চূর্ণী-অনির্বাণের সঙ্গে 'তারপর'... ! কৌশিকের নতুন ছবিতে কোন গল্প দানা বাঁধছে ?
Kaushik Ganguly New Film: 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'র সাফল্যের পর নতুন ছবির ঘোষণা করলেন পরিচালক কৌশিক ৷ কবে থেকে শুরু হচ্ছে সিনেমার শুটিং ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 11:23 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: নতুন ছবির ঘোষণা করলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ৷ শুক্রবার ক্যামেলিয়া প্রযোজনা সংস্থা ও পরিচালক যৌথভাবে এই ঘোষণা করে ৷ সিনেমার নাম 'তারপর' ৷ প্রকাশ্যে আসে সিনেমার পোস্টারও ৷
এদিন পোস্টার শেয়ার করে ক্যাপশনে পরিচালক লেখেন, "যে ধরনের গল্প বলার জন্য আমার সিনেমা বানানোর খিদে ; সেরম একটা ছবি …তারপর… ৷ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ Rupa Datta & TEAM Camellia Productions Pvt. Ltd." অন্যদিকে, প্রযোজনা সংস্থার তরফে লেখা হয়, "সময় এসেছে জীবনকে উল্টে-পাল্টে দেখার ৷ সময় এসেছে চারপাশের সমাজটাকে একটু অন্যভাবে দেখার ৷"
সিনেমার শুটিং কবে থেকে শুরু হবে এবং মুখ্যচরিত্রে কারা রয়েছেন, তাও আসে প্রকাশ্যে ৷ তারপর সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, রুদ্রনীল ঘোষ ও রজতাভ দত্তকে ৷ জানানো হয়, তারপর এমন এক গল্প বলবে যা মানুষের জীবন ও সমাজকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করবে ৷ সিনেমার শুটিং শুরু হবে চলতি বছরের অক্টোবর মাস থেকে ৷
পরিচালকের এই বছরের অন্যতম সফল সিনেমা 'আজও অর্ধাঙ্গিনী' ৷ পর্দায় চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় (শুভ্রা), জয়া আহসান (মেঘনা) এবং কৌশিক সেন (সুমন)-এর কাহিনি মন জয় করে দর্শকদের ৷ এবার তৈরির অপেক্ষায় 'তারপর' ৷ গল্পের সারমর্ম সম্পর্কে জানা যায় যে, সামাজিক অবস্থান ও পেশা আলাদা এমন পাঁচজন মানুষ এক জায়গায় জড়ো হন ৷ কেউ অতিরিক্ত কথা বলেন না ৷ ঘটনাচক্রে তাদের একসঙ্গে কাটাতে হলে কীভাবে মানিয়ে নেবে, সেই রকম ভাবনা উঠে আসতে চলেছে গল্পে ৷