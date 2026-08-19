শুটিং সেটে গুরুতর চোট পান কার্তিক, ভর্তি হাসপাতালে
আশা করা হচ্ছে, আগামী এক দিনের মধ্যেই তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করা হবে ৷ সুস্থ হয়ে কাজে ফেরার আগে তাঁকে কয়েক দিন বিশ্রামে থাকতে হবে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 1:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: কবির খান পরিচালিত আসন্ন স্পোর্টস ড্রামা সিনেমার শুটিংয়ের সময় হাঁটুতে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন কার্তিক আরিয়ান (Kartik Aaryan)। সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ের শেষ পর্যায়ে তিনি এই আঘাত পান বলে জানা গিয়েছে।
শুটিংয়ের শেষ দু-দিনের মধ্যে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শিডিউলের একেবারে শেষের দিকে বেশ কয়েকটি বড় অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করার পরিকল্পনা ছিল নির্মাতাদের। এই কঠিন দৃশ্যগুলোর জন্য কার্তিক অ্যাকশন প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কঠোর শারীরিক প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। আঘাত পাওয়ার পর তাঁকে মুম্বইয়ের মাহিমের ফোর্টিস রাহেজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, আগামী এক দিনের মধ্যেই তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করা হবে ৷ এরপর সুস্থ হয়ে কাজে ফেরার আগে তাঁকে কয়েক দিন বিশ্রামে থাকতে হবে।
জানা গিয়েছে, নাম ঠিক না হওয়া এই প্রজেক্টটির শুটিং প্রায় শেষ করে এনেছিলেন কার্তিক ৷ 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' (2026)-এর পর কবির খানের সঙ্গে এটি তাঁর দ্বিতীয় কাজ। আসন্ন এই স্পোর্টস ড্রামা ঘরানার ছবিটিতে কার্তিক একজন কিকবক্সিং কোচের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, যিনি কাশ্মীরের এক তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেন। ছবিটির কাহিনি তরুণ অ্যাথলেট তাজামুল ইসলামের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত। মুম্বই ও কাশ্মীর জুড়ে ছবিটির শুটিং করা হয়েছে।
কার্তিকের কাছে এই প্রোজেক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সিনেমার হাত ধরেই প্রযোজক হিসেবে তাঁর অভিষেক ঘটছে। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা 'ডোপামিন স্টুডিওস' (Dopamine Studios), 'কবির খান ফিল্মস'-এর সঙ্গে যৌথভাবে এই ছবিটি প্রযোজনা করছে। এর আগে কবির খানের সঙ্গে কাজ করে 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' (Chandu Champion) ছবির জন্য তিনি ব্যাপক পরিচিতি ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। যদিও 2024 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই স্পোর্টস বায়োপিকটি বক্সঅফিসে খুব একটা সাড়া ফেলতে পারেনি ৷ তবুও কার্তিকের অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন, যা তাঁর কর্মজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে রয়েছে।
তাঁর পরবর্তী কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে অনুরাগ বসুর রোমান্টিক সিনেমা, যেখানে তিনি শ্রীলীলার বিপরীতে অভিনয় করছেন। ভূষণ কুমারের টি-সিরিজ প্রযোজিত এই ছবিটির শুটিং গত এক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে শেষ হয়েছে। খানের স্পোর্টস ড্রামা এবং বসুর রোমান্টিক ছবি ছাড়াও তিনি 'নাগজিলা' এবং হংসল মেহতা পরিচালিত 'ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া'-র মতো প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন।