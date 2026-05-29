ETV Bharat / entertainment

সোশালে কেন শাহরুখ-আলিয়া-করিনাকে 'আনফলো', স্পষ্ট জবাব করণের

মজার ব্যাপার, যেখানে অনেক বলিউড তারকা করণের ফলো লিস্ট থেকে উধাও হয়ে গিয়েছেন, সেখানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এখনও রয়েছেন।

karan-johar-clarifies-why-he-unfollowing-shah-rukh-khan-alia-bhatt-and-kareena-kapoor-on-instagram
করণ জোহর (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 29, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 29 মে: পরিচালক করণ জোহর সম্প্রতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার তালিকায় এক বড় পরিবর্তন এনে সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের অবাক করে দিয়েছেন। বলিউডে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্য পরিচিত এই পরিচালক ও প্রযোজক, শাহরুখ খান, আলিয়া ভাট, করিনা কাপুর খান, মালাইকা অরোরা, মনীশ মালহোত্রা, বরুণ ধাওয়ান এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রা-সহ ইন্ডাস্ট্রির বেশ কিছু নামকরা তারকাকে আনফলো করেছেন।

এই আকস্মিক পদক্ষেপ অনলাইনে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ৷ অনেক নেটিজেন ভাবতে শুরু করেছেন যে করণ এবং তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুদের মধ্যে কোনো ফাটল ধরছে কি না। জল্পনা আরও তীব্র হয় যখন অনুরাগীরা লক্ষ্য করেন যে তাঁর ব্যানার, ধর্মা প্রোডাকশনসের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান এবং অনন্যা পান্ডের মতো তারকারাও তাঁর ফলোয়িং লিস্টে আর নেই।

karan-johar-clarifies-why-he-unfollowing-shah-rukh-khan-alia-bhatt-and-kareena-kapoor-on-instagram
করণের পোস্ট (স্ক্রিনশট)

তবে, করণ এখন স্পষ্ট করেছেন যে এই আনফলো করার পেছনে কোনও গোপন কাহিনি নেই। পরিচালক তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরির মাধ্যমে এই আলোচনার জবাব দিয়েছেন ৷ এটিকে তাঁর 'ডিজিটাল ডিটক্স'-এর অংশ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া কার্যকলাপকে ঘিরে তৈরি হওয়া খবরের প্রতিক্রিয়ায় করণ লিখেছেন, "এটা একটা ডিজিটাল ডিটক্স ! আমি আমার সময় এবং শক্তি বাঁচাতে ইনস্টাগ্রামের সবাইকে আনফলো করছি ! ঈশ্বরের দোহাই, এটা জাতীয় খবর হতে পারে না... দয়া করে আরও চাঞ্চল্যকর কিছু তৈরি করুন! এটা অপ্রাসঙ্গিক!" এই বিবৃতির মাধ্যমে করণ স্পষ্ট করেছেন যে, তার এই সিদ্ধান্তের পেছনে ব্যক্তিগত মতপার্থক্য বা পেশাগত টানাপোড়েনের কোনও ভূমিকা নেই। বরং, পরিচালক জানিয়েছেন যে তিনি সোশাল মিডিয়ায় কম সময় ও শক্তি ব্যয় করতে চান।

মজার ব্যাপার হল, যেখানে অনেক বলিউড তারকা তার ফলোয়িং লিস্ট থেকে উধাও হয়ে গিয়েছেন, সেখানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া রয়ে গিয়েছেন। প্রিয়াঙ্কা ছাড়াও করণ বর্তমানে ধর্মা প্রোডাকশনসের সিইও অপূর্ব মেহতা এবং ব্যবসায়ী আদর পুনাওয়ালা-সহ মাত্র কয়েকজনকে ফলো করেন। ইনস্টাগ্রামে প্রায় 1 কোটি 70 লক্ষ ফলোয়ার থাকা সত্ত্বেও, পরিচালক এখন 80টিরও কম অ্যাকাউন্ট ফলো করেন। করণ বরাবরই সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয়। শুটিংয়ের গ্ল্যামারাস মুহূর্ত শেয়ার করা থেকে শুরু করে তার সন্তান রুহি ও যশের সঙ্গে ভিডিয়ো পোস্ট করা পর্যন্ত, করণ প্রায়শই অনলাইনে তাঁর অনুরাগীদের বিনোদন দিয়ে থাকেন। তিনি বলিউডের আলোচিত বিষয় এবং ইন্ডাস্ট্রির আলোচনা নিয়ে খোলামেলা কথা বলার জন্যও পরিচিত।

কাজের দিক থেকে, করণ সম্প্রতি অনন্যা পান্ডে এবং লক্ষ্য অভিনীত রোমান্টিক ড্রামা 'চাঁদ মেরা দিল' প্রযোজনা করেছেন। সিনেমাটি 22 মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ৷ দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পায় এই সিনেমা ৷ তিনি এখন তাঁর পরবর্তী ছবি ‘নাগজিলা’-র প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, যেখানে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন কার্তিক আরিয়ান।

আরও পড়ুন

TAGGED:

KARAN JOHAR AND SRK
KARAN JOHAR INSTA FOLLOW
PRIYANKA CHOPRA
KARAN JOHAR INSTAGRAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.