একবছরের মাথায় ফের মা হতে চলেছেন কিয়ারা, কী লিখলেন সিদ্ধার্থ ?

একবছরের মাথায় ফের মা হতে চলেছেন কিয়ারা, কী লিখলেন সিদ্ধার্থ ?
Kiara Advani, Sidharth Malhotra announce good news: কিয়ারা-সিদ্ধার্থের জীবনে আসতে চলেছে আরও এক খুদে সদস্য ৷ সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের শুভেচ্ছা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 11:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: জল্পনাই হল সত্যি ৷ মিষ্টি ছবি দিয়ে দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন কিয়ারা আদবানি ৷ খুশির খবর যৌথভাবে শেয়ার করেছেন অভিনেতা তথা স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ৷
বুধবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় খুশির খবর শেয়ার করেন 'শেরশাহ' তারকা জুটি ৷ এদিন কিয়ারা-সিদ্ধার্থ একটি ছবি পোস্ট করেন যেখানে একটি ছোট্ট মোজাতে তিনজনের হাত দেখা গিয়েছে ৷ যেখানে তারকা দম্পতির পাশাপাশি তাঁদের মেয়ে সারায়াহ-র হাতও দেখা গিয়েছে ৷ পোস্টের ক্যাপশনে তাঁরা লেখেন, "সবচেয়ে বড় উপহারটি আবারও পেয়ে আমরা ধন্য;আমাদের হৃদয় ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।" এই জুটিকে সোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানান করণ জোহর থেকে শুরু করে ভূমি পেদনেকর, পরিণীতি চোপড়া, আথিয়া শেঠ্ঠী, আদা খান-সহ আরও অনেক তারকা ৷
এর আগে, 2025 সালের 15 জুলাই সিদ্ধার্থ-কিয়ারার কোলে আসে তাঁদের প্রথম সন্তান ৷ সময়ের আগেই কিয়ারার কোল আলো করে আসে মেয়ে সারায়াহ ৷ যৌথভাবে নিজেদের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রামে তাঁরা লিখেছিলেন, "আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ ৷ আমাদের পৃথিবী চিরতরে বদলে গেল । আমরা কন্যাসন্তানের বাবা-মা হয়েছি ।" সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মা এবং শিশু উভয়ই ভালো আছে । এরপর নভেম্বরে মেয়ের ছোট্ট পায়ের ঝলক প্রকাশ্যে এনে মেয়ের নাম ঘোষণা করেন তাঁরা ৷ লেখেন, "আমাদের প্রার্থনা থেকে আমাদের কোলে ৷ আমাদের জীবনে সেরা আশীর্বাদ, আমাদের রানি ৷" এরপরেই মেয়ের নাম ঘোষণা করে লেখেন, সারায়াহ মালহোত্রা (Saraayah Malhotra) ৷"
এরপর, নিজেদের সন্তানকে তাঁরা লাইমলাইট থেকে দূরেই রেখেছেন ৷ এরমধ্যেই কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল, ফের একবার গর্ভবতী কিয়ারা ৷ তবে, সেই জল্পনা এবার সত্যি হল ৷ 7 অক্টোবর সিড-কিয়ারা তাঁদের জীবনে দ্বিতীয় সন্তান আগমনের কথা ঘোষণা করলেন মিষ্টিভাবে ৷
উল্লেখ্য, 2018 সালে কিয়ারা-সিদ্ধার্থের প্রথম দেখা হয়েছিল ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ফিল্ম 'লাস্ট স্টোরিজ' (Lust Stories)-এর র্যাপ-আপ পার্টিতে। 2019 সালে ব্লকবাস্টার বায়োপিক 'শেরশাহ' (Shershaah) সিনেমার শুটিং চলাকালীন তাদের অফ-স্ক্রিন রসায়ন ও ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা ও ডিম্পল চিমার চরিত্রে অভিনয় করার পাশাপাশি তারা বাস্তবেও একে অপরের প্রেমে পড়েন। এরপর 2023 সালের 7 ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের জয়সলমীরের ঐতিহাসিক ও বিলাসবহুল সূর্যগড় প্রাসাদে অত্যন্ত রাজকীয় কিন্তু ঘরোয়া আয়োজনে তাঁরা সাত পাকে বাঁধা পড়েন।