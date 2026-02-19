ETV Bharat / entertainment

আজকের প্রজন্মের অভিনেতারা সুপারস্টার, আমরা সুযোগ দিই না: পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়

ইটিভি ভারতের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডা দিলেন 'খানিকটা প্রেমের মতো' সিরিজের পরিচালক থেকে অভিনেতারা ।

khanikta premer moto web series
অভিনেতা দুর্বার শর্মা, পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায় ও অভিনেতা রাহুল দেব বসু (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 19, 2026 at 8:14 PM IST

|

Updated : February 19, 2026 at 8:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: ওটিটিতে স্ট্রিমিং চলছে রাহুল মুখোপাধ্যায়ের ওয়েব সিরিজ 'খানিকটা প্রেমের মতো'। 'দিলখুশ', 'কিশমিশ', 'মন মানে না'র মতো আরও একাধিক প্রেমনির্ভর ছবির পর এবারেও নির্ভেজাল প্রেমের গল্প বুনেছেন রাহুল ।

গল্পটা এরকম - উজান (রাহুল দেব বসু) আর মোহনা (মেঘা) অর্থাৎ গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র একে অপরের প্রেমে পড়ে । কিন্তু দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে তারা উপলব্ধি করে যে, তারা একে অপরের জন্য সঠিক নয় । এমন উপলব্ধির পর তাদের দু'জনের বিচ্ছেদ হয় । তবে তাদের বিচ্ছেদের পর মোহনার বান্ধবী শ্রেয়া ও উজানের দাদা প্রিয়ম একে অপরের প্রেমে পড়ে । নিজেদের সম্পর্ক শুরু হওয়ার পাশাপাশি তারা দু'জনে উজান ও মোহনার ভেঙে যাওয়া সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে চেষ্টা চালিয়ে যায় । পুরো গল্পটাই এগিয়েছে কৌতুকের মোড়কে রোম্যান্টিক গল্পের হাত ধরে ।

আজকের প্রজন্মের অভিনেতারা সুপারস্টার, আমরা সুযোগ দিই না: পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

কেমন ছিল শুটিংয়ের দিনগুলো? কীভাবে এগিয়েছে উত্তরবঙ্গের শুটিং? এক নির্ভেজাল আড্ডায় ইটিভি ভারতকে সিরিজ নির্মাণের নানা কাহিনি শোনালেন পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা রাহুল দেব বসু এবং অভিনেতা দুর্বার শর্মা ।

khanikta premer moto web series
ওয়েব সিরিজ 'খানিকটা প্রেমের মতো' (ছবি-ওটিটি প্ল্যাটফর্ম)

প্রেম কি খানিকটা হয়? প্রশ্নের উত্তরে পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায় বলেন, "রোজ যে মানুষগুলো ঘুম থেকে উঠে প্রেমে পড়ে, আবার ঘুমোতে যায় তাদের জীবন নিয়েই 'খানিকটা প্রেমের মতো'। আর প্রেম কখনও পুরোটা হয় আবার কখনও খানিকটা । আমরা এখানে খানিকটা প্রেমের গল্প প্রথম সিজনে বললাম । পুরোটা পরের সিজনে বলব ।"

ওদিকে অভিনেতা রাহুল দেব বসু বলেন, "পরিচালক রাহুলের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা ফ্যান্টাসটিক । ওর কাজ আমি আগে দেখেছি । ওর গল্প বলার মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে । ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড তৈরি করতে পারে রাহুল । সেই ম্যাজিকের অংশ হতে চেয়েছিলাম আমি । আর এই গল্পটা খুব চেনা, সহজ সরল । বেশি কারিকুরি, সাসপেন্স নেই । এই প্রথম কোনও প্রজেক্টে কাজ করলাম যেটা একেবারে দর্শকের জন্য বানানো । দর্শকের চাহিদার কথা ভেবে বানানো । এত সুন্দরভাবে গোটা বিষয়টা শান্ত মাথায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ওঁ যে আমরা এতটুকুও ক্লান্ত হইনি ।"

khanikta premer moto web series
উজান (রাহুল দেব বসু) আর মোহনা (মেঘা) (ছবি-ওটিটি প্ল্যাটফর্ম)

অভিনেতা দুর্বার শর্মা বলেন, "আমি এর আগেও পরিচালক রাহুলের সঙ্গে কাজ করেছি । অভিনেতাকে অভিনয় করার জায়গা ছেড়ে দেয় । তা বলে যা খুশি করতে দেয় না (সহাস্যে) । ঠান্ডা মাথার পরিচালক রাহুল ।"

উত্তরবঙ্গে শুটিং নিয়ে পরিচালক বলেন, "এই সিরিজে আমাদের শিড্যুল খুব কম ছিল । তখন আমি 'মন মানে না'র শুটিংয়ে ওখানে । একটা সেরে আরেকটাতে ঢুকব আর কী । আমি নিজেও প্রস্তুত ছিলাম না । কিন্তু রাহুল আর মেঘাকে দেখি ওরা শুটিংয়ের জন্য রেডি । কোনটার পর কোন পোশাকটা পরবে তা থরে থরে হোটেলের ঘরে সাজিয়ে রেখেছে । সন্ধ্যাবেলায় নিজেরা স্ক্রিপ্ট পড়ে রিহার্সাল দিচ্ছে । আজকের প্রজন্মের অভিনেতারা অনেক বেশি ডিসিপ্লিনড ।"

khanikta premer moto web series
আড্ডায় 'খানিকটা প্রেমের মতো'র টিম (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "ওদের দেখে মনে হয় ছন্নছাড়া, আদতে তা নয় একেবারেই । সবাই বলে, আর সুপারস্টার তৈরি হচ্ছে না । এরা প্রত্যেকে সুপারস্টার । আমরা এদের সুযোগ দিচ্ছি না । পিছিয়ে আছি আমরাই । আমাদের ভয় এদেরকে দর্শক গ্রহণ করবে তো? আমার বিশ্বাস একদিন না একদিন বিশ্বাস করবেই । আমি আমার আগের ছবিটাতেই তিনজন ফ্রেশ অভিনেতাকে নিয়েছি । আস্তে আস্তে আমরা অনেকেই নতুনদের নিয়ে কাজের আগ্রহ দেখাচ্ছি এবং কাজ করছিও । ওয়েব সিরিজের দৌলতে এক ঝাঁক নতুন প্রতিভা উঠে এসেছে । তারা তাদের প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছে । তাদের উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে ।"

khanikta premer moto web series
অভিনেতা রাহুল দেব বসু ও দুর্বার শর্মার কথোপকথন (নিজস্ব ছবি)

এদিন নিজেদের ক্রীড়াপ্রীতি নিয়েও কথা বলেন দুই রাহুল এবং দুর্বার । পরিচালক রাহুল ক্রিকেট খেলতে আর ফুটবল দেখতে ভালোবাসেন । অভিনেতা রাহুল ফুটবলের ফ্যান । আর দুর্বারও ক্রিকেট খেলতে এবং ফুটবল দেখতে ভালোবাসেন । তবে তিনি ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন সবই খেলেন । অভিনেতা রাহুল স্পোর্টস জার্নালিস্ট হতে চেয়েছিলেন, জানালেন সেই কথাও ।...এভাবেই জমে উঠেছিল প্ল্যাটফর্ম আটে সম্প্রচারিত 'খানিকটা প্রেমের মতো' সিরিজ নিয়ে আড্ডা সেশন ।

Last Updated : February 19, 2026 at 8:32 PM IST

TAGGED:

BENGALI WEB SERIES
DIRECTOR RAHOOL MUKHERJEE
খানিকটা প্রেমের মতো
রাহুল দেব বসু
KHANIKTA PREMER MOTO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.