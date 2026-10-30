তৃতীয় স্ত্রী গৌরির সঙ্গে প্রথমবার 'কারওয়া চৌথ' উদযাপন আমিরের, ভাইরাল ভিডিয়ো

তৃতীয় স্ত্রী গৌরির সঙ্গে প্রথমবার 'কারওয়া চৌথ' উদযাপন আমিরের, ভাইরাল ভিডিয়ো
Karwa Chauth Celebration: আমির খান থেকে গৌরি খান, শিল্পী শেঠ্ঠী থেকে পরিণীতি চোপড়া, কেমনভাবে উদযাপন করলেন 'কারওয়া চৌথ' উৎসব ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 2:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 অক্টোবর: স্বামীদের দীর্ঘায়ু কামনায় 29 অক্টোবর পালিত হয়েছে 'কারওয়া চৌথ' উৎসব ৷ সোশাল মিডিয়াতে তারকাদের কারওয়া চৌথ উদযাপনের ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল ৷ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, পরিণীতি চোপড়া থেকে শিল্পা শেঠ্ঠী, হিনা খানের মতো তারকারা সোশাল মিডিয়ায় তাদের কারওয়া চৌথ উদযাপনের ছবি শেয়ার করছেন ৷ অন্যদিকে, তৃতীয় বিয়ের পর আমির খানও, স্ত্রী গৌরি স্প্র্যাটের সঙ্গে প্রথমবার 'কারওয়া চৌথ' উৎসব উদযাপন করেছেন ৷
আমির খান ও গৌরী স্প্র্যাটের প্রথম কারওয়া চৌথ
2026 সালের কারওয়া চৌথ বলিউড ইন্ডাস্ট্রির জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই বছর আমির খান তাঁর তৃতীয় স্ত্রী গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে প্রথমবারের মতো কারওয়া চৌথ উদযাপন করেছেন। প্রত্যেকবারের মতো এই বছরও অনিল কাপুরের বাড়িতে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে স্ত্রী গৌরিকে নিয়ে পৌঁছে যান আমির খান ৷ এদিন তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের ফ্লোরাল কুর্তা-পাজামা ৷ গৌরিকে দেখা যায় বেগুনি রঙের পোশাকে। আলোকচিত্রীদের সামনে আমির খান ও গৌরী একসঙ্গে পোজও দেন ৷
অনিল কাপুরের বাড়িতে কারওয়া চৌথ-এর আয়োজন
কারওয়া চৌথ উপলক্ষে শাহরুখ পত্নী গৌরি খানও অভিনেতা অনিল কাপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন, যেখানে আরও কয়েকজন তারকা-পত্নী তাঁদের উপবাস ভাঙার জন্য আগে থেকেই জড়ো হয়েছিলেন। অনিল কাপুরের ছোট ভাই সঞ্জয় কাপুরকে তাঁর স্ত্রী মাহিপ কাপুরের সঙ্গে কারওয়া চৌথ পালন করতে দেখা যায়। অর্জুন কাপুরের বোন অংশুলা কাপুর বিয়ের পর তাঁর প্রথম কারওয়া চৌথ ব্রত পালন করেন স্বামী রোহান ঠাক্কারের সঙ্গে ।
কারওয়া চৌথ উদযাপনের জন্য শিল্পা শেঠ্ঠি তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রার সঙ্গে এবং চাঙ্কি পান্ডে তাঁর স্ত্রী ভাবনা পান্ডের সঙ্গে সেখানে পৌঁছান। বরুণ ধাওয়ানের বাবা, পরিচালক ডেভিড ধাওয়ানও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অনিল কাপুরের বাড়িতে আসেন। অনিল কাপুর নিজে কালো কুর্তা পরে কারওয়া চৌথ পালন করছিলেন। সোনম কাপুরও তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজার সঙ্গে কারওয়া চৌথ উদযাপনের জন্য বাবার বাড়িতে পৌঁছান।
এছাড়াও পরিণীতি চোপড়া, স্বামী রাঘব চাড্ডার সঙ্গে এই উৎসব উদযাপনের ভিডিয়ো শেয়ার করেন ৷ সেখানে দেখা যায়, বিমানের মধ্যে চাঁদ দেখে পরিকে জল খাইয়ে দিচ্ছেন রাঘর ৷
অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও 'কারওয়া চৌথ'-এর মিষ্টি ছবি শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তালিকায় রয়েছেন হিনা খান, রাকুলপ্রীত সিং, নুপূর স্যানন, কাজল আগরওয়াল, আয়ুষ্মানের খুরানার মতো তারকারাও ৷