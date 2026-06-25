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'কাউকে খুন করা অনেক বেশি... !'- কেতন আগরওয়াল হত্যার ঘটনায় কোন সত্যি বললেন হিনা ?

কাউকে খুন করা এখন এতটাই সহজ ! সোশাল মিডিয়ায় ঘটনার প্রতিক্রিয়া টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ তথা অভিনেত্রী হিনা খানের ৷

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কেতন আগরওয়াল ঘটনায় কী বললেন হিনা ? (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 10:50 AM IST

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হায়দরাবাদ, 25 জুন: বিয়ের কয়েক মাস আগেই প্রেমিকের সঙ্গে ছক কষে হবু স্বামীকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া ৷ শিলং মার্ডার কেস (Shillong murder case), ব্লু ড্রাম মার্ডার কেসের (blue drum murder case) পর আরও এক চমকে দেওয়ার মতো হত্যাকাণ্ডে শিউরে উঠেছে দেশ ৷ পুনের বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়ালের মৃত্যুকে (Ketan Agarwal murder case) ঘিরে তোলপাড় সোশাল মিডিয়া ৷ কাউকে খুন করা এখন এতটাই সহজ ! সোশাল মিডিয়ায় এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন টেলিভিশন জগতের জনপ্রিয় মুখ-তথা অভিনেত্রী হিনা খান (Hina Khan) ৷

কী বলেছেন হিনা ?

মর্মান্তিক ঘটনায় নিজের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে হিনা বলেন, "আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন মানুষের কাছে সত্য কথা বলা বা তা মেনে নেওয়ার চেয়ে কাউকে হত্যা করা অনেক বেশি সহজ মনে হয়।" 'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কেহলাতা হ্যায়' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) খ্যাত অভিনেত্রী তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে কোনও রাখঢাক না করে লিখেছেন, "আজকের সময়ে সত্যি কথা বলা আর সত্যি কথা শোনা, এতটাই কঠিন হয়ে গিয়েছে যে মানুষজন এখন কারোর প্রাণ নিতেও প্রস্তুত ৷" তিনি আরও লেখেন, "আসলে, মনে হয়, কারও জীবন কেড়ে নেওয়াটা অনেক সহজ ৷ কেবল একটা সত্যি কথা বলেই হয়তো তাকে বাঁচানো যেত ৷ এরপর অন্য যে কারও সঙ্গে নিজের জীবনটা কাটানো যেত।... কেন... ? আফসোস #ketanmurdercase ৷"

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হিনার পোস্ট (সোশাল মিডিয়া)

কেতনের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে অনেকেই শিলং মার্ডার কেসের মিল খুঁজে পাচ্ছেন ৷ কেতনের মৃত্যুর খবর সিয়া গয়ালের পোস্ট দেখে অনেকেই অনুমান করেছিলেন, 18 জুন লোহাগড় দুর্গে ট্রেকিংয়ের সময় দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়ে কেতন মারা গিয়েছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে তদন্তে জানা যায় যে, এটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ৷ যার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন কেতনেরই বাগদত্তা সিয়া গোয়েল এবং তাঁর কথিত প্রেমিক চেতন চৌধুরী। জানা গিয়েছে, সিয়ার জন্মদিন উদযাপনের জন্য তাঁরা লোহাগড় দুর্গে গিয়েছিলেন ৷ কেতন দিনটিকে অত্যন্ত বিশেষ করে তোলার জন্য নানারকম সারপ্রাইজের পরিকল্পনা করেছিলেন ৷

কিন্তু সিয়ার মনে ছিল অন্য কিছু ৷ জানা গিয়েছে, সিয়া এর আগেও 14 জুন, কেতনকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তবে 18 জুন সিয়া শেষ পর্যন্ত সফল হন ৷ অভিযোগ, সিয়া কেতনকে, পাহাড়ের খাদে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। কেতন ও সিয়ার ধুমধাম করে বিয়ের আয়োজন চলছিল ৷ বিয়ের আগের ফটোশুটের জন্য তাঁদের বালি যাওয়ার কথাও ছিল। পুলিশ সিয়া ও চেতন- দুজনকেই গ্রেফতার করেছে।

প্রসঙ্গত, শিলং মার্ডার কেস, সোশাল মিডিয়ায় 'মধুচন্দ্রিমা হত্যা' (Honeymoon Murder) নামে পরিচিত ৷ মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা রাজা রঘুবংশী হত্যার ঘটনাও প্রায় একই রকম ছিল। কেতনের বিয়ের আগেই হত্যা করা হয় ৷ এটি ছিল, বিয়ের পরের ঘটনা ৷ 2023 সালের মে মাসে মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে তিনি নিহত হন। তাঁর স্ত্রী সোনম রঘুবংশী এবং তার প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা-সহ আরও কয়েকজন মিলে এই হত্যাকাণ্ডের ছক কষেছিলেন বলে পুলিশি তদন্তে উঠে আসে। পুলিশ এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সোনম ও রাজ সহ মোট 8 জনকে গ্রেফতার করে এবং 790 পাতার চার্জশিট জমা দেয়।

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TAGGED:

HINA KHAN ON PUNE MURDER CASE
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কেতন আগরওয়াল হিনা খান
KETAN AGARWAL MURDER CASE

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