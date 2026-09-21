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কেন-কীভাবে তৈরি হয়েছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ? নেপথ্যে থাকা হিরোর গল্প এবার বড়পর্দায়

Film based on R&AW founder Rameshwar Nath Kao: 'র'-এর কিংবদন্তি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রধান রামেশ্বর নাথ কাও-কে নিয়ে বায়োপিক তৈরির ঘোষণা করণ জোহরের ৷

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কেন-কীভাবে তৈরি হয়েছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ? (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 3:54 PM IST

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হায়দরাবাদ, 21 সেপ্টেম্বর: রিসার্চ অ্যানালিসিস উইং বা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কথা সকলেই শুনেছেন ৷ কিন্তু জানেন, এই সংস্থা কে তৈরি করেছিল ? কেন তৈরি করেছিল ? ভারতকে শত্রু দেশের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রতি পদক্ষেপে যে সংস্থা নীরবে কাজ করেছে, সেই সংস্থার নেপথ্যে ছিলেন কে, তা অনেকেই হয়তো জানেন না ৷ সেই হিরোর জীবনের সাক্ষী থাকতে চলেছে দর্শকরা ৷ ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (R&AW)-এর কিংবদন্তি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রধান রামেশ্বর নাথ কাও-কে নিয়ে বায়োপিক তৈরির ঘোষণা করেছেন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর ৷ প্রকাশ্যে সিনেমা মুক্তির তারিখও ৷

সলমন খানের 'এক থা টাইগার' থেকে আলিয়া ভাটে 'রাজি' বা সিদ্ধার্থ মালহোত্রার 'মিশন মঞ্জু', শাহরুখ খানের 'পাঠান', পর্দায় যখন 'র' এজেন্টেদের কাহিনি ফুটে ওঠে, তখন গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় ৷ নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশের স্বার্থে নীরবে আত্মত্যাগ করা হিরোদের কথা কেউ জানতেও পারে না ৷ কিন্তু এই 'র' বা রিসার্চ অ্যানালিসিস উইং (Research Analysis Wing) কে তৈরি করেছিলেন, কীভাবে সেই সফর শুরু হয়েছিল, সেই কাহিনি ফুটে উঠবে রূপোলি পর্দায় ৷

করণ জোহরের ঘোষণা

'ধর্ম প্রোডাকশনস' এবং 'লিও মিডিয়া কালেক্টিভ' -এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি হতে যাওয়া, 'র' (R&AW)-এর প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর নাথ কাও-কে নিয়ে তৈরি সিনেমা 2028 সালের 11 অগস্ট মুক্তি পাবে বলে ঘোষণা করেছেন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর ৷ 'কেশরী', 'রাজি' এবং 'শেরশাহ'-এর মতো সফল সিনেমার পর, করণ জোহর এবার আরও এক আড়ালে থাকা কিংবদন্তির গল্প বড় পর্দায় তুলে ধরতে প্রস্তুত।

সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো প্রকাশ করে করণ জোহর বলেন: "গত দুই বছর ধরে লিও মিডিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আবেগের সঙ্গে এই কাহিনি নিয়ে গবেষণা ও চিত্রনাট্য তৈরির কাজ করছে। আমরা চাই সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে একটি টানটান উত্তেজনাময় সিনেমা তৈরি হোক, যা 'র' (R&AW)-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে এবং তাদের যাত্রাপথের মাইলফলক বছরটিকে এক বলিষ্ঠ সিনেমার মাধ্যমে উদযাপন করবে... ধর্ম প্রোডাকশনসের আমরা সবাই এই কাজ শুরু করার জন্য অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত।"

বর্তমানে প্রাক-প্রস্তুতি বা ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে থাকা নামহীন এই সিনেমা আগামী বছর 11 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ৷ উল্লেখ্য, 21 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ 'র'-এর প্রতিষ্ঠার 58 বছর পূর্ণ হয়েছে ৷ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার 60 বছর উদযাপনে এই সিনেমা 2028 সালের অগস্টে মুক্তি পাবে ৷

নীতিন গোখলের লেখা 'জেন্টলম্যান স্পাইমাস্টার' (Gentleman Spymaster) বইয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হতে যাওয়া এই বিশাল পরিসরের গুপ্তচরবৃত্তি ও অ্যাকশন-ধর্মী সিনেমার শুটিং চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। সিনেমায় রামেশ্বর রাও চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, আর কোন কোন তারকা এই সিনেমার সঙ্গে জুড়বেন, কে হবে পরিচালক তা আপাতত গোপন রাখা হয়েছে ৷

জানা গিয়েছে, সিনেমায় 1955 থেকে 1971 সাল পর্যন্ত সময়কালকে তুলে ধরা হবে—যেখানে 'র' গঠনের প্রয়োজনীয়তা, সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা এবং 1971 সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের প্রথম অভিযানের কাহিনি তুলে ধরা হবে। উল্লেখ্য, আর.এন. কাও-কে গুপ্তচরবৃত্তির জগতে একজন কিংবদন্তি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ভারতীয় গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার কৃতিত্ব তাঁরই।

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করণ জোহর রমেশ্বর নাথ কাও
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RAW FOUNDER RAMESHWAR NATH KAO

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