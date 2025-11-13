সত্যজিৎ আর ঋত্বিকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, কিন্তু ... - আদুর গোপালকৃষ্ণন

সত্যজিৎ আর ঋত্বিকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, কিন্তু ... - আদুর গোপালকৃষ্ণন
আদুর বলেন, "মেজাজি, অসম্ভব তীক্ষ্ণ মগজের অধিকারী এবং মারাত্মক সব ছবির পরিচালক ঋত্বিক ঘটক যখন আমাদের পড়াতে এলেন, সেটা আমাদের কাছে এক পরম পাওয়া ছিল।"
কলকাতা, 13 নভেম্বর: ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ (Ritwik Ghatak Birth Centenary) উপলক্ষে এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (31st kolkata International Film Festival ) একাধিক সেমিনারের আয়োজন করা হয় শিশির মঞ্চে। উৎসবের একেবারে শেষ লগ্নে শিশির মঞ্চের বক্তা ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক আদুর গোপালকৃষ্ণন (Adoor Gopalakrishnan)। তিনি ঋত্বিক ঘটকের ছাত্র। এদিন তাঁর সঙ্গে মঞ্চে আলাপচারিতায় ছিলেন আরেক গুণী পরিচালক অনুপ সিং ৷ তিনি ঋত্বিক ঘটককে শ্রদ্ধা জানিয়ে বানিয়েছেন বাংলা ছবি 'একটি নদীর নাম'। শুরুতে এঁদের দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ফেস্টিভ্যালের চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ। দুজনেরই কথায় উঠে আসে অজানা ঋত্বিকের গল্প।
আদুর বলেন, "আমি যখন পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তখন উনি আমাদের শিক্ষক হয়ে আসেন। তিনি তখনই স্টার ৷ ফলে, মানুষটিকে নিয়ে আগ্রহ বা কৌতূহল যা-ই বলা হোক আমাদের সবারই ছিল। ভীষণ ভালো একজন মানুষ। অত্যন্ত উপকারী ৷ সব ছাত্রকে সাহায্য করতেন। গৎ বাঁধা চিত্রনাট্যে উনি কোনওদিনই কাজ করতে চাননি ৷ আর সেটা কয়েকজন ছাত্রকে খুব প্রভাবিত করেছিল। তার মধ্যে আমি একজন। "
পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলেন, "তখন আমরা যারা ছাত্র, অস্বীকার করে লাভ নেই, তাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়ই ছিলেন ঋত্বিক। ঋত্বিক ছিলেন ছকভাঙা এক ব্যক্তিত্ব। অন্য খাতে বয়ে চলা একজন মানুষ। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের ‘ইনফ্যান্ট টেরিবল’, মেজাজি, অথচ অসম্ভব তীক্ষ্ণ মগজের অধিকারী এবং মারাত্মক সব ছবির পরিচালক ঋত্বিক ঘটক যখন আমাদের পড়াতে এলেন, সেটা আমাদের কাছে এক পরম পাওয়া ছিল।"
আদুর বলতে থাকেন, "পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং ‘ডিরেকশন’ অর্থাৎ, নির্দেশনা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ভুলব না কোনওদিন। কখনও তাত্ত্বিকভাবে চলচ্চিত্রকে দেখতে শেখাননি তিনি। ফিল্ম থিওরির থেকেও বেশি জোর দিয়েছিলেন হাতে-কলমে চলচ্চিত্র শিক্ষার ওপর। তিনি চলচ্চিত্রকার তৈরি করতেন। আমাদের অনুজদের মধ্যে ছিলেন মণি কাউল, কুমার সাহানির মতো ব্যক্তিত্বরাও। ঋত্বিক ঘটকের প্রত্যেকটা কথা ছিল রত্নসমান। ওই কথা থেকেই চলচ্চিত্র নির্দেশনার খুঁটিনাটি আবিষ্কার করতাম আমরা। ক্লাসে যখন তাঁর ছবিগুলি আমাদের দেখাতেন, তখন তাঁর পরিচালক সত্তা ও শিক্ষক সত্তা হাত ধরাধরি করেই চলত।"
ঘটকের ছাত্রের কথায়, "‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘সুবর্ণরেখা’, ‘কোমল গান্ধার’-এর মতো ছবিগুলির সঙ্গে ওই ক্লাসরুমে যখন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন ঋত্বিক ঘটক, তখন একইসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা দিতেন, কোন দৃশ্য তিনি কেন তুলেছেন, কেন ওইভাবেই দৃশ্যটা তোলার দরকার ছিল। 'সুবর্ণরেখা'র শেষ দৃশ্য দেখে দুঃখ পেয়েছিলাম। 'মেঘে ঢাকা তারা'র সাউন্ড আমাকে মুগ্ধ করে। উনি শুধু নিজের ছবিই নয়, অন্যান্য অনেক ছবিও তিনি দেখিয়েছেন আমাদের। মনে আছে, সত্যজিৎ রায়ের ‘অপরাজিত’ ছবিটি দেখানোর কথা। আমরা জানতাম, সত্যজিৎ আর ঋত্বিকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। কিন্তু এই ছবিটি দেখিয়ে ঋত্বিক স্যারকে সত্যজিতের প্রশংসায় বুঁদ হয়ে যেতে দেখেছি আমরা। এও জানি সত্যজিৎ রায়ই ঋত্বিক ঘটককে এফটিআইআই-তে শিক্ষক পদের জন্য ইন্দিরা গান্ধির কাছে সুপারিশ করেছিলেন, যখন ঘটকের হাতে কোনও কাজ ছিল না।"
ঋত্বিক ঘটক স্প্যানিশ ফিল্ম মেকারদের ছবি ভালোবাসতেন ৷ 'নাজারিন' ছিল তাঁর প্রিয় স্প্যানিশ ছবি।" আদুর আরও ভেবে বলেন, "সবসময়েই বই সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে আসতেন তিনি। সাহিত্য যে সিনেমা-শিক্ষার জরুরি অংশ, উনিই বুঝিয়েছিলেন আমাদের। বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই, সিনেমার মাস্টার তিনি। সিনেমার দুনিয়ার সেরা মানুষ ঋত্বিক ঘটক। তাঁর সঙ্গে কোনও পরিচালকের তুলনা চলে না। তিনিই তাঁর বিকল্প মানুষ। অনেকে ওঁর নেশা নিয়ে কথা বলেন। কিন্ত আমি কোনওদিন ওঁকে নেশা করে ক্লাসে আসতে দেখিনি।"
এদিন দর্শকাসনে শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, আদুরপ্রেমী সকলেই ছিলেন। 'স্বয়মবরম', 'কথাপুরুষণ', 'মাথুইলুকাল', 'মুখমমুখম' ছবির পরিচালক আদুরের মতে, অ্যামাজন, নেটফ্লিক্সের মতো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম শৈল্পিক সিনেমার বিশুদ্ধতা নষ্ট করছে। তিনি বলেন, "ভালো ছবিকে সাপোর্ট করার কেউ নেই। সময়, প্রযুক্তি, দর্শক সবই বদলে গিয়েছে। সিনেমার নানা পর্যায়, পরিবর্তন আমি দেখেছি ৷ আজকাল সবাই সিনেমা বানাচ্ছে কিন্তু তাতে মাথা নেই।..." কথায় কথায় ঋত্বিক এবং সত্যজিতের মধ্যে তুলনা চলে এলে তিনি বলেন, "সত্যজিতের ছবিতে পরিমিতবোধ অসামান্য। আর ঋত্বিকের ছবিতে মেলোড্রামা সামান্য বেশি।"
কলকাতা তাঁর খুব পছন্দের শহর ৷ তিনি বলেন, "কলকাতায় আসলে মনে হয় নিজের বাড়িতে এসেছি। উষ্ণ আতিথেয়তা পাই এখানে এলে। এখানকার মানুষ যেমন দয়ালু তেমনই সামাজিক। এখানকার ভাত আর মাছ আমার প্রিয়।"
তিনি আরও বলেন, "কলকাতার কালচার খুব প্রোগ্রেসিভ। এখানকার মানুষ মনের দিক থেকে যেমন ভালো তেমনি এরা শিক্ষিত। যেকোনও বিষয়ে বাঙালিদের টেস্ট ভালো। তা সে গান, সিনেমা, সাহিত্য বা খাবারদাবার। আমি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা থেকে মালয়ালম ভাষায় করে নিয়ে পড়েছি। যতদূর জানি বহু মালয়ালি মানুষ একটা সময় কলকাতায় থাকত, কাজ করত। এদের সকলকে আপন করে নিয়েছিল ঋত্বিক ঘটকের শহর।"