কপিল শর্মার কমেডি শোয়ের এই কৌতুক অভিনেতা 'ধুরন্ধর'-এ গোয়েন্দা, চিনতে পারলেন?

গত 25 বছর ধরে টেলিভিশন জগতে কাজ করে চলেছেন এই অভিনেতা ৷ তবে জনপ্রিয়তা-স্বীকৃতি এনে দিল 'ধুরন্ধর' ৷

kapil-sharma-comedy-show-fame-comedian-gaurav-gera-transformation-in-dhurandhar-he-plays-detective-mohammad-aalam-character
'ধুরন্ধর'-এ গোয়েন্দা, অভিনেতাকে চেনেন ? (সিনেমার দৃশ্য)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 18 ডিসেম্বর: দু'সপ্তাহ হতে চলল পর্দায় ম্যাজিক দেখাচ্ছে আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar) ৷ এতদিনে নিশ্চই এই সিনেমা দেখে নিয়েছেন ? আর যদি দেখে থাকেন তাহলে আপনি এই চরিত্রটিকে নিশ্চই লক্ষ্য করেছেন ৷ যিনি একজন ভারতীয় গুপ্তচরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিংয়ের বিপরীতে।

অর্থাৎ কথা হচ্ছে রণবীর তথা হামজা আলিকে সাহায্য করা মহম্মদ আলমকে নিয়ে ৷ সিনেমায় তিনি একজন জুস বিক্রেতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আপনি কি জানেন ছবিতে ভারতীয় গুপ্তচর মহম্মদ আলমের চরিত্রে কে অভিনয় করেছেন? বিগত আড়াই দশক ধরে অভিনয় জগতে আছেন এই তারকা ৷ তবে জনপ্রিয়তা, খ্যাতি বা স্বীকৃতি যাই বলা হোক না কেন, তা অভিনেতার ঝুলিতে এনে দিয়েছে 'ধুরন্ধর' ৷

গৌরব গেরাকে চেনেন ?

'ধুরন্ধর' সিনেমায়, অক্ষয় খান্নাকে দেখা গিয়েছে রহমান ডাকাইতের চরিত্রে ৷ রণবীর সিংয়ের চরিত্রের নাম হামজা আলি ও জস্কিরত সিং রাঙ্গি ৷ আর মাধবনের চরিত্রের নাম অজয় সান্যাল ৷ অর্জুন রামপালকে দেখা গিয়েছে মেজর ইকবালের চরিত্রে ৷ অন্যদিকে, এসপি চৌধুরী আসলামের চরিত্রে অভিনয় করেন সঞ্জয় দত্ত ৷

মুখ্য এই চরিত্রগুলি ছাড়াও সিনেমায় আরও এমন কিছু অভিনেতা রয়েছেন, যাঁদের অভিনয় সিনেমায় প্রাণ এনে দিয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছেন, 'জামিল জামিল' চরিত্রে রাকেশ বেদী, 'ডোঙ্গা' চরিত্রে নবীন কৌশিক, 'সুশান্ত বনসাল' চরিত্রে মানব, 'উজাইর বালুচ' চরিত্রে ড্যানিশ পান্ডোর এবং 'মহম্মদ আলম' চরিত্রে গৌরব গেরা (Gaurav Gera), যিনি জুস বিক্রেতা 'মহম্মদ আলম' চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

গৌরব থেকে মহম্মদ আলম হওয়ার জার্নি

সিনেমায় যতজন কলাকুশলী রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের মেকআপের দায়িত্ব একটি মাত্র সংস্থা পালন করেছে ৷ ধুরন্ধর তারকাদের রূপান্তর কীভাবে হয়েছে, সেই ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ এর মধ্যে মহম্মদ আলম চরিত্রে গৌরব গেরার চরিত্রের পরিবর্তন দেখে অবাক অনেকেই ৷ ভিডিয়োতে দেখা যায়, কীভাবে গৌরবকে মহম্মদ আলমে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। সিনেমায় তিনি যথেষ্ট স্ক্রিন টাইম পেয়েছেন, যার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছেন এই অভিনেতা।

টেলিভিশনের পরিচিত মুখ গৌরব

'সুসসসস… কোই হ্যায়', 'জস্যি জ্যায়সি কোই নেহি', 'সিআইডি' কিংবা 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কমেডি শো', 'বাথরুম সিঙ্গার', 'দেখ ইন্ডিয়া দেখ', 'কমেডি নাইটস উইথ কপিল', 'নাগিন', 'ঝলক দিখলা যা' বা 'বিগ বস 11', 'কিচেন চ্যাম্পিয়ন'- প্রত্যেকটি ধারাবাহিক ও রিয়েলিটি শোয়ে পরিচিতি পেয়েছেন গৌরব গেরা ৷ 2001 সালে তিনি 'সুসসসস… কোই হ্যায়' টিভি শো দিয়ে বিনোদন জগতে যাত্রা শুরু করেন ৷ বলিউডে গৌরবের প্রথম সিনেমা 'কিঁউ হো গয়া না' ৷ এরপর তাঁকে দেখা গিয়েছে, 'নীল অ্যান্ড নিক্কি', 'দ্য শকিনস'-এ ৷ একাধিক প্রোজেক্টে কাজ করলেও গৌরব গেরাকে সেইভাবে চিনতেন না দর্শকরা ৷ বলা ভাল, লাখো সেলেবদের ভিড়ে তিনি যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন ৷ তবে আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' গৌরবকে এনেছে লাইম লাইটে ৷

সম্পাদকের পছন্দ

