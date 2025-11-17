'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি' পরিচালকের এবার বলিউড পাড়ি
পরিচালক জানান, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরেই শুরু হবে এই সিনেমার শুটিং ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2025 at 12:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: গতবছর বাংলা সিনেমা দিয়ে পরিচালনার হাতে খড়ি হয়েছে শিবাজি দত্তর (Shibaji Dutta) ৷ এবার তিনি পা রাখছেন সিনেমার বৃহত্তর জগতে ৷ বলিউডে ডেবিউ হতে চলেছে পরিচালকের ৷ শোনা যাচ্ছে, নতুন বছরের শুরুতেই হিন্দি সিনেমার শুটিংয়ে হাত দেবেন শিবাজি ৷
2024 সালে মুক্তি পায় শিবাজি পরিচালিত প্রথম সিনেমা 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি' (Khelaghar Bandhte Legechi ) ৷ মুখ্যচরিত্রে দেখা যায় জয় সেনগুপ্ত, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, পার্থসারথী দেবের মতো অভিনেতাদের ৷ এবার তাঁর পরিচালনার পরিধি আরও বড় হতে চলেছে ৷
শিবাজির কথায়, "আমি কলকাতায় সিনেমা জগতে নিজের লাক ট্রাই করেছিলাম ৷ সেখানে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ভালো পাই ৷ বাংলার আরও দুটো প্রোজেক্ট রয়েছে পাইপ লাইনে ৷ যার মধ্যে একটা সিনেমার পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে ৷ আর একটা সিনেমার আগামী ডিসেম্বরে ঘোষণা হতে চলেছে ৷" তিনি আরও বলেন, "আমি সিনেমা ছাড়াও বিজ্ঞাপনের কাজ করি ৷ পাশাপাশি হিন্দি ও পঞ্জাবি চিত্রনাট্যও লিখি ৷ আর একজন ফিল্ম মেকার হিসাবে আমি স্বপ্ন দেখেছি নিজের কাজকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যাওয়ার ৷ আর যেহেতু আমার হিন্দি থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে, তাই হিন্দিতে কিছু করার ইচ্ছা সবসময়ই ছিল ৷"
সিনেমার চিত্রনাট্য লেখা শুরু হয়েছিল দু'বছর আগে থেকেই ৷ তখন থেকেই রিসার্চ শুরু করেছিলেন বলে জানান পরিচালক ৷ তিনি এও জানান, এটা পলিটিক্যাল-ক্রাইম থ্রিলার হতে চলেছে এই সিনেমা ৷ মুখ্যচরিত্রে কারা রয়েছেন তা নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ পরিচালক ৷ খুব শীঘ্রই মুম্বইয়ে বড় করে সিনেমার নাম ও চরিত্রদের প্রকাশ্যে আনা হবে বলে জানান পরিচালক শিবাজি দত্ত ৷