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অসম বন্যা: পীড়িতদের পাশে কার্তিক-আয়ুষ্মান-তাহিরা, ত্রান তহবিলে জমা অনুদান

সলমন খান, ভূমি পেডনেকরের পর এবার অসমে বন্যা পীড়িত মানুষদের পাশে দাঁড়ালেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান, আয়ুষ্মান খুরানার মতো তারকারা ৷

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বন্যা পীড়িতদের পাশে কার্তিক-আয়ুষ্মান-তাহিরা (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 11:56 AM IST

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হায়দরাবাদ, 31 জুলাই: বন্যায় অসমের (Assam floods) পরিস্থিতি ভয়াবহ ৷ গৃহহীন লক্ষ লক্ষ মানুষ ৷ পীড়িতদের পাশে দাঁড়াতে সলমন খান, ভূমি পেডনেকর আগেই সাহায্য পাঠিয়েছেন ৷ এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান (Kartik Aaryan), আয়ুষ্মান খুরানা (Ayushmann Khurrana), অভিনেত্রী তাহিরা কাশ্যপ (Tahira Kashyap) ৷ কার্তিক আরিয়ান অসমের মুখ্যমন্ত্রী তহবিলে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষদের জন্য 1 কোটি টাকা দান করেছেন ৷ সেই খবর সোশাল মিডিয়ায় সকলের সঙ্গে শেয়ার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷

কার্তিক আরিয়ানের অনুদান

বৃহস্পতিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় এক্স হ্যান্ডেলে অনুদানের কথা ঘোষণা করেছে। সেখানে বলা হয়, "মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 1 কোটি টাকার উদার অনুদান প্রদানের জন্য অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা। রাজ্যের ত্রাণ কার্যক্রমে তাঁর এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও সময়োপযোগী সহায়তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷"

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও তাঁর নিজস্ব ‘এক্স’ অ্যাকাউন্টে অভিনেতাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি লেখেন, "আপনার এই উদার অনুদান সত্যিই হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে ৷ আপনার এই সহায়তা আসামের মানুষের পাশে দাঁড়াতে অত্যন্ত সহায়ক হবে #AssamFloods।"

আয়ুষ্মান-তাহিরাও অসমের পাশে

অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা এবং পরিচালক-অভিনেত্রী তাহিরা কাশ্যপ অসমে বন্যাত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তার লক্ষ্যে ‘মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল’-এ অনুদান দিয়েছেন। 19 জুলাই শুরু হওয়া এই বন্যায় রাজ্যজুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বহু পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ৷ তাঁদের এই অনুদান সেইসব পরিবারের পুনর্বাসন উদ্যোগে সহায়তা করবে।

ত্রাণ কার্যক্রমে সামিল অন্যান্য তারকারাও

কার্তিকের অনুদানের আগেই, বলিউডের সুপারস্টার সলমন খান নীরবে অসমের বন্যাদুর্গত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এনজিও 'বিয়িং হিউম্যান'-এর মাধ্যমে এবং রাজ্যের একটি ফ্যান ক্লাবের সহায়তায় ধাপে ধাপে ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করেন। খাদ্যসামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগের সূচনা হয়েছে ৷ পর্যায়ক্রমে দুর্গতদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও প্রদান করা হবে। অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকার ও আলিয়া ভাটও তাঁদের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সচেতনতা বাড়ান ৷ তাঁরা ত্রাণ সংক্রান্ত তথ্য ও সহায়তা বিষয়ক বার্তা শেয়ার করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে মানুষকে উৎসাহিত করছেন।

অসমে বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক

পিটিআই-এর তথ্য অনুযায়ী, অসমের বন্যা পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ ৷ প্রাণহানি অব্যাহত রয়েছে। এইবছর রাজ্যে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 80-তে। এএসডিএমএ-র তথ্যমতে, চরাইদেও, গোলাঘাট, জোরহাট ও শিবসাগর জেলায় প্রায় 2.12 লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অসমে আটকা পড়া মানুষদের সহায়তার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ (NDRF), এসডিআরএফ (SDRF), দমকল ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ, পুলিশ এবং অন্যান্য বেসামরিক প্রশাসনের মতো বিভিন্ন সংস্থা উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

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KARTIK AARYAN
ASSAM FLOODS NEWS
AYUSHMANN KHURRANA ASSAM FLOODS
অসমে বন্যা
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