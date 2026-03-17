জনপ্রিয়তা বাড়ছে মাইক্রো ড্রামার, কোথায় দেখবেন 'খুশিয়া স্বাতী কি, কোশিস রাজু কি' ?

জনপ্রিয়তা বাড়ছে মাইক্রো ড্রামার, কোথায় দেখবেন 'খুশিয়া স্বাতী কি, কোশিস রাজু কি' ?
মনোরঞ্জন দুনিয়ায় ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে, এক মিনিটের বিভিন্ন ধারার গল্প ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 1:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 মার্চ: বিনোদনের মাধ্যম বদলাচ্ছে ক্রমশ ৷ বড় পর্দা থেকে ছোট পর্দায় হয়ে এখন রমরমা ওটিটি-র ৷ তবে এখানেও আছে ট্যুইস্ট ৷ সিরিজ-সিজনের মাঝে এখনও জায়গা করে নিচ্ছে ছোট-ছোট গল্প অর্থাৎ মাইক্রো ড্রামা ৷ জেন জি যেখানে ক্রমাগত রিলস সোয়াইপ করে চলেছে, সেখানে 1 থেকে 2 মিনিটের ছোট ছোট গল্প মন ছুঁয়ে যেতে বাধ্য দর্শকদের৷
এর জন্য তৈরি হয়েছে নির্দিষ্ট অ্যাপও ৷ সম্প্রতি জি নিয়ে এসেছে বুলেট মাইক্রো ড্রামা অ্যাপ ৷ যেখানে মনোরঞ্জনের নানা স্বাদের সম্ভার মেলে নিমেষে ৷ কিছুদিন আগেই এই অ্যাপে শুরু হয়েছে, 'খুশিয়া স্বাতী কি, কোশিস রাজু কি'-নামে মাইক্রো ড্রামা ৷ 24 পর্বে দেখা যাবে ইনফ্লুয়েন্সার-অভিনেতা খুশাল পাওয়ার-রিসপা পান্ডার দুষ্টু-মিষ্টি গল্প ৷
গল্পটা কিছুটা এই রকম
মূল চরিত্র রাজু (খুশাল পাওয়ার)-একজন চিন্তামুক্ত মধ্যবিত্ত তরুণ ৷ অন্যদিকে এবং স্বাতী (রিসপা পান্ডা)-একজন কঠোর পরিশ্রমী স্যাঁলো প্রফেশনাল ৷ যে জীবনে স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতাকেই বরাবর প্রাধান্য দেয় ৷ আবার রাজু ঠিক তার উল্টো ৷ তার কাছে আবেগটাই সবকিছু ৷ দুই মেরুর মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন প্রতিশ্রুতি, প্রত্যাশা নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে ৷ সম্পর্কের ওঠা-পড়া কোনদিকে নিয়ে যাবে এই প্রেমিক যুগলকে, জানা যাবে এই মাইক্রো ড্রামাতে ৷
এই প্রজেক্টে কাজ করা প্রসঙ্গে খুশাল পাওয়ার বলেন, "রাজু এমন একটি চরিত্র, যার সঙ্গে অনেক তরুণ-তরুণীই নিজেদের একাত্ম করে নিতে পারবেন। সে গভীরভাবে ভালোবাসে এবং তার প্রিয় মানুষটির পাশে সব সময় এসে দাঁড়ানোয় বিশ্বাসী। এই গল্প হল, শব্দের উপরে গিয়ে ভালোবাসাকে খোঁজা ও মনের মানুষের পাশে কীভাবে থাকতে হয় আজীবন-তা শেখায় ৷ এই ধরনের গল্পে কাজ করতে পেরে এবং সেখানে মিউজিক দিতে পেরে আমি আপ্লুত ৷"
প্রসঙ্গত, বিনোদন জগতে খুশাল পরিচিত এক নাম ৷ বলিউডে কাজ করার পাশাপাশি তিনি ওয়েব সিরিজেও কাজ করেছেন ৷ তাঁকে দেখা গিয়েছে, 'বজরঙ্গী ভাইজান', 'জুড়ুয়া 2' ও 'বাঘি 2'-এর মতো সিনেমায় ৷ ওটিটি-র জন্য কাজ করেছেন 'প্ল্যান এ প্ল্যান বি' ও 'কনস্টেবল গিরপড়ে'-তে ৷
মোট 24 পর্ব রয়েছে বুলেটের এই মাইক্রো ড্রামায়, যার প্রতিটা পর্ব এক মিনিট দীর্ঘ ৷ এই সিরিজ বেড়ে চলা 'মাইক্রোড্রামা' সম্ভারকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে ৷ স্মার্টফোনে ব্যস্ত প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে এই ধরনের ছোট ছোট গল্প ৷