KIFF 2025: সিনেমার উৎসবের শেষ দিনে সারপ্রাইজ ভিজিট মুখ্যমন্ত্রীর, বাংলা সিনেমা নিয়ে বিশেষ বার্তা মমতার

উৎসবের শেষ দিনেও রবীন্দ্র সদনে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

kiff-2025-cm-mamata-banerjee-and-tollywood-celebs-at-kolkata-international-film-festival-closing-ceremony
সিনেমার উৎসবের শেষ দিনে সারপ্রাইজ ভিজিট মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
Published : November 13, 2025 at 4:49 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 4:56 PM IST

কলকাতা, 13 নভেম্বর: এই বছরের মতো শেষ হচ্ছে 31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ৷ উৎসবের শেষ দিনেও রবীন্দ্র সদনে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঞ্চে উপস্থিত হন অভিনেতা দেব, মহুয়া মৈত্র, সুরকার শান্তনু মৈত্র, পরিচালক অরিন্দম শীল, সৃজিত মুখোপাধ্যায় গৌতম ঘোষ, হরনাথ চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল সেন-সহ আরও অনেকে ৷ এদিন বেস্ট সিনেমার পুরস্কার পায় 'বিজয়ী যাপনের পটকথা' ৷ পরিচালক জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

বেঙ্গল ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি ফিল্ম বিভাগে সেরা সিনেমার পুরস্কার জেতেন জয়দীপ ৷ সেরা পরিচালক হিসাবে গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার পান শ্রীলঙ্কার পরিচালক ললিত রাথায়ে ৷ ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন অন ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস বিভাগে 'রিভার স্টোন' সিনেমার জন্য এই পুরস্কার পান তিনি যা পরিচালকের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

এদিন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্যগোষ্ঠী 'দীক্ষামঞ্জরী'র নৃত্য পরিবেশন দিয়ে শুরু হয় শেষ পর্বের অনুষ্ঠান। নৃত্য পরিবেশন করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং। এদিন ফের একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা যায়, বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগের আহ্বান ৷ তিনি জানান, আগামী বছরের উৎসব আরও ভালো হবে ৷ পাশাপাশি, তাঁর কথায় উঠে আসে, হলিউড ও বলিউডের সামর্থ্য আছে ভালো সিনেমা করার, কিন্তু কলকাতাও সংস্কৃতির আঁতুরঘর ৷ ফলে এখানে বিনিয়োগ করলে বাংলা সিনেমা আরও উচ্চতরে পৌঁছে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আমাদের রাজ্যে আসার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। পরের বারও আসতে হবে।

এদিন অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকা তারকাদের ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "বাংলা সবসময় ফেস্টিভ্যালে বিশ্বাস করে ৷ মানুষের মেধা উৎসবের মাধ্যমে পজিটিভ ভাবনা নিয়ে আসে ৷ এই রকম উৎসব আরও চলতে থাকবে ৷ আমি মনে করি KIFF জনগণের উৎসব ৷" মূলত, এদিনের সিনেমার উৎসবে আসার কথা ছিল না মুখ্যমন্ত্রীর ৷ তিনি জানান, তাঁকে একটা অন্য কাজে যেতে হবে ৷ কিন্তু যেহেতু আজকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে, সেই কারণে তিনি বিজেতাদের গর্বিত মুখ দেখার জন্য ঢুঁ মারেন রবীন্দ্র সদনে ৷

31ST KIFF
MAMATA BANERJEE
কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল
KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
KIFF 2025 CLOSING CEREMONY

