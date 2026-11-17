শিল্পীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা বোঝা যায় সংকটে পড়লে- কেন বললেন খরাজ মুখোপাধ্যায়?
Kharaj Mukherjee Interview: পরিচালক গুল বাহার সিংয়ের আসন্ন বাংলা ছবিতে দেখা যাবে অভিনেতাকে ৷ শুটিংয়ের ফাঁকেই আড্ডা জমালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 1:05 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: থিয়েটার থেকে সিনেমা, অভিনয় থেকে গান-সর্বক্ষেত্রেই সমান স্বচ্ছন্দ খরাজ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের অন্যতম 'ভার্সেটাইল' অভিনেতা বললে এতটুকু অত্যুক্তি হয় না তাঁর ক্ষেত্রে। বাংলা, হিন্দি দুই ভাষাতেই কাজ করেছেন খরাজ। কমেডি হোক বা সিরিয়াস সব ধরনের চরিত্রেই তিনি কতটা সাবলীল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 1980 সালে 'হুলুস্থুল' ছবির মাধ্যমে ডেবিউ করেন খরাজ। সেই সফর আজও অব্যাহত। গরিমার সঙ্গে নানা ধরনের চরিত্রে নিজের ক্যারিশ্মা দেখিয়ে চলেছেন তিনি। উৎসবের মরশুমে একদিকে রয়েছে মঞ্চে অভিনয়ের ব্যস্ততা, অন্যদিকে নতুন নাটক তৈরির প্রস্তুতি। তারই মাঝে সোমবার চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে দেখা গেল অভিনেতাকে একেবারে অন্য সাজে। সচরাচর এমন কস্টিউমে দেখা যায় না তাঁকে। শুটিংয়ের ফাঁকেই জমল আড্ডা ৷
ইটিভি ভারত: বিজয়া ও দীপাবলির শুভেচ্ছা। কেমন আছেন?
খরাজ: আপনাকেও। উৎসবের মরশুম হলেও কাজের ব্যস্ততা আছে। আমার নতুন নাটক ‘মিলন হবে কত দিনে’-র প্রস্তুতি চলছে। খুব শীঘ্রই মঞ্চস্থ হতে চলেছে নাটকটি। এই নাটকে অভিনয় করছেন অনামিকা সাহা, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, আরিয়ান ভৌমিকের মতো শিল্পীরা।
ইটিভি ভারত: নেপালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন আটকে পড়েছিলেন তখন কত মানুষ আপনার খোঁজ নিয়েছে, চিন্তা করেছে, আপনাদের নিরাপদভাবে ফিরে আসার প্রার্থণা করেছে। এত মানুষের ভালোবাসা নিয়ে কী বলবেন?
খরাজ: কোনও শিল্পীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা কতটা গভীর, তা বোঝা যায় তাঁকে ঘিরে কোনও সংকটের মুহূর্তে মানুষের উদ্বেগ ও খোঁজখবরের মধ্য দিয়ে। একবার আকাশবাণীর 'মহিষাসুরমর্দিনী'তে বিশেষ পরিকল্পনায় উত্তম কুমারকে দিয়ে চণ্ডীপাঠ করানো হয়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর পরিবর্তে। সেই বছর মহালয়ার সকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ সম্প্রচারিত না হওয়ায় শ্রোতাদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যখন গঙ্গায় স্নান ও পুজো সেরে হেঁটে আকাশবাণীর অফিসে যাচ্ছিলেন, পথে বহু মানুষ তাঁকে থামিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, কেন সেদিন তাঁর কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনা গেল না। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষের মনে তাঁর জন্য কতটা ভালোবাসা রয়েছে। একজন শিল্পীর কাছে মানুষের এই ভালোবাসা ও উদ্বেগই তাঁর প্রকৃত জনপ্রিয়তার পরিচয়। স্বীকৃতি যখন মানুষের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ফিরে আসে, তার চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না। কোনও পুরস্কারের থেকেও এই ভালোবাসা অনেক বেশি মূল্যবান। একজন শিল্পীর কাছে মানুষের এই স্বীকৃতিই সবচেয়ে বড় তৃপ্তি।
ইটিভি ভারত: ছ'বার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক গুলবাহার সিং -এর পরিচালনায় এবার অভিনয় করছেন। অভিজ্ঞতা কেমন হচ্ছে?
খরাজ: পরিচালক গুল বাহার সিংয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। কলকাতায় থাকার সময় পরিচালকের সঙ্গে বিভিন্ন কাজের সূত্রে যোগাযোগ ছিল আমার। যদিও আগে সরাসরি অভিনয়ের সুযোগ হয়নি, তবে অন্য নানা বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করেছি। দীর্ঘ প্রায় ৩০-৩৫ বছর পর গুল বাহার সিংয়ের কলকাতায় ফিরে বাংলা ছবি পরিচালনা করার বিষয়টি খুব আনন্দের আমার কাছে। গুলবাহার সিং যে একজন ছ’বার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক, সেই পরিচিতি অনেকের কাছেই অজানা। এমনকী কলকাতার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের কাজের সম্পর্কের ইতিহাসও অনেকে জানেন না। সেই জায়গা থেকে এমন একজন দক্ষ পরিচালকের সঙ্গে আবার কাজ করার সুযোগ পাওয়া নিঃসন্দেহে আনন্দের। তাঁর ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হওয়াও বিশেষ প্রাপ্তি।
ইটিভি ভারত: কী রকম চরিত্রে পাওয়া যাবে আপনাকে?
খরাজ:‘পরশমণি’ মূলত একটি মহিলা ব্যান্ডকে ঘিরে তৈরি গল্প। ছবিতে ‘পরশমণি’ নামের সেই ব্যান্ডের ম্যানেজারের ভূমিকায় দেখা যাবে আমাকে। তবে এই ম্যানেজার শুধুমাত্র পেশাগত দায়িত্ব পালনেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যান্ডের সদস্যদের প্রতি তাঁর আচরণ অনেকটা অভিভাবকের মতো। তাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, প্রয়োজনীয় সবকিছু যাতে তারা পায়, সেই বিষয়েও সব সময় সজাগ থাকে এই ম্যানেজার। এমনকী ব্যান্ডের সদস্যদের ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতিও তার নজর রয়েছে। অর্থাৎ ম্যানেজার হলেও চরিত্রটির মধ্যে রয়েছে এক ধরনের পিতৃসুলভ স্নেহ ও দায়িত্ববোধ।
ইটিভি ভারত: এবার আপনার লুকটাও বেশ অন্যরকম।
খরাজ: সাধারণত যে ধরনের পোশাকে আমাকে দেখা যায়, এই ছবির সাজপোশাক তার থেকে অনেকটাই আলাদা। ছবির প্রযোজকের নিজস্ব বুটিক থেকেই সব চরিত্রের পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
ইটিভি ভারত: আজ কীরকম সিনের শুটিং হচ্ছে?
খরাজ: গল্পের প্রি-ক্লাইম্যাক্স পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শুটিং হচ্ছে। এই পর্বের কাজ শেষ হলেই শুরু হবে ক্লাইম্যাক্সের দৃশ্যগুলির শুটিং। ছবিতে রয়েছে বেশ কিছু ভালো গান, নাচ এবং কমেডির উপাদান। সব মিলিয়ে দর্শকদের জন্য 'পরশমণি' একটি উপভোগ্য ছবি তৈরি হবে বলেই আমার৷ বিশ্বাস।
ইটিভি ভারত: এবার তো 'এক যে ছিল চোর' সিনেমার পরিচালনাতেও মানুষ পাবে আপনাকে।
খরাজ: প্রায় 25-30 বছর আগে 'এক যে ছিল চোর'-এর গল্পটা ভেবেছিলাম। সেই সময় থেকেই ছবিটি তৈরির জন্য প্রযোজকের সন্ধান করছিলাম। প্রথমে মুখ্য চরিত্রের জন্য অভিনেতা চন্দন সেনকে ভাবি। কিন্তু তাঁর বয়স চলে যায়। পরবর্তীতে রুদ্রনীল ঘোষকে নিয়ে ছবিটি করার কথা ভাবলেও নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে প্রসূন ছবিটির গল্প শুনে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রযোজকের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে ফক্সকিন এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে ছবিটি তৈরির পরিকল্পনা এগোচ্ছে। তবে এত বছরের স্বপ্নের এই ছবি শেষ পর্যন্ত কতটা সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে পারব, তা জানি না। তবে ছবিটি তৈরির ক্ষেত্রে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখব না।
ইটিভি ভারত: গানবাজনা চলছে?
খরাজ: হ্যাঁ। বিভিন্ন জায়গায় শো'ও করছি কমবেশি। গানের কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেই আমার। থিয়েটারের সূত্রে রমাদা'র (রমাপ্রসাদ বণিক) কাছ থেকে যতটুকু গান শেখার সুযোগ হয়েছে, সেটুকুই আমার সংগীতচর্চার সম্বল। পাশাপাশি মায়ের কীর্তন গাওয়া শুনেও কিছুটা গান শিখেছি। আমি নিয়মিত গান করি। শ্রোতার আমার গান ভালো লাগে কিনা তাঁরাই জানেন।