নোরা-সঞ্জয়ের 'সরকে চুনার' গান ঘিরে বিতর্ক ! নোটিশ মানবাধিকার কমিশনের

নোরা-সঞ্জয়ের 'সরকে চুনার' গান ঘিরে বিতর্ক ! নোটিশ মানবাধিকার কমিশনের
গানটিকে ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যম থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 12:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 মার্চ: সিনেমা মুক্তির আগেই বিতর্ক ৷ আগামী মাসে মুক্তি পাবে নোরা ফতেহি (Nora Fatehi) এবং সঞ্জয় দত্ত (Sanjay Dutt) অভিনীত নতুন কন্নড় ছবি 'কেডি: দ্য ডেভিল' (KD– The Devil)। তার আগে মুক্তি পেয়েছে সিনেমার নতুন গান 'সরকে চুনার তেরি সরকে' (sarke chunar teri sarke) ৷ আর এই গানকে ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত ৷ সিনেমার গানে অশ্লীল-চটুল কথা ব্যবহারের কারণে নোটিশ জারি করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC)।
ইতিমধ্যেই গানটি ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। কিন্তু গানের অশ্লীল দ্বৈত অর্থের কথায় ক্ষুব্ধ নেটপাড়ার একাংশও। সম্প্রতি আইনজীবী ও সমাজকর্মী বিনীত জিন্দাল দিল্লি পুলিশের সাইবার সেলে একটি অভিযোগ দায়ের করার পর এই বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়। তিনি গানটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। নিজের অভিযোগে জিন্দাল উল্লেখ করেন যে, গানটিতে যৌন-উত্তেজক ও অশ্লীল কথা রয়েছে, যা কোনও প্রেক্ষাপটেই সাধারণ জনগণের সামনে পরিবেশনের উপযুক্ত নয় ৷ বিশেষ করে সহজলভ্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে ।
This showed up on my timeline and I had to replay it just to make sure I heard it right. Sad to see commercial songwriting hit a new low.. https://t.co/BMMABqblnW— ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) March 16, 2026
অভিযোগপত্রে আরও দাবি জানানো হয়েছে যে, গানটিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলা হোক। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, গানটির বিষয়বস্তু অশ্লীলতাকে উস্কে দেয় যা যুব সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মাত্র কয়েক দিন আগে মুক্তি পাওয়া এই গানটি সামাজিক মাধ্যমে দর্শকদের থেকেও তীব্র নেতিবাচক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে ৷ তবে কেউ কেউ আবার এই গানে নোরার নাচের প্রশংসা করেছেন। ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় গানের অরজিনাল ভিডিয়ো উপলব্ধ নয় ৷
এর আগে গায়ক আরমান মালিকও নেটপাড়ায় এই বিতর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন ৷ তিনি গানটিকে গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে 'নতুন নিম্নগামী দৃষ্টান্ত' (new low) হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, "আমি সত্যিই ভাষা হারিয়ে ফেলছি। আমি কি ঠিক শুনছি! নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি গানটি আরও একবার শুনতে বাধ্য হয়েছি।"
ক্রিকেট কিংবদন্তি হরভজন সিং-ও নিজের সোশাল মিডিয়ায় গানটির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। পাশাপাশি, এই গানের অংশ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তিনি নোরা ফাতেহি ও সঞ্জয় দত্তেরও সমালোচনা করেন। এদিকে, 'কেডি - দ্য ডেভিল' সিনেমার নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।