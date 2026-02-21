47 বছর পর কমল হাসান-রজনীকান্ত একসঙ্গে পর্দায়, কিন্তু আসল 'হিরো' কে ?

47 বছর পর কমল হাসান-রজনীকান্ত একসঙ্গে পর্দায়, কিন্তু আসল 'হিরো' কে ?
প্রোমো ভিডিয়োতে রেট্রো-গ্যাংস্টার স্টাইলে থিমে দুই তারকাকে দেখে আপ্লুত অনুরাগীরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 21, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 ফেব্রুয়ারি: মাঝে কেটে গিয়েছে পাঁচ যুগ ৷ ফের একবার সিনেপর্দায় সুনামি আনতে প্রস্তুত দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার দুই বৃহত্তম তারকা - কমল হাসান-রজনীকান্ত ৷ নেলসন দিলীপকুমার পরিচালিত সিনেমায় 47 বছর পর স্ক্রিন শেয়ার করছেন কমল হাসান-রজনী ৷ প্রকাশ্যে এসেছে কেএইচxআরকে-র(KH x RK) প্রথম প্রোমো ৷ যা দেখে চমকে গিয়েছেন অনুরাগীরা ৷
সিনেমার নাম এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়নি ৷ প্রোমো ভিডিয়োতে রেট্রো-গ্যাংস্টার স্টাইলে থিমে দুই তারকাকে দেখে আপ্লুত অনুরাগীরা ৷ ভিডিয়োতে দেখানো হয়েছে, পরিচালক নেলসন ভয়ে ভয়ে হোটেলের এক করিডোরে এসে দাঁড়ান ৷ যেখানে তিনি বুঝে উঠতে পারেন না, কার ঘরে প্রথমে যাবেন কমল হাসান নাকি রজনীকান্তের ৷ এরপরেই হাজির হন সঙ্গীত পরিচালক অনিরূদ্ধ রবিচন্দর ৷ তিনিও পড়েছেন বেশ ফ্যাসাদে ৷ কারণ তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, সিনেমার মিউজিকের জন্য কোন রাগ ব্যবহার করবেন ৷ এরপরেই দুটো আঙুলের খেল ৷ যেখানে 'পিক আপ হোয়েন ইন ডাউট' মোডে চলে যান অনিরুদ্ধ ৷
অনিরুদ্ধকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার পর, নেলসন তাঁর বড় সমস্যা সমাধানের জন্য একই কৌশল ব্যবহার করেন ৷ এরপরে এক মন্টাজ দেখানো হয়েছে যেখানে নেলসনকে উভয় অভিনেতাকে প্রস্তুত হতে সাহায্য করতে দেখা যায়। মজাদার সেই ভিডিয়োতে উঠে আসে আপেক্ষিকভাবে একে অপরকে টক্কর দেওয়ার বিষয়টাও ৷
এরপরেই মিউজিক বদলে যায়। প্রোমোতে কমল হাসান এবং রজনীকান্তের স্টাইলিশ লুক অসাধারণ রূপে সামনে আসে ৷ ই তারকাকেই ফুল স্লিভ চামড়ার জ্যাকেট পরে রেট্রো গ্যাংস্টার লুকে সামনে আসতে দেখা যায় ৷ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দুই তারকা হেঁটে যান গ্যারেজে পার্ক করা গাড়ির দিকে । কমল হাসান চালকের আসনে বসেন এবং রজনীকান্ত তার পাশে বসেন। আর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আরও এক টুইস্ট ৷ শক্তিশালী দুই অভিনেতাকেই দেখা যায় নেলসনের দিকে ফিরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "নায়ক কে?"
এর আগে নির্মাতারা সিনেমার পোস্টার প্রকাশ্যে আনে ৷ যার ট্যাগ লাইন ছিল, "কিছু মানুষ রুল তৈরি করেন আর কিছু রুল করেন ৷" কমল হাসান এবং রজনীকান্তকে শেষবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল 1979 সালের 'আলাউদ্দিনুম আলভুথা ভিলাকুম' ছবিতে। এছাড়াও স্ক্রিন শেয়ার করেছেন 'অপূর্ব রাগাঙ্গাল', 'আভারগাল', 'মুন্ড্রু মুদিচু' এবং 'পাথিনারু ভায়াথিনিল'-এর মতো ক্লাসিক সিনেমায় ৷ নেলসন দিলীপকুমার পরিচালিত রজনীকান্ত অভিনীত 'জেলর' বক্সঅফিসে কামাল দেখিয়েছে ৷ এছাড়াও পাইপলাইনে রয়েছে 'জেলর 2' ৷ সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অনিরুদ্ধ রবিচন্দর।