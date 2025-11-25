আমি শুধু সাজুগুজু করছি, আর...- ছেলের বিয়ে নিয়ে মনখোলা খরাজ

ETV Bharat / entertainment

আমি শুধু সাজুগুজু করছি, আর...- ছেলের বিয়ে নিয়ে মনখোলা খরাজ

পাত্রের বাবা আজ কেমন পোশাকে যাবেন বরযাত্রী?

kharaj-mukherjee-excites-about-his-sons-bihu-mukherjee-also-known-as-tamaghna-mukherjees-marriage
ছেলের বিয়ে নিয়ে মনখোলা খরাজ (Special Arrangement)
Published : November 25, 2025 at 9:28 AM IST

কলকাতা, 25 নভেম্বর: ছাদনা তলায় খরাজ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র ছেলে বিহু ওরফে তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়। বছর তিনেক আগে বন্ধু রোজার সঙ্গে আইনি বিয়ে সেরে ফেলেছিলেন বিহু ৷ এবার ছাদনাতলায় চার হাত এক হওয়ার পালা। আজ বসছে বিয়ের আসর ৷ পাত্রী রোজা অর্থাৎ অঙ্কনা দাশ খড়দহের মেয়ে। রবীন্দ্রভারতীতে পড়াকালীনই একে অপরের সঙ্গে পরিচয় বিহু-রোজার ।

পাত্রের বাবা খরাজ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ইটিভি ভারত জানতে চায় আজ বরকর্তা কি তিনিই? তিনি বলেন, "না, আমি বরকর্তা নই। বরকর্তা আমার বড় দাদা, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কেউ আমায় কিছু করতেই দিচ্ছে না। আমি শুধু সাজুগুজু করছি, আর পায়ের উপর পা তুলে, ভালো-মন্দ খাচ্ছি। সব ব্যবস্থা আমার ছোট শ্যালক প্রসেনজিৎ, আর আর গিন্নি প্রতিভা করছে। দেশের বাড়ি থেকেও অনেকেই এসেছেন, তাঁরাও সাহায্য করছেন। দেশ-বিদেশ থেকে বিহুর বন্ধুরা এসেছে। সত্যি বলতে ওরাই মাতিয়ে রেখেছে। নিমন্ত্রিতদের লিস্ট আমি প্রায় আগে থেকে তৈরি করেছিলাম, তাতেও মনে হচ্ছে, ভুলবশত অনেকজনকেই বলা হয়নি হয়তো। কথায় বলে, বিয়ের প্রস্তুতি 6 মাস আগে থেকে নিলেও, বিয়ের দিনে এসে মনে হয়, কিছুই করা হয়নি। আজ ছেলের বিয়ের দিনে এসে, মনে হচ্ছে, কথাটা 100 ভাগ সত্যি।"

পাত্রের বাবা কেমন পোশাকে যাবেন বরযাত্রী? খরাজ বলেন, "যেহেতু আমার সময় হয় না, তাই আমার সব পোশাকই সব সময়, আমার স্ত্রী প্রতিভাই পছন্দ করে কেনে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অভিষেক আমাদের ইন্ডাস্ট্রির খুব নামকরা ডিজাইনার। ওর বুটিক থেকেই প্রতিভা আমার, আর ছেলের জন্য ধুতি পাঞ্জাবি নিয়ে এসেছে। মেয়েকে সাজাচ্ছে সুবীর, আর ছেলেকে সাজাবে বুম। ওরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির খুব প্রিয় মেকআপ আর্টিস্ট। বাড়িতে আর তিল ধারনের জায়গা নেই আজ। "

প্রসঙ্গত, রোজার একটা গানের ব্যান্ড ছিল, 'মোক্ষা, কলকাতা'। ব্যান্ড জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি কাছাকাছি আসতে শুরু করেন বিহু ও রোজা। এমনও হয়েছে অনেক রাতে দক্ষিণ কলকাতার অনুষ্ঠান সেরে রোজা থেকে গিয়েছেন খরাজের বাড়িতেই ৷ খরাজের স্ত্রীই বলেছেন তাঁকে রাত বিরেতে বাড়ি না ফিরতে ৷ ভাব ভালোবাসা করে বিয়ের আগেই প্রেমিকের বাড়িতে থেকে গেলে পাঁচজনে পাঁভ কথা বলবে। তাই বিহু-রোজার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করিয়ে দেওয়া হয় বছর তিনেক আগে।

আর এবার সামাজিক বিয়ের পালা। উল্লেখ্য, বিহু এখন সঙ্গীত পরিচালক প্রীতমের টিমে রয়েছেন। রেজিস্ট্রির পর স্বামী-স্ত্রী মুম্বই গিয়েছিলেন কিন্তু রোজার মন বসেনি। দেশ-বিদেশে কাজে যেতে হয় ! একা ভাল লাগেনি তাঁর। তবে, ' মোক্ষা, কলকাতা' ব্যান্ডটি আর নেই এই মুহূর্তে। গুছিয়ে ব্যবসা করছেন রোজা। ওদিকে বিহুও নিজের কাজ নিয়ে বেজায় ব্যস্ত। 23 তারিখেই বিয়ের জন্য কলকাতায় এসেছেন তিনি। 28 তারিখ রিসেপশন। 29 -এই মুম্বইয়ে ফিরে যেতে হবে বিহুকে।

খরাজ বলেন, "বিহু ও রোজার প্রতি একটাই কামনা, প্রজাপতি ঋষির আশীর্বাদ বর্ষিত হোক ওদের উপর। ওরা যেন সুখী থাকে, ভালো থাকে।"

KHARAJ MUKHERJEE
KHARAJ MUKHERJEE SON WEDDING
BIHU MUKHERJEE
খরাজ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিহুর বিয়ে
KHARAJ MUKHERJEE SON MARRIAGE

