবে না সেটা। দুপুরের পর থেকেই বাড়ছে ভিড়। এদিন সন্ধে নামতেই হঠাJ চরম তৎপরতা সরকারি কর্মীদের। কারণটা সহজ। সিনেমার উৎসব পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)।

নন্দন চত্বর পরিদর্শন করে বলেন, "আমি আজ কাউকে না জানিয়েই এসেছি। এটা সারপ্রাইজ ভিজিট বলতে পারেন। অনেক পুরনোদিনের আড্ডা জমল আজ। অনেক পুরনো কথা শেয়ার করলাম।" নস্ট্যালজিক মুহূর্তকে 'সিনে-আড্ডা' অভিহিত করে তিনি বলেন, "সবসময় তো সবাই কাজেই ব্যস্ত থাকে। এই সময়ে আসলে অনেককে পাওয়া যায়। নন্দন হয়ে যায় মিলন মেলা।"

নন্দনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী সকল সিনেপ্রেমী, সিনেমার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জানান শুভ নন্দন। তিনি বলেন, "প্রতি বছরই ফেস্টিভ্যাল বড় হচ্ছে। সিনেমার সংখ্যা যত বাড়বে ততই গর্বিত হবে বাংলা। ততই বাড়বে কর্মসূচী। আমরা চাই দেশ বা বিদেশ সকলকেই পথ দেখাক বাংলা। আশা করি আগামী বছর আরও ছবি আসবে। আমি চাই এই কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকেই বাংলা এই দেশকে পথ দেখাক। সবাইকে আপন করে নিক। আজ আমি নর্থ বেঙ্গল থেকে এসেছি। কিছু কাজ আছে আবার। দেখি আরেকদিন আসব এখানে।"

খবর ছিল প্রেস কর্নারে হাজির হবেন তিনি। প্রেস কর্নারে তখন চলছে ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের সিনেমা 'পিঞ্জর'-এর সাংবাদিক সম্মেলন। কানাঘুষো ছিল প্রেস কর্নারেও একবার ঢুঁ মারবেন তিনি। কিন্তু শেষ অবধি আর তা হয়নি। উৎসবের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে বেরিয়ে গিয়েছেন তিনি। 'পিঞ্জর'-এর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন পরিচালক ডা. রুদ্রজিৎ রায় সহ ছবির অন্যান্য কুশীলবেরা। হাজির ছিলেন মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়, জয় সেনগুপ্ত, ঈশান মজুমদার, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায় শতাক্ষী নন্দী, রাতুল শঙ্কর ঘোষ সহ আরও অনেকে। সাংবাদিক সম্নেলনের সূত্রধর ছিলেন প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী।

12 নভেম্বর অর্থাৎ আজ শিশির মঞ্চে বিকেল 4টেয় রয়েছে 'ঋত্বিক ঘটক মেমোরিয়াল কনভার্সেশন'। সন্ধে 6:30 মিনিটে রবীন্দ্র সদনে পরিচালক সুমন মৈত্রর 'অ2', সন্ধে 6:30 মিনিটে রাধা স্টুডিয়োতে 'পড়শি', দুপুর 2টোয় নজরুল তীর্থ 2-তে ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা', রাজা মিত্রকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সকাল 11টায় রাধা স্টুডিয়োতে প্রদর্শিত হবে 'নয়নতারা'। একতারা মুক্তমঞ্চে আজকের 'গানে গানে সিনেমা' শীর্ষক অনুষ্ঠানের বিষয় 'পাশ্চাত্য সুর থেকে অনুপ্রাণিত সিনেমার গান'। 12 নভেম্বরের বিশেষ প্রদর্শনী 'দ্য ক্রনিকল অফ দ্য ফরগটন জেনোসাইড- দ্য কিসিঞ্জার ডকট্রিন', শিশির মঞ্চ সকাল 11 টায়।

