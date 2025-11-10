ETV Bharat / entertainment

KIFF 2025: নেই বাংলাদেশী সিনেমা ! দু'বছর আগেও চলচ্চিত্র উৎসবে মন কেড়েছিল ওপার বাংলার সিনেমা

কিফ (KIFF)-এ বাংলাদেশের বেশ কিছু সিনেমা ভালোবাসা পেয়েছিল এপার বাংলার দর্শকদের ৷

kiff-2025-bangladeshi-films-involvement-decrease-in-kolkata-international-film-festival-check-out-past-movie-list
KIFF 2025: নেই বাংলাদেশী সিনেমা ! (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 3:00 PM IST

4 Min Read
হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: যে কোনও দেশে বা রাজ্যে সিনেমার উৎসব মানে একঝাঁক নতুন পরিচালক, নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতিভা নজরে আসা ৷ যেখানে নিমেষে সমস্ত সীমানা ভেঙে যায় শুধুমাত্র সিনেমার টানে ৷ দেশ-বিদেশের নানা স্বাদের রকমারি সিনেমা দেখার সবচেয়ে বড় সুযোগ দেয় বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ৷ অন্যথা হয় না কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও ৷

তবে দুঃখজনক বিষয়, এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আসেনি বাংলাদেশের কোনও সিনেমা ৷ বাংলাদেশের বেশ কিছু কনটেন্ট বিগত বেশ কিছু সময় ধরে মন কাড়ছে এপার বাংলার সিনেমা প্রেমীদের ৷ টানা দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের কোনও সিনেমা থাকল না পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদাপূর্ণ এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ।

6 নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে আগামী 13 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এবারের চলচ্চিত্র উৎসব। এবারের আসরে ভারতসহ 39টি দেশের মোট 215টি সিনেমা প্রদর্শিত হচ্ছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 18টি ভারতীয় ভাষার ছবি। তবে বাংলাদেশ থেকে জমা পড়া কোনও সিনেমাই নির্বাচিত হয়নি। চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক বিভাগে বাংলাদেশ থেকে জমা পড়েছিল কেবল একটি ছবি- তানভীর চৌধুরী পরিচালিত 'কাফ্ফারাহ'। কিন্তু চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় এই সিনেমা ৷

স্মৃতির পাতা হাতড়ে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছিল কোন কোন সিনেমা ৷

  • কিফে পুরস্কার জিতেছে যে বাংলাদেশী সিনেমা

1. কুড়া পক্ষীর শূণ্যে উড়া (Kura Pokkhir Shunye Ura, The Golden Wings of Watercocks): 2022 সালে 28তম KIFF-এ, মোহাম্মদ কাইয়ুমের ছবিটি যৌথভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সেরা চলচ্চিত্রের জন্য গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার জিতেছে ৷

2. নোনাজলের কাব্যো (The Salt in our Waters): রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত পরিচালিত এই ছবিটি 26তম KIFF-এ এশিয়ান সিলেক্ট (NETPAC) পুরস্কার পেয়েছে।

  • দ্য এশিয়ান সিলেক্ট ((NETPAC)-এ নমিনেশন পাওয়া ওপার বাংলার সিনেমা

1) জে কে 1971 - ফখরুল আরেফিন খান পরিচালিত এই সিনেমাটি 28তম কিফ-এর জন্য মনোনয়ন পায়।

2) নোনা পানি- সৈয়দা নিগার বানু পরিচালিত এই ছবিটি 29তম KIFF-এর জন্য মনোনয়ন পায় 2023 সালে ৷

3) আজব কারখানা: শবনম ফেরদৌসী পরিচালিত এই ছবিটি 27তম KIFF-এ মনোনয়ন পেয়েছে।

4) চন্দ্রাবতী কথা: এন রাশেদ চৌধুরী পরিচালিত এই ছবিটি 25তম কিফ-এ এশিয়ান সিলেক্ট (NETPAC) বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে।

  • কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে যেসব ওপার বাংলার সিনেমা

1. হাওয়া- মেজবাউর রহমান সুমনের ছবিটি 2022 সালে 28তম KIFF-এ বিশেষ স্ক্রিনিং বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছিল। চঞ্চল চৌধুরী পরিচালিত এই সিনেমা সেই বছর জনপ্রিয়তার 'হাওয়া' তুলেছিল কলকাতা জুড়ে ৷

2. জে কে 1971: ফখরুল আরেফিন খান পরিচালিত ছবিটি 28তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল।

3. কুড়া পক্ষীর শূণ্যে উড়া: সিনেমা 2022 সালের ডিসেম্বরে 28তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (KIFF) প্রদর্শিত হয়েছিল।

4. নোনা পানি: বাংলাদেশ থেকে একমাত্র চলচ্চিত্র যা 2023 সালে 29তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (KIFF) প্রদর্শিত হয়।

5. অজ্ঞাতনামা: 89তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য অজ্ঞাতনামা ছবিটি ছিল বাংলাদেশের অস্কার এন্ট্রি ছিল ৷ পাশাপাশি 2016 সালে 22তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (KIFF) প্রদর্শিত হয়েছিল। ছবিটি পরিচালনা করেছেন তৌকির আহমেদ।

অন্যদিকে, প্রিয় মালতি: শঙ্খ দাশগুপ্ত পরিচালিত এই সিনেমাটি 2024 সালে 30তম KIFF-তে প্রবেশ করেছিল কিন্তু প্রতিযোগিতা তালিকায় স্থান পায়নি।

কাফ্‌ফারাহ: 2025 সালে 31তম কিফ-এর জন্য তনভীর চৌধুরীর এই সিনেমা চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির মন জয় করতে ব্যর্থ হয় ৷ বাংলাদেশ থেকে এই একটি মাত্র সিনেমা এই বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছিল ৷

KIFF-এ বাংলাদেশি সিনেমার অংশগ্রহণ কম হওয়ার নেপথ্য কারণ হতে পারে একাধিক ৷ কূটনৈতিক টানাপোড়েন, ভিসা জটিলতা ইত্যাদি যার মধ্যে অন্যতম ৷ দু বছরের বিরতিকে ছেড়ে তার আগের পাঁচ বছর টানা বাংলাদেশি সিনেমা ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আর অবদান রেখেছিল সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে ৷

TAGGED:

KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব
BANGLADESHI FILM IN KIFF
FILM FESTIVAL
KIFF 2025

