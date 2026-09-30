কফির কাপে লাস্ট চুমুক করণের ! কবে থেকে স্ট্রিমিং 'কফি উইথ করণ'-এর শেষ সিজনের ?
Karan Johar on Koffee With Karan: বিটাউনের তারকাদের সঙ্গে ফের আড্ডা মারতে তৈরি করণ জোহর ৷ শুরু হতে চলেছে 'কফি উইথ করণ' সিজন 9 ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 3:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 সেপ্টেম্বর: কিছুটা বিতর্ক, কিছুটা বিটাউনের অন্দরের খবর, কিছুটা গসিপ আর অনেক মজাদার কথা নিয়ে ফের আড্ডা মারতে হাজির হচ্ছেন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর ৷ শুরু হতে চলেছে জনপ্রিয় সেলিব্রিটি চ্যাট শো 'কফি উইথ করণ' ৷ তবে, এই খুশির খবরের সঙ্গে একটি খারাপ খবরও শেয়ার করেছেন করণ ৷
ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে তিনি এই জনপ্রিয় টক শো শুরুর কথা জানান। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "আমার মনে হয় আমাদের কথা বলা দরকার। অবশ্যই কফি খেতে খেতে। 'হটস্টার স্পেশালস: কফি উইথ করণ সিজন 9'- 14 অক্টোবর থেকে জিও-হটস্টারে (JioHotstar) দেখা যাবে।" ভিডিয়োটিতে করণকে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে দেখা যায় ৷ তিনি তাঁর প্রয়াত বাবা ও প্রযোজক যশ জোহরের সঙ্গে কথোপকথন থেকে টক শো উপস্থাপনার ধারণা কীভাবে শুরু হয়েছিল, তা স্মৃতিচারণ করেন ৷ সেই স্বপ্ন থেকে আটটি সিজন ও 161টি পর্বের দীর্ঘ যাত্রার কথা তুলে ধরেন। আর এর সঙ্গেই তিনি জানান, এটাই হবে 'কফি উইথ করণ'-এর শেষ সিজন ৷
ভিডিয়োতে তিনি বলেন, "এটা কোনও সাধারণ ঘোষণার চেয়ে আবেগঘন বার্তা। সম্ভবত 2004 সালের জুন মাসের কথা-আমি বাবাকে বলেছিলাম, 'আমি সত্যিই একটা টক শো উপস্থাপনা করতে চাই। আমি দুজন তারকা বা সেলিব্রিটিকে নিয়ে তাদের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডা দিতে চাই।' তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'করণ, তুমি তো তোমার বন্ধুদের ডাকবে আর তাদের সঙ্গে আড্ডা দেবে-এসব তো তুমি রোজই করো। এর জন্য কে টাকা খরচ করবে?'" করণ বলতে থাকেন, "আসলে সেই মাসেই তিনি মারা যান। 26 জুন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর এর শুটিংয়ের প্রথম দিন ছিল 2004 সালের 16 অগস্ট। আর আজ আমি এখানে-আটটি সিজন, 22 বছর এবং 161টি পর্ব পেরিয়ে।"
“I hope I have a story to tell. No, I hope I have a story to tell.”— prateek (@pratyayy) October 25, 2023
— I cried so much 😫😫😫💔 #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/jOEF2WlomU
শেষ সিজন প্রসঙ্গে জোহর বলেন, "এমন কিছু যাত্রা আছে যার সমাপ্তি নিয়ে আমরা আগে থেকে পরিকল্পনা করি না; বরং মনের গভীরে কোথাও আমরা ঠিকই বুঝতে পারি কখন সেই যাত্রার ইতি টানার সময় হয়েছে। 'কফি উইথ করণ' আমার জীবনের এক অসাধারণ অংশ হয়ে আছে। এটা আমাকে দিয়েছে বন্ধুত্ব, স্মৃতি, পাগলামিতে ভরা মুহূর্ত, প্রচুর ভালোবাসা এবং হ্যাঁ-বেশ কিছুটা বিতর্কও! তবে এই সবকিছুর মাঝে যা অপরিবর্তিত থেকেছে, তা হলো দর্শক।"
পরিচালক আরও বলেন, "তারা আমাদের সঙ্গে হেসেছেন, বিতর্ক করেছেন, ট্রোল করেছেন, আমাদের সাফল্য উদযাপন করেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা-বারবার ফিরে এসেছেন আরও এক কাপ কফির জন্য। বিদায় জানানোটা আবেগঘন হলেও, মনে হচ্ছে এটাই সঠিক সময়। এই শেষ সিজনটি হলো কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার সঙ্গে সেই মগটি শেষবারের মতো উঁচু করে ধরার একটা মাধ্যম-সেই সব মানুষের সঙ্গে, যারা 'কফি উইথ করণ'-কে আজকের এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন। তাই, আসুন আমার সঙ্গে শেষবারের মতো এক কাপ কফি উদযাপন। একদম শেষবারের মতো ৷"
Brewing a little nostalgia today? ☕️#KoffeeWithKaran pic.twitter.com/e3XfSQ2HVx— JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 28, 2026
জিওস্টার-এর হিন্দি ও ইংরেজি বিনোদন ব্যবসার (স্ট্রিমিং, টিভি ও স্টুডিয়ো) প্রধান অলোক জৈন বলেন, "'কফি উইথ করণ' এমন একটি টক শো যা বড় বড় তারকাদের দর্শকদের ড্রয়িংরুমে নিয়ে এসেছে এবং এমন এক বিশাল অনুরাগী তৈরি করেছে যার সমকক্ষ খুব কম শো-ই হতে পেরেছে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এটি দর্শকদের প্রিয় তারকাদের জীবনের এমন সব অন্তরঙ্গ, খোলামেলা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের ঝলক দেখিয়েছে, যা পপ কালচারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।"
'কফি উইথ করণ'-এর শেষ সিজন 14 অক্টোবর জিওহটস্টার-এ প্রিমিয়ার হবে।