বাংলা ছবিতে হারাচ্ছে কমবয়সিদের প্রেমের গল্প ! কী বলছেন অভিনেতা কৌশিক সেন ?
Kaushik Sen Interview: সম্পর্কের জটিলতা, সোশাল মিডিয়া ও বদলে যাওয়া সময় নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতা ৷ শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 10:00 AM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: একটা সময় বাংলা ছবির অন্যতম জনপ্রিয় বিষয় ছিল কমবয়সিদের প্রেম। প্রথম প্রেম, অভিমান, অপেক্ষা, বিচ্ছেদ কিংবা ভালোবাসার জন্য লড়াই-এই চেনা অনুভূতিগুলিই বারবার জায়গা করে নিত বড়পর্দায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলেছে দর্শকের রুচি, বদলেছে গল্প বলার ধরনও। এখন প্রেমের গল্প থাকলেও তার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে সম্পর্কের নানা জটিল সমীকরণ, পারিবারিক টানাপোড়েন, সামাজিক বাস্তবতা এবং ব্যক্তিগত সংকট। ফলে গতানুগতিক প্রেমের গল্প তৈরির প্রবণতা ক্রমশ কমছে। এই পরিবর্তনের মধ্যেই নতুন ছবি 'পরশমণি'-কে কেন্দ্র করে উঠে এল প্রেম, পরিবার এবং বদলে যাওয়া সম্পর্কের প্রসঙ্গ।
এই ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে কৌশিক সেনকে ৷ 'পরশমণি' ছবিতে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি ছোট পারিবারিক ব্যবসা। বিভিন্ন ইভেন্টের প্রমোশনের কাজ করে সেই ব্যবসা। ছবিতে তাঁর ছেলে একটি ব্যান্ডের তরুণীর প্রেমে পড়ে। 'পরশমণি' নামের সেই ব্যান্ডের ইভেন্ট প্রমোট করার দায়িত্ব আসে তাঁর চরিত্রের উপরেই। সেই সূত্রে খরাজ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ এবং পরবর্তীতে ব্যান্ডের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয়। সেখান থেকেই গল্পের বিভিন্ন চরিত্র ও সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হয় যোগসূত্র। অভিনেতার কথায়, ছবিটি মূলত একটি প্রেমের গল্প হলেও সেই প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে পরিবার। প্রেম থেকে তৈরি হওয়া জটিলতা কীভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও প্রভাবিত করে, এমনকী একজন বাবাকেও কীভাবে সেই পরিস্থিতির অংশ করে তোলে, সেটাই ছবির অন্যতম আকর্ষণ।
তবে এই ছবির প্রসঙ্গেই বাংলা ছবিতে কমবয়সিদের প্রেমের গল্পের ক্রমশ কমে আসা নিয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন অভিনেতা। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "গতানুগতিক প্রেমের গল্প এখন আর খুব বেশি তৈরি হচ্ছে না। তৈরি হলেও সেগুলি দর্শকের মধ্যে আগের মতো আলাদা করে আগ্রহ তৈরি করতে পারছে না। শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতীয় বিনোদন জগতের দিকে তাকালেও সম্পর্কের নানা ধরনের সমীকরণ চোখে পড়ে। এখন একটি সিনেমা কিংবা সিরিজকে শুধুমাত্র প্রেম, কমেডি বা অ্যাকশন-এই নির্দিষ্ট কোনও ঘরানায় বেঁধে রাখা কঠিন। একই গল্পে বিভিন্ন বয়সের মানুষের সম্পর্ক, প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং মানসিক টানাপোড়েন উঠে আসছে।"
তবে কমবয়সিদের প্রেমের গল্প নিয়ে ছবি তৈরির সংখ্যা যে সত্যিই কমেছে, সেই বাস্তবতাও স্বীকার করছেন তিনি। তিনি বলেন, "এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ যদি পুরনো দিনের প্রেমের অনুভূতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, দর্শকের মধ্যে নস্টালজিয়া উস্কে দিয়ে নতুন করে ভালোবাসার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চান, তাহলে পরিচালক গুলবাহার সিং-এর এই ছবি করার উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। যদিও সেই চেষ্টা দর্শকের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে, তা সময়ই বলবে।"
অন্যদিকে, বর্তমানে সম্পর্কের জটিলতাই যেন গল্পের অন্যতম প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতা কোনও নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কৌশিক সেনের মতে, দর্শক এখন আর খুব সরলীকৃত প্রেমের গল্প কিংবা একমাত্রিক হিংসার ছবি দেখতে আগ্রহী নন। এর অর্থ এই নয় যে দর্শক সহজ গল্প বুঝতে পারেন না। বরং চারপাশের জীবনটাই এখন এত জটিল যে পর্দায় সেই বাস্তবতার প্রতিফলন দেখতে চান তাঁরা। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং পারিবারিক পরিস্থিতির বহুমাত্রিকতা যখন সিনেমা বা সিরিজে উঠে আসে, তখন দর্শক তার সঙ্গে নিজেদের জীবনের মিল খুঁজে পান।
এই বদলে যাওয়া বাস্তবতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে সোশাল মিডিয়াও। অভিনেতার কথায়, তাঁর এবং রেশমির কাছে সোশাল মিডিয়া যতটা ভয়ের বিষয়, নতুন প্রজন্মের কাছে তা অনেকটাই স্বাভাবিক। প্রথমদিকে মনে হয়েছিল, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা হয়তো সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার নিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়বে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তারা নিজেরাই বুঝতে শিখেছে, কতটা ব্যবহার তাদের জন্য ভালো এবং কখন সেই ব্যবহার ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। এই বিষয়ে নতুন প্রজন্ম অনেক ক্ষেত্রেই বড়দের থেকেও বেশি সচেতন ও বিচক্ষণ বলে মনে করেন তিনি।
তবে সোশাল মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে তাঁর উদ্বেগের জায়গাটা অন্যত্র। বিশেষত, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমের প্রভাব আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় সোশাল মিডিয়ার আকর্ষণ ও ফাঁদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু যাদের জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, পড়াশুনার সীমিত সুযোগ এবং অন্যান্য সামাজিক চাপ রয়েছে, তাদের কাছে স্মার্টফোনের মাধ্যমে পৌঁছে যাওয়া বিপুল তথ্য ও প্রলোভন সামলানো সহজ নয়।
অভিনেতার আশঙ্কা, আমাদের দেশে এমন অসংখ্য শিশু-কিশোর রয়েছে, যাদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত এবং ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। অথচ তাদের প্রত্যেকের হাতেই পৌঁছে যাচ্ছে স্মার্টফোন। একটি ছোট্ট যন্ত্রের মধ্যেই তারা পাচ্ছে গোটা পৃথিবীর অসংখ্য তথ্য, আকর্ষণ এবং প্রলোভন। যথাযথ সচেতনতা ও সঠিক দিশা না থাকলে এই বিপুল তথ্যের জগৎ তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।
সব মিলিয়ে, তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, প্রেমের গল্পের বদলে যাওয়া ধরন আসলে বৃহত্তর সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। নতুন প্রজন্মের প্রেম, পরিবারের সমীকরণ থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক-সবকিছুই বদলাচ্ছে সময়ের সঙ্গে। তাই পর্দার গল্পেও সেই পরিবর্তনের ছাপ পড়বে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে এই পরিবর্তনের মধ্যেও পুরনো দিনের প্রেমের সরলতা ও আবেগের যে আলাদা আকর্ষণ রয়েছে, তা একেবারে হারিয়ে যায়নি। বরং সেই অনুভূতিকে নতুন সময়ের ভাষায় ফিরিয়ে আনতে পারলেই হয়তো আবারও দর্শকের মন জয় করতে পারবে কমবয়সিদের প্রেমের গল্প।