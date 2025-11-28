প্রকাশ্যে কিয়ারা-সিদ্ধার্থের মেয়ের ঝলক ! কী নাম রাখলেন তারকা দম্পতি ? মানে কি ?

প্রকাশ্যে কিয়ারা-সিদ্ধার্থের মেয়ের ঝলক ! কী নাম রাখলেন তারকা দম্পতি ? মানে কি ?
শুক্রবার মেয়ের প্রথম ঝলক সামনে এনে নাম ঘোষণা করেন কিয়ারা-সিড ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2025 at 11:09 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 11:20 AM IST
হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: খুদের বয়স সবেমাত্র পাঁচ ৷ সদ্য বাবা-মা হওয়া কিয়ারা আডবাণী ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ছোট্ট কন্যা সন্তানকে নিয়ে বেজায় ব্যস্ত ৷ অনুরাগীদের কৌতুহল ছিল বলিউড তারকা মেয়ের নাম কী রাখবেন ? অবশেষে মিটিছে সেই জল্পনা ৷ শুক্রবার মেয়ের প্রথম ঝলক সামনে এনে নাম ঘোষণা করলেন কিয়ারা-সিড ৷
এদিন সোশাল মিডিয়ায় যৌথভাবে এই পোস্ট করেন তারকা দম্পতি ৷ কিয়ারা লেখেন, "আমাদের প্রার্থনা থেকে আমাদের কোলে ৷ আমাদের জীবনে সেরা আশীর্বাদ, আমাদের রানি ৷" এরপরেই মেয়ের নাম ঘোষণা করে লেখেন, সরায়াহ মালহোত্রা (Saraayah Malhotra) ৷"
এই নামের মানে কী?
সার্চইঞ্জিন অনুযায়ী, সারায়া একটি আধুনিক নাম ৷ যার সম্ভাব্য অর্থ এবং উৎপত্তি রয়েছে, হিব্রু নাম Sarah (princess) বা আরবি নাম সারায়া (রাতের মেঘ)-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে । এটি কখনও কখনও ফার্সি নাম সোরায়ার সঙ্গেও যুক্ত ৷ যার অর্থ 'রত্ন' বা "Pleiades star cluster। এর একাধিক উৎপত্তির কারণে, নামটির মধ্যে যেমন রাজকীয়ভাব আছে তেমনই, সৌন্দর্য-শক্তি ও রহস্যের অর্থ বহন করতে পারে।
তারকাদের প্রতিক্রিয়া
এই ছবি সামনে আসার পর কমেন্ট সেকশন ভরে যায় শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় ৷ পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর লেখেন, "আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সবসময় ৷" বরুণ ধাওয়ান ভালোবাসার ইমোজি ব্যবহার করেন ৷ পাশাপাশি সঞ্জয় কাপুর ও মণীশ মালহোত্রারও ভালোবাসার ইমোজি শেয়ার করেছেন ৷
বলিউডের পাওয়ার কাপল হিসাবে পরিচিত সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং কিয়ারা আদবানি ৷ 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজস্থানের জয়সলমেরে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিয়েরবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা ৷ বিয়ের ঠিক দুই বছরের মাথায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনস্টাগ্রামে একটি সুন্দর পোস্টের মাধ্যমে সন্তান আসার আগাম বার্তা দেন তাঁরা ৷ যেখানে তাঁরা শিশুর মোজা ধরে একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন ।
এরপর মেট গালার রেড কার্পেটেও বেবি বাম্প নিয়ে প্রথমবার প্রকাশ্যে আসেন কিয়ারা ৷ কালো ও সোনালি রঙের পোশাকে ধরা দেন স্ফীতোদর অভিনেত্রী ৷ মাতৃত্বের গ্লো ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখেমুখে ৷ 16 জুলাই মেয়ের জন্ম দেন কিয়ারা ৷ তারপর মোজা পরা মেয়ের ছবি প্রথমবার প্রকাশ্যে আনেন বলিউডের এই পাওয়ার কাপল ৷