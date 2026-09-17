কোনও কারণেই মেঘনাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইতাম না- করিনা কাপুর খান
Kareena Kapoor Interview: মুক্তি পেতে চলেছে মেঘলা গুলজারের 'দায়রা' ৷ পুলিশের আধিকারিকের চরিত্রে দেখা যাবে করিনা কাপুর খানকে ৷ জার্নি নিয়ে অকপট অভিনেত্রী ৷
By Seema Sinha
Published : September 17, 2026 at 4:54 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 সেপ্টেম্বর: মেঘনা গুলজারের ক্রাইম-থ্রিলার 'দায়রা' (Daayra) মুক্তি পাচ্ছে 18 সেপ্টেম্বর ৷ সিনেমায় করিন কাপুর খান অভিনয় করেছেন ডিসিপি অজুনি কোহলির চরিত্রে। অজুনি একজন শান্ত, সংযত এবং নিয়মনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার, যিনি এক জটিল ও নৃশংস মামলার তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন। আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করা এক উচ্চপদস্থ পুলিশের চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে করিনা জানান, তাঁকে তাঁর স্বভাবসুলভ প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি বা 'বেবো জোশ' (Bebo josh)-কে পুরোপুরি সংযত রাখতে হয়েছিল ৷ কেবল চোখের ভাষার মাধ্যমেই অভিনয় করতে হয়েছিল। তবে অজুনির সেই শান্ত অথচ অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কারণে শুটিংয়ের পর তিনি শারীরিকভাবে বেশ ক্লান্ত বোধ করতেন।
এই ক্রাইম থ্রিলারের জটিল ও নৈতিকভাবে দ্বান্দ্বিক চরিত্রটি সম্পর্কে ইটিভি ভারতকে করিনা বলেন, "এটি আমার কেরিয়ারের সবচেয়ে ধূসর বা জটিল চরিত্র। অজুনি শান্ত ও রহস্যময়ী; সে হাসিমুখেই কঠিন পরিস্থিতি ও মানুষের মনের ভিতরের জটিলতাগুলো অনায়াসে খুলে করে ফেলে। এটি ছিল এক তীব্র ও দমবন্ধ করা অভিজ্ঞতা, যেখানে আমাকে কেবল চোখের মাধ্যমেই সবটা ফুটিয়ে তুলতে হতো। বিষয়টি সত্যিই খুব ক্লান্তিকর ছিল।"
তিনি বলেন, চিত্রগ্রাহক সৌরভ গোস্বামীর দৃশ্যশৈলী মূলত ক্লোজ-আপ শটের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে অভিনেতাদের মুখের অভিব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। করিনার কথায়, "বেশিরভাগ শটেই ক্যামেরা আমার মুখের ওপর থাকত, কিন্তু আমার পা কাঁপত। আমি ভাবতাম, 'কখন সেই বেবো-সুলভ (করিনার ডাকনাম) অভিব্যক্তিটা আসবে?'। আর মেঘনা বলতেন, 'না' (ওটার প্রয়োজন নেই)। চরিত্রটি অত্যন্ত সংযত; এটি আমার ব্যক্তিত্বে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে ৷"
একটি গুরুতর অপরাধ, আইন ও বিচারব্যবস্থা নিয়ে সমাজের প্রতিক্রিয়া এবং সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি টানটান উত্তেজনায় ভরা তদন্তমূলক ড্রামা 'দায়রা'-তে করিনার বিপরীতে রয়েছেন মালয়ালম সুপারস্টার পৃথ্বীরাজ সুকুমারন, যিনি ডিসিপি রমণ কুমারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যেখানে আজুনি আইনের প্রতিটি নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলেন, সেখানে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে রমণের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি আবেগপ্রবণ ও অস্থির ৷ ফলে তদন্তের ক্ষেত্রে তাঁরা একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বা 'ইয়ান ও ইয়াং'-এর মতো ভূমিকা পালন করেন।
করিনা সুকুমারনের সঙ্গে তাঁর অন-স্ক্রিন জুটিকে মজাদার ও ভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ৷ তিনি রসিকতা করে একে "পঞ্জাবের ছোলে আর কেরালার মটন"-এর মেলবন্ধন বলে অভিহিত করেছেন। সুকুমারনের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থান বা আঞ্চলিক সিনেমা শিল্পের পার্থক্য এখানে কোনও বাধা নয় ৷ তিনি বলেন, "আমি সত্যিই আনন্দিত যে মেঘনা এমন এক নতুন জুটিকে নিয়ে কাজ করার কথা ভেবেছেন, যেখানে এমন দুজন অভিনয় শিল্পীকে যুক্ত করা হয়েছে যাঁরা হয়তো আগে একে অপরকে চিনতেন না। মেঘনা, পৃথ্বীরাজ এবং আমার এই নতুন যৌথ উদ্যোগ নিয়ে সবাই খুব উচ্ছ্বসিত। কখনও কখনও ভাগ্যই মানুষকে একত্রিত করে। এখানে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিমের কোনও ভেদাভেদ নেই... আমরা সবাই শিল্পী।"
মেঘনাকে একজন "কঠোর ও নিয়মনিষ্ঠ পরিচালক" (টাস্কমাস্টার) হিসেবে উল্লেখ করে করিনা জানান, পরিচালকের শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে আন্তরিকতা ও সদয় আচরণের যে অপূর্ব সমন্বয়, তা শুটিংয়ের প্রতি তাঁর মধ্যে গভীর দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছিল। অভিনেত্রী স্মৃতিচারণ করেন যে, 'আজুনি' চরিত্রের পোশাকের ক্ষেত্রে ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য তিনি যখনই কোনও প্রস্তাব দিতেন, তখনও মেঘনা সেই চরিত্রের জন্য নিজের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার বিষয়ে অনড় থাকতেন।
করিনা বলেন, "আমি মেঘনাকে বলতাম, 'পোশাকগুলো কি একটু ফিটিং করে নেওয়া যায়? এগুলো খুব ঢিলেঢালা লাগছে।' তখন তিনি বলতেন, 'না, আমি তার শরীরের গড়ন বা শারীরিক কোনও বিষয় খুব বেশি ফুটিয়ে তুলতে চাই না।' তিনি শুধু আমাদের অভিনয়ই নয়, বরং পোশাক, হাতার মাপ-সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখতেন। সবাইকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, তা তিনি ভালোই জানেন। তিনি স্নেহময়ী কিন্তু সেটে তাঁর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। 26 বছরের কেরিয়ারে অনেক পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি, কিন্তু মেঘনার ক্ষেত্রে সবসময় মনে হতো-আমাকে সব ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত থাকতে হবে। আমি সেটে আধঘণ্টা আগে পৌঁছাতাম, কারণ কোনও কারণেই মেঘনাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইতাম না। এত বছর কাজ করার পরেও এমন অনুভূতি হওয়াটা আমাকে একজন নবাগত শিল্পীর মতো অনুভব করিয়েছে। একজন অভিনেতা হিসেবে এই অনুভূতিই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়। আমার মনে হয়, খুব কম পরিচালকই এমন পরিবেশ বা আবহ তৈরি করতে পারেন। মেঘনা গুলজারের কোনও সিনেমার জগতে প্রবেশ করলে আপনাকে নিজেকে সঁপে দিতে হয়, সেই পরিবেশকে আপন করে নিতে হয় এবং তাতে পুরোপুরি ডুবে যেতে হয় ৷"
আসন্ন ক্রাইম থ্রিলার ছবির একমাত্র গান 'সচ কা দায়রা'-র কথা লিখেছেন প্রবীণ গীতিকার গুলজার ৷ গানটির সুর করেছেন অমিত ত্রিবেদী এবং কণ্ঠ দিয়েছেন বি প্রাক। গুলজারের সঙ্গে নিজের পারিবারিক গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে করিনা এই কাজটিকে একটি 'ফুল-সার্কেল' মুহূর্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, শর্মিলা ঠাকুর ও ববিতা থেকে শুরু করে সইফ আলি খান এবং বর্তমানে তিনি নিজে-একাধিক প্রজন্মের সঙ্গে গুলজারের পারিবারিক বন্ধন রয়েছে। তিনি বলেন, "আমার শাশুড়ি শর্মিলা-জি তাঁর সঙ্গে বহু ছবিতে কাজ করেছেন। এখন তাঁর পুত্রবধূ হিসেবে আমি গুলজার-জির মেয়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি-তাই আমার কাছে এটি একটি বৃত্ত পূর্ণ হওয়ার মতো বিষয়।"
কেরিয়ারের এই পর্যায়ে এসে খান এমন সব ভালো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে চান, যাঁরা একজন শিল্পী হিসেবে তাঁকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। তাঁর কথায়, "আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই ৷ আমাদের কেবল বুঝেশুনে কাজ বেছে নিতে হয়। এখন আমি কাজের পরিমাণও কমিয়ে দিয়েছি। তবে হাতেগোনা কয়েকজন পরিচালকই আছেন যাঁদের সঙ্গে কাজ করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি-মেঘনা তাঁদেরই একজন। তাই ভালো চিত্রনাট্যের খোঁজ তো করতেই হয়, তবে মেঘনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত।"
'উড়তা পাঞ্জাব'-এ মাদক সংকটের বিরুদ্ধে লড়াইরত এক বাস্তববাদী চিকিৎসক ড. প্রীত সাহনি; 'জানে জান'-এ মানসিক চাপে থাকা ও সংযত এক সিঙ্গেল মাদার মায়া ডি'সুজা; কিংবা নিজের প্রযোজিত প্রথম চলচ্চিত্র 'দ্য বাকিংহাম মার্ডারস'-এ সন্তান হারানোর শোক ও স্থানীয় রাজনীতির জটিলতার মধ্য দিয়ে যাওয়া ব্রিটিশ-ভারতীয় গোয়েন্দা জসমিত ভামরা-পর্দায় করিনা কাপুর খান এমন সব নারীর চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন যা বারবার তাঁর গ্ল্যামারাস ভাবমূর্তিকে ভেঙে দিয়েছে।