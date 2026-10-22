কফি কাউচে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করণ জোহরের, অবশেষে জীবনসঙ্গী খুঁজছেন পরিচালক ?
Karan Johar on love life: আর একা থাকতে রাজি নন পরিচালক-প্রোযোজক করণ জোহর ৷ কফি কাউচে বসে প্রকাশ করলেন নিজের মনের ইচ্ছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 1:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 অক্টোবর: বিয়ের পর প্রথমবার কফি উইথ করণ শোয়ে হাজিরা দিলেন রশ্মিকা মন্দানা ও বিজয় দেবরেকোণ্ডা ৷ ডিয়ার কমরেড খ্যাত অভিনেতা এর আগে একবার কফি কাউচে বসলেও রশ্মিকা প্রথমবার এলেন এই শোয়ে ৷ মজাদার এই শোয়ে, তারকাদের অনেক সিক্রেট ফাঁস করেন সঞ্চালক করণ জোহর ৷ এবার কফি কাউচে, নিজের প্রেমের জীবন সম্পর্কে মুখ খুলেছেন করণ। জীবনসঙ্গী খুঁজছেন 'কভি খুশি কভি গম' খ্যাত পরিচালক ?
কফি কাউচে ইচ্ছা প্রকাশ করণের
22 বছর ধরে বিগত 8টি সিজনে দেখা গিয়েছে, করণের এই শোয়ে যে তারকা প্রথমে সিঙ্গল এসেছেন, পরবর্তী সময়ে তাঁরা মিঙ্গল হয়েছেন ৷ এই যেমন ধরা যাক, ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফের কথা ৷ এই দুই তারকাই নিজেরা যখন প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন না, তখন কথায় কথায় নিজেদের পছন্দের কথা জানিয়েছিলেন ৷ আজ সেই জুটি একসন্তানের বাবা-মা ৷ ফলে, সঞ্চালক করণ সবসময় মনে করেন, এই শোয়ে কফি কাউচে বসে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তা পূর্ণ হয় ৷ নবমতম অর্থাৎ শেষ সিজনের দ্বিতীয় পর্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রশ্মিকা-বিজয় ৷
ViRosh on the couch? Chemistry is guaranteed 😉 Koffee with Karan Season 9, Episode 2, streaming Wednesday at 7pm, only on The Peacock Hub on JioHotstar. #KaranJohar @AdarPoonawalla @apoorvamehta18 @aneeshabaig #NishantNayak @manumaharshi @JioHotstar https://t.co/Mzc3dztPMJ— Dharmatic (@Dharmatic_) October 18, 2026
নানা মজার কথা, ব্যক্তিগত কথা, রশ্মিকা-বিজয়ের প্রেম থেকে বিয়ের কথা উঠে আসে এই পর্বে ৷ দুই তারকার প্রেম দেখে করণও বলে ফেলন, এবার তাঁরও একটা সঙ্গী দরকার ৷ সঙ্গে সঙ্গে বিজয় বলে ওঠেন, সে যেন কফি কাউচে বসে, নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ৷ শোনামাত্র রাজি হয়ে যান করণ ৷ তিনি রশ্মিকার হাত ধরে 55 বছর বয়সে এসে ঘোষণা করেন, এবার তিনি জীবনসঙ্গী চান ৷
কী বলেছেন করণ ?
চ্যাট শো 'কফি উইথ করণ 9'-এ বিজয় সেলিব্রিটি চ্যাট শো-এর আইকনিক সোফায় বসে করণকে তাঁর নিজের ইচ্ছা শেয়ার করতে বলেছিলেন। অকপটে উত্তর দিয়ে, করণ বলেছিলেন যে তিনি এমন একজনকে খুঁজে পাওয়ার আশা করছেন যার সঙ্গে তিনি একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন, যদিও তিনি মনে করেছিলেন যে বিয়ে তার জন্য একটি বাস্তব সম্ভাবনা নাও হতে পারে। করণ বলেন, "আমি একজন সঙ্গী পেতে চাই। আমি একটি সম্পর্কে থাকতে চাই। বিয়ে, আমি মনে করি, প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব নাও হতে পারে ৷"
একটি সম্পর্ক থেকে তিনি কী আশা করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করে, করণ জানান যে তিনি এমন একজনকে চান যার সঙ্গে তিনি তার দিনের সামান্য বিবরণ ভাগ করতে পারেন, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলি উদযাপন করতে পারেন এবং একত্রিত হওয়ার অনুভূতি অনুভব করতে পারেন। তিনি এমন একজন সঙ্গীর জন্য তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যিনি তার যমজ সন্তান, যশ এবং রুহির জন্য বাবা-মায়ের দায়িত্ব ভাগ করবেন।
করণ বলেন, "এমন কেউ আমার জীবনে আসুক, যার সঙ্গে দিনের সব কিছুই শেয়ার করতে পারি, এমন কিছু যার সঙ্গে আমি আমার জীবনের কিছু উদযাপন করতে পারি, এমন কেউ যে আমার যমজ সন্তানের সমান বাবা-মা হতে পারে যার বয়স এখন দশ, এবং এমন কেউ যাকে আমি, আমার বলে ডাকতে পারি এবং তবুও ভালবাসি এবং সম্মানিত বোধ করতে পারি এবং আমার জীবন সম্পূর্ণ করতে পারি ৷"
এখন দেখার, অন্যান্য তারকাদের মতো এই কফি কাউচে বসে করা পরিচালক করণ জোহরের মনের ইচ্ছা পূরণ হয় কি না৷