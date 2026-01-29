ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত ! এফআইআর রণবীরের বিরুদ্ধে

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত ! এফআইআর রণবীরের বিরুদ্ধে
কী কী ধারায় মামলা রুজু হয়েছে অভিনেতার বিরুদ্ধে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 29, 2026 at 10:19 AM IST
হায়দরাবাদ, 29 জানুয়ারি: 'ধুরন্ধর' সাফল্য নিয়ে যখন ক্লাউড নাইনে ভাসছিলেন রণবীর সিং (Ranveer Singh ), তখন ফের একবার আইনি বিপাকে জড়িয়ে পড়লেন অভিনেতা ৷ অভিনেতা ঋষভ শেঠ্ঠী (Rishab Shetty) 'কান্তারা: চ্যাপ্টার '1 (kantara chapter 1) সিনেমায় যে দৈব চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তা নিয়ে ব্যঙ্গ করার অপরাধে বেঙ্গালুরুতে রণবীরের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ 28 জানুয়ারি এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, "দৈবা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মিমিক্রি করে অপমান করেছেন অভিনেতা ৷ তিনি 'চামুন্ডী দৈবা'কে ভূত বলে সম্বোধন করে হিন্দু ভাবাবাগে তথা বিশ্বাসে আঘাত করেছেন ৷"
অভিযোগে বলা হয়েছে, "এই কাজটি ছিল সুচিন্তিত, ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষপূর্ণ, যা কেবল তাঁরই নয়, লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভক্তের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে ৷ চাউন্ডি দৈবের প্রতি তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করা হয়েছে, যার ফলে একটি পবিত্র ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা হয়েছে।"
ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) 196, 299 এবং 302 ধারায় এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি গত বছর গোয়ায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (আইএফএফআই) সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ঘটেছিল ৷ যেখানে রণবীর সিংকে 'কান্তারা: চ্যাপ্টার 1' ছবিতে ঋষভ শেঠ্ঠির অভিনয়ের প্রশংসা করতে এবং তাঁর চরিত্রের অনুকরণ করতে দেখা গিয়েছিল।
কী বলেছিলেন রণবীর ?
তিনি মঞ্চে ঋষভের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আমি সিনেমা হলে ছবিটি দেখেছি, ঋষভ, এটা একটা অসাধারণ পারফরম্যান্স ছিল ৷ বিশেষ করে যখন মহিলা ভূতটি আপনার শরীরে প্রবেশ করে, সেই একটি শট..." ৷ চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনেতা এই কথা বলেন। অনুষ্ঠানটির ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায় নিমেষে ৷ অনেক নেটিজেন এই ধরনের ব্যবহারকে অসম্মানজনক এবং অসংবেদনশীল বলে মনে করেন ৷ যার ফলে 'ধুরন্ধর' অভিনেতাকে ক্ষমাও চাইতে হয়।
Ranveer's reaction to the Kantara scene really felt unnecessary and disrespectful pic.twitter.com/yQeffCofZk— BlindGuy (@the_blind_thing) November 29, 2025
নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে রণবীর লিখেছিলেন, "আমার উদ্দেশ্য ছিল ছবিটিতে ঋষভের অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সকে তুলে ধরা। একজন অভিনেতা হিসেবে আমি জানি, তিনি যেভাবে ওই বিশেষ দৃশ্যটি করেছেন, তা করতে কতটা পরিশ্রম লাগে ৷ যার জন্য তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি সবসময় আমাদের দেশের প্রতিটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসকে গভীরভাবে সম্মান করি। যদি আমি কারও অনুভূতিতে আঘাত করে থাকি, তবে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।"
There’s a reason why today’s actors should be kept away from promotions . They end up creating controversy 🤦♂️#Dhurandhar #RanveerSingh pic.twitter.com/ROynqG8YzG— Matineeguy (@MKDJobsNew53) November 29, 2025
কান্তারা: চ্যাপ্টার 1' তুলুনাডুতে দৈব পূজার উৎপত্তির কাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছে, যা চতুর্থ শতাব্দীর কদম্ব রাজবংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। শেঠ্ঠি কান্তারা বন এবং তার উপজাতি সম্প্রদায়ের রক্ষক বার্মে চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটিতে রুক্মিণী বসন্ত, গুলশান দেবাইয়া এবং জয়রামও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।