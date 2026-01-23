চূড়ান্ত মনোনয়ন থেকে বাতিল 'হোমবাউন্ড' ! মুখ খুললেন করণ-বিশাল

চূড়ান্ত মনোনয়ন থেকে বাতিল 'হোমবাউন্ড' ! মুখ খুললেন করণ-বিশাল
কী বললেন করণ জোহর ও বিশাল জেঠওয়া ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 23, 2026 at 11:19 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 জানুয়ারি: অস্কার প্রতিযোগিতায় সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে জায়গা ধরে রাখতে পারল না ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা হোমবাউন্ড ৷ 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের জন্য মনোনয়ন ঘোষণা করা হয় 22 জানুয়ারি ৷ দুর্ভাগ্যবশত, টপ 5-এ জায়গা করতে পারে না হোমবাউন্ড ৷ কী প্রতিক্রিয়া দিলেন সিনেমার প্রযোজক করণ জোহর থেকে অভিনেতা বিশাল জেঠওয়ার ?
গর্বিত করণ জোহর
এই সিনেমার অন্যতম প্রযোজক করণ জোহর তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে সিনেমার জার্নি নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি ক্যাপশনে লেখেন, "গর্বিত! তোমাকে ভালোবাসি নীরজ ঘায়ওয়ান, আমাদের তোমার আলোয় আলোকিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য!" নীরজ তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে এই সৌজন্যের জবাবে লেখেন, "ধন্যবাদ করণ জোহর! তুমি আমার জন্য এক অটল অবলম্বন ছিলে। তোমাকে ছাড়া এতদূর আসা সম্ভব হতো না।"
সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে মনোনীত সিনেমার তালিকায় রয়েছে- দ্য সিক্রেট এজেন্ট (ব্রাজিল), ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট (ফ্রান্স), সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু (নরওয়ে), সিরাত (স্পেন), এবং দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজাব (তিউনিসিয়া)। অভিনেতা ঈশান খট্টরের পাশাপাশি বিশাল জেঠওয়া ছিলেন এই সিনেমার মুখ্য চরিত্র ৷ বিশাল এক সাক্ষাৎকারে জানান, যদিও হোমবাউন্ড চূড়ান্ত মনোনয়ন পায়নি কিন্তু 15 চূড়ান্ত তালিকায় আসা সম্মানের বিষয়। 'হোমবাউন্ড'-কে এতদূর এগিয়ে যেতে এবং বিশ্ব মঞ্চে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখাটা ছিল অবিশ্বাস্যভাবে বিশেষ একটি অভিজ্ঞতা। সিনেমায় চন্দন কুমার বাল্মিকীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যেখানে ইশান খট্টরও সমান্তরাল প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বিশাল জানান, এই সিনেমার অংশ হতে পেরে তিনি কৃতজ্ঞ অনুভব করেন ৷
Going global with this year's nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/NaKlw64YgR— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
সিনেমার প্রেক্ষাপট
'হোমবাউন্ড' সিনেমার গল্পের আধার দুই বন্ধুর জার্নিকে কেন্দ্র করে ৷ শোয়েব (ইশান খট্টর) ও চন্দন (বিশাল জেঠওয়া) স্বপ্ন দেখে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে পুলিশের চাকরি করবে ৷ কিন্তু তাদের বন্ধুত্বের পরীক্ষা নেয় জাত-ধর্ম আর বেঁচে থাকার জন্য অদম্য লড়াই ৷ অতিমারির সময়ে উত্তর ভারতের এক গ্রামে এই দুই বন্ধুর গল্প দেখে ইতিমধ্যেই প্রশংসা করেছেন অনেকেই ৷ এই সিনেমায় জাহ্নবীর চরিত্রের নাম সুধা ভারতী ৷ যার রয়েছে নিজস্ব লড়াই ৷ এই সিনেমায় পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে সামাজিক অবিচার এবং বৈষম্যের কথা ৷ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন করণ জোহর, অপূর্ব মেহতা, আদর পুনেওয়ালা ও সোমেন মিশ্রা ৷
