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'র' প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর নাথ কাও-র জীবনী বড়পর্দায় ! জেনে নিন ভারতের 'জেন্টলম্যান স্পাইমাস্টার'কে

Movie on R&AW founder Rameshwar Nath Kao:নীতিন গোখলের লেখা 'R.N. Kao: Gentleman Spymaster' বই অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে সিনেমা ৷চলতি বছর শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে

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'র' প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর নাথ কাও-র জীবনী বড়পর্দায় ! (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 4:59 PM IST

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হায়দরাবাদ, 21 সেপ্টেম্বর: 1962 সালের ভারত-চীন যুদ্ধ এবং 1965 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ভারতের একটি পেশাদার বহিরাগত গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজন হয়। এরপর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নির্দেশে 1968 সালে গঠন করা হয় 'র' ৷ যার নেপথ্যে ছিলেন রামেশ্বর নাথ কাও ৷ তাঁর জীবনী এবার বড়পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর

1968 সালের আজকের দিনেই অর্থাৎ 21 সেপ্টেম্বর সফর শুরু হয়েছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর ৷ 2028 সালে এই সংস্থা পা দেবে 60 বছরে ৷ সেই মুহূর্তকে আরও বিশেষ করে তুলতে অগস্টে মুক্তি পাবে কাও-র জীবনী নির্ভর এই সিনেমা ৷ নীতিন গোখলের লেখা 'R.N. Kao: Gentleman Spymaster' বই অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে এই সিনেমা ৷ চলতি বছরে ছবিটির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, কে ছিলেন এই রামেশ্বর নাথ কাও -

রামেশ্বর নাথ কাও-এর জন্ম 1918 সালের 10 মে উত্তর প্রদেশের বেনারসে (বর্তমান বারাণসী) এক সম্ভ্রান্ত কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারে । তাঁর পরিবারের মূল শিকড় ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলায় ৷ সেখান কাও-এর পরিবার উত্তর প্রদেশে চলে আসেন ৷ রামেশ্বর নাথ কাও পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন ৷ ইংরেজি সাহিত্যের তুখোড় ছাত্র কাও-এর সামনে শিক্ষকতা বা অন্য পেশায় যাওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি দেশের সেবা করার সিদ্ধান্ত নেন। 1939-40 সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ইন্ডিয়ান ইমপেরিয়াল পুলিশে (IP) যোগ দেন, যা স্বাধীনতার পর আইপিএস (IPS) হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। তাঁকে উত্তর প্রদেশ ক্যাডারে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর বর্ণময় গোয়েন্দা জীবনের পথ চলা।

কাও ছিলেন ভারতের একজন কিংবদন্তি গুপ্তচর ব্যক্তিত্ব বা স্পাইমাস্টার ৷ তিনি ভারতের বহিরাগত গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং R&AW বা 'র'-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। 1968 সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে 1977 সাল পর্যন্ত তিনি এর প্রথম সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও আধুনিক গোয়েন্দা ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরিতে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

'র' (R&AW) এর প্রতিষ্ঠা-অবদান

1971 সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বাধীন 'র' অত্যন্ত গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি এবং তাঁর দল (যারা গোয়েন্দা মহলে 'কাও-বয়েজ' নামে পরিচিত ছিলেন) বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের (মুক্তিবাহিনী) প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান করেছিলেন। 1975 সালে কোনও রক্তপাত ছাড়াই সিকিমকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার সফল অপারেশনের নেপথ্যনায়ক ছিলেন রামেশ্বর নাথ কাও। তিনি আইবির এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার (ARC) এবং ভারতের বিশেষ কমান্ডো বাহিনী ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (NSG) গঠনে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সময় তিনি সরকারের সিনিয়র নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। 2002 সালের 20 জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে 83 বছর বয়সে এই মহান ব্যক্তিত্ব শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সিনেপর্দায় 'র' এজেন্টের গল্প

সিলভার স্ক্রিন হোক বা ওটিটি 'র' এজেন্টদের নানা গল্প, নানা রূপে ফুটে উঠেছে ৷ 'মিশন মঞ্জু', 'ওয়ার', 'হলিডে', 'বেবি', 'বেলবটম', 'অ্যাজেন্ট বিনোদ' থেকে শুরু করে 'নাম শবানা', 'খুফিয়া', 'আর্টিকেল 370', 'উরি:দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক', 'স্পাই'-এর মতো সিনেমা আজও মুগ্ধ করে দর্শকদের ৷ এছাড়াও সিরিজের তালিকায় রয়েছে, 'স্পেশাল ওপস', 'বার্ড অফ ব্লাড', 'দ্য নাইট ম্যানেজার'-এর মতো কাহিনি ৷

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TAGGED:

RESEARCH AND ANALYSIS WING RAW
RN KAO GENTLEMAN SPYMASTER
র প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর নাথ কাও
করণ জোহর
RAW FOUNDER RAMESHWAR NATH KAO

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