রং পাল্টে বিনোদন থেকে আম জনতার কণ্ঠ... 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু' দেখে কী প্রতিক্রিয়া পরিচালক কৌশিকের ?

রং পাল্টে বিনোদন থেকে আম জনতার কণ্ঠ... 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু' দেখে কী প্রতিক্রিয়া পরিচালক কৌশিকের ?
Bohurupi The Golden Daku movie: হলে বসে, 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু' দেখলেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ৷ কী অনুভূতি পরিচালকের ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 12:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: 'বহুরূপী'-র সাফল্যের পর এবার 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু' এই পুজোয় শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের বড় চমক ৷ ইতিমধ্যেই প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের জন্য হাজির এই সিনেমা ৷ তার আগে সিনেমা দেখে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শিবপ্রসাদ স্তুতি ৷ সোশাল মিডিয়ায় দিলেন ফার্স্ট রিভিউ ৷
2024 সালের পুজোয় মুক্তি পেয়েছিল 'বহুরূপী' ৷ কৌশানির 'ডাকাতিয়া বাঁশি' ঘুম কেড়েছিল অনেকের ৷ এবার পর্দায় হিট কৌশানি-শিবপ্রসাদের 'ময়দামুখো' ৷ আর ছবির গল্প, তা দেখে চমকে গিয়েছেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক কৌশিক ৷ তিনি লিখলেন, "উইন্ডোজের ব্লকবাস্টার নন্দিতা-শিবু জুটি আবার পুজো মাতাতে আসছে আজ। যারা আড়াই ঘণ্টা জমিয়ে আনন্দ করতে চান, যারা প্রয়োজনে গভীর,গম্ভীর, আন্তর্জাতিক সিনেমার গবেষণা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে শিক্ষিত, যারা সমাজের নানা বেনিয়ম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝাড়তে চান ছবি দেখে; তাদের ছবি এটা।"
আসলে, শিবপ্রসাদের বিপরীতে কৌশিনির রসায়ন পর্দায় জমে ক্ষীর ৷ আর এবার অবশ্যই বাড়তি চমক যীশু সেনগুপ্ত ও সোহিনী সরকার ৷ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আবারও বিক্রম প্রামাণিক ওরফে বহুরূপীর চরিত্রে ফিরেছেন। ঝিমলির চরিত্রে থাকছেন কৌশানি মুখোপাধ্যায়। প্রথম ছবির মতোই অপরাধ জগতের গল্প থাকলেও এবার পরিসর আরও বড়। পুলিশ এবং অপরাধীর টানাপোড়েন, পরিচয় বদলে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া এবং অপরাধের জগতের নানা ঘটনার সঙ্গে বাস্তব সমাজের কিছু সত্য পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পরিচালক শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটি ৷ যা দেখেই মুগ্ধ পরিচালক-অভিনেতা কৌশিক ৷
তিনি লেখেন, "অভিনয়ে, নাচে-গানে, চোর- পুলিশের জমজমাট সাপ-সিঁড়ি খেলায় আপনাকে পর্দা থেকে চোখ সরাতে দেবে না দ্য গোল্ডেন ডাকু। যদি কেউ মনে করেন এটা স্পেশাল স্ক্রিনিং দেখে বন্ধুকৃত্য করছি; একদম ঠিক ধরেছেন। কিন্তু এটাও মাথায় রাখবেন, কোনও পিঠ চাপড়ানো, সমালোচনা, রিভিউ বা ট্রোল এই জাতীয় বিনোদনকে বাংলার দর্শকদের থেকে অন্তত এই পুজোয় সরিয়ে রাখতে পারবে না। বাঙালীর চাপা অনেকগুলো প্রতিবাদ আছড়ে পড়েছে এই ছবিতে । উইন্ডোস চিরকালই বিনোদনের মোড়কে সমাজের কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরে। এই ছবি সত্যি বহুরূপী; হাসতে হাসতেই রং পাল্টে বিনোদন থেকে আম জনতার কণ্ঠ হয়ে ওঠে।"
পঞ্চমী থেকে দর্শক দরবারে এসে গিয়েছে 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু' ৷ এখন দেখার, এই সিনেমা বক্সঅফিসে বাকি তিনটি বড় বাজেটের ছবি, এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র, দ্য একেন: কেরালায় কুরুক্ষেত্র ও দেশু 7-র সঙ্গে লড়াইয়ে কতটা দর্শকদের ভালোবাসা কুড়িয়ে নিতে পারে ৷