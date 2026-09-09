1980s AI photo trend: কিয়ারা থেকে তৃষা-প্রসেনজিৎ, তারকাদের ভাইরাল 'রেট্রো' লুক কেমন ?

1980s AI photo trend: কিয়ারা থেকে তৃষা-প্রসেনজিৎ, তারকাদের ভাইরাল 'রেট্রো' লুক কেমন ?
ইনস্টাগ্রাম এখন এমন সব ছবিতে ছেয়ে গিয়েছে যেখানে প্রিয় তারকারা তাঁদের 1980-র দশকের ভিন্টেজ (1980s ai photo trend) বা সাবেকি ধাঁচে তুলে ধরছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 2:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 সেপ্টেম্বর: 'স্টুডিও ঘিবলি' (Studio Ghibli) এআই ট্রেন্ডের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পর নেটপাড়া একটি নতুন ট্রেন্ড নিয়ে মেতে উঠেছে ৷ যা পুরোপুরি নস্টালজিয়া বা পুরোনো দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। ইনস্টাগ্রাম এখন এমন সব ছবিতে ছেয়ে গিয়েছে যেখানে প্রিয় তারকারা তাঁদের 1980-র দশকের ভিন্টেজ (1980s ai photo trend) বা সাবেকি ধাঁচে তুলে ধরছেন। ইতিমধ্যেই অনেক অনুরাগী তাদের প্রিয় দক্ষিণী অভিনেত্রীদের 80-র দশকের রেট্রো বা সাবেকি ধাঁচের রূপ তুলে ধরেছেন সোশাল মিডিয়ায় (1980s are back with an AI twist) ৷ ভাইরাল হওয়া এআই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন কিয়ারা আদবানিও ৷ তারকাদের 'রেট্রো' লুক (Viral AI Trend) এখন ট্রেন্ড সোশাল মিডিয়ায় ৷
ট্রেন্ডে সামিল কিয়ারা-সিদ্ধার্থ (80's AI pic trend)
অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি এবং অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা তাঁদের অনুরাগীদের দেখিয়েছেন যে, আশির দশকের বলিউড জুটি হিসেবে তাঁদের কেমন লাগত। আশির দশকের ধাঁচে নিজেদের নতুন রূপে তুলে ধরতে এআই (AI Imagined 80s trend) ব্যবহারের যে ট্রেন্ডটি বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হয়েছে, তাতে সামিল হয়েছেন কিয়ারা। তিনি নিজের ও সিদ্ধার্থের 'রেট্রো' ছবি শেয়ার করেছেন। সেই সময়ের ফ্যাশন এবং ক্লাসিক বলিউড আমেজে ঘেরা ছবিটি অনলাইনে সকলের নজর কেড়েছে।
ছবিটিতে সিদ্ধার্থকে গাঢ় রঙের এভিয়েটর সানগ্লাস ও ক্লাসিক 'ডাবল-ডেনিম' লুকে দেখা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, উজ্জ্বল গোলাপি রঙের পাফ-হাতা পোশাক, বড় আকারের গোলাকার দুল (হুপ ইয়ারিং) ও চুড়ি পরা কিয়ারাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। অনলাইনে অনেকেই এই ছবি দেখে অক্ষয় কুমার-রবিনা ট্যান্ডনের কথা উল্লেখ করেছেন ৷
অনিতা হাসানন্দানির এআই ডিভা লুক
জনপ্রিয় টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী অনিতা হাসানন্দানিকে 1980-র'রেট্রো ডিভা'র রূপে এআই (AI) কীভাবে কল্পনা করে বা তা কেমন দেখতে সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷ যা শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী নিজেই ৷ যেখানে অভিনেত্রীকে দেখা গিয়েছে তাঁর স্বামী ও ছেলের সঙ্গে ৷ খোলা-ঢেউ খেলানো চুল, তা বাঁধা কাপড়ের ব্যান্ড দিয়ে, পরনে জিন্সের জ্যাকেট, কানে মোটা দুল ৷ পাশে ছেলে আরভ ও স্বামী রোহিত রেড্ডি ৷ অভিনেত্রী ক্যাপশনে লিখেছেন, সকলের মতো এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন তিনিও ৷
দক্ষিণী অভিনেত্রীদের আটের দশকের ট্রেন্ড ছবি ভাইরাল (1980s heroines)
এই প্রবণতা দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার অনুরাগীদেরও নজর কেড়েছে। সামান্থা রুথ প্রভু, তৃষা কৃষ্ণণ, তমান্না ভাটিয়া এবং সাই পল্লবীর মতো জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের 80s ট্রেন্ডের (80s ai prompt) ছবি ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ যা তৈরি করেছেন অনুরাগীরা নিজেই ৷ সাই পল্লবী ও সামান্থা রুথ প্রভু, নয়নতারা, তৃষা কৃষ্ণণ প্রত্যেক তারকাকেই দেখা গিয়েছে ভিন্টেজ লুকে ৷ তাঁদের যে ফ্যাশনে দেখা গিয়েছে, তা মনে করিয়ে দেয় আটের দশককে ৷
ট্রেন্ডে মজে বাংলার তারকারাও ৷
18 সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋদ্ধি সেন ও পাভেল অভিনীত ডাক্তার কাকু ৷ সেই ছবির প্রচারে পাভেল বেছে নিয়েছেন এই ট্রেন্ড ৷ সোশাল মিডিয়ায় তারকাদের একাধিক আটের দশকের লুকের ছবি দেখে মজে নেটপাড়াও ৷
1980-র ধাঁচে এআই (AI) ছবি তৈরির ট্রেন্ড কী? (What is the 1980s AI photo trend?)
এই ট্রেন্ডটিতে এআই ইমেজ জেনারেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনও ব্যক্তিকে 80-র দশকের কাল্পনিক কোনও প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়। ব্যবহারকারীরা এই টুলের মাধ্যমে তাদের পোশাক, চুলের ধরন, অনুষঙ্গ (অ্যাক্সেসরিজ), পটভূমি, আলোর বিন্যাস এবং ছবির টেক্সচার পরিবর্তন করতে পারেন ৷ তবে একই সঙ্গে তাদের চেহারা ও পরিচিতি অপরিবর্তিত ও শনাক্তযোগ্য রাখা সম্ভব হয়।
চূড়ান্ত ছবিটি এমনভাবে তৈরি করা যেতে পারে যাতে তা পুরনো পারিবারিক ছবি, বলিউড স্টুডিও পোর্ট্রেট, ম্যাগাজিনের ফটোশুট, বিয়ের ছবি কিংবা টেলিভিশনের যুগের কোনও পোর্ট্রেটের মতো দেখায়। এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে উষ্ণ আলোর আভা (warm lighting), সফট ফোকাস, কিছুটা ফিকে হয়ে যাওয়া রঙ এবং অ্যানালগ-ধাঁচের ফিল্ম গ্রেইন। ভারতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা সেই সময়ের ধাঁচের শাড়ি, নজরকাড়া গয়না, ফোলা বা ভলিউমিনাস চুলের স্টাইল, গোঁফ, শার্ট এবং হাই-ওয়েস্টেড ট্রাউজার্স যুক্ত করার অনুরোধ করতে পারেন।