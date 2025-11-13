'কভারেজের নামে সার্কাস !'- পাপারাৎজিদের ওপর বিরক্ত করণ জোহর-মধুর ভান্ডারকর
প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তায় দেওল পরিবার ৷ সানি পাশে দাঁড়ান পরিচালক করণ জোহর-মধুর ভান্ডাকর ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 6:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 নভেম্বর: বাড়িতে বাবা অসুস্থ ৷ তার মধ্যে বাইরে ভিডিয়োগ্রাফার তথা পাপারাৎজিদের ভিড় দেখে ক্ষেপে যান বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর বড় ছেলে সানি দেওল ৷ এবার অভিনেতার পাশে দাঁড়ালেন পরিচালক করণ জোহর এবং মধুর ভান্ডারকর ৷ প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে ঘিরে ক্রমাগত পাপারাৎজি মনোযোগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তাঁরাও ৷ বর্তমানে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একটু একটু করে সুস্থতার দিকে এগোচ্ছেন বলিউডের হি-ম্যান ৷ কিন্তু পাপারাৎজিদের অতিরিক্ত কৌতুহলের কারণে ব্যক্তিগত পরিসর নষ্ট হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন করণ-মধুর ৷
করণ তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি বার্তা শেয়ার করেন ৷ যেখানে দেওল পরিবারের চারপাশে 'মিডিয়া সার্কাস' হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি বলেন, "পরিবারের জন্য এই আবেগঘন সময়ে বেসিক 'সৌজন্য' এবং 'সংবেদনশীলতার' অভাব দেখা যাওয়া কষ্টের ৷"
করণ আরও লেখেন, "যখন মৌলিক সৌজন্য এবং সংবেদনশীলতা আমাদের হৃদয় এবং আমাদের কর্মকাণ্ড ছেড়ে যায় তখন আমরা জানি যে আমরা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ৷ দয়া করে এই পরিবারকে একা ছেড়ে দিন ! তারা ইতিমধ্যেই আবেগগতভাবে লড়াই চালাচ্ছে ৷ আমাদের সিনেমায় এত বড় অবদান রেখেছেন, এমন একজন কিংবদন্তির জন্য পাপারাৎজি এবং মিডিয়ার সার্কাস দেখা হৃদয়বিদারক ৷ এটা কোনও কভারেজ নয়, এটি সেই মানুষটার প্রতি অবজ্ঞা দেখানো।" অন্যদিকে, মধুর ভান্ডারকর লেখেন, "পাপারাৎজিদের দেওল পরিবারের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করার এখনই উপযুক্ত সময়। আসুন তাঁদের সত্যিকার অর্থে প্রয়োজনীয় শান্তিপূর্ণ স্থান প্রদান করি, বিশেষ করে কঠিন সময়ে।"
ধর্মেন্দ্রর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ির বাইরে পাপারাৎজিদের ক্রমাগত ভিড় দেখে মেজাজ হারান সানি দেওল ৷ তিনি হাত জোড় করে তাঁদের উদ্দেশ্যে জানান, "আপনাদের লজ্জা করে না ? আপনাদের বাড়িতেও বাবা-মা আছেন ৷ সন্তান আছেন ৷ আপনাদের লজ্জা করি উচিত ৷"