কলেজ রুমে ঢুকে প্রেমিক আচমকাই চড় মারে, কান থেকে বেরোতে থাকে রক্ত- কণিকা
Kanika Mann remembers abusive relationship: সাইকো প্রেমিকের পাল্লায় পড়েছিলেন 'নাগিন' খ্যাত কণিকা ৷ বিভৎস সেই সময়ের কথা বিগ বস-এর ঘরে শেয়ার করেন অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 1:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: কম বয়সে প্রেমে পড়েছিলেন ৷ কিন্তু ভালোবাসার সেই মোহ কাটতে বেশি সময় লাগেনি ৷ প্রেমিকের হাতে চড় খাওয়ার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন নাগিন খ্যাত অভিনেত্রী কণিকা মান ৷ আসলে, বিগ বস-এর ঘরে যেই আসুন না কেন, নানা সময়ে প্রতিযোগীরা তাঁদের ব্যক্তিগত কথা আনেন প্রকাশ্যে ৷ হিন্দি বিগ বস-এ শুরু থেকেই অভিনেত্রী তথা প্রতিযোগী কণিকা মান নজর কেড়েছেন দর্শকদের ৷ তাঁর খেলার ধরন, পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতা দেখে প্রশংসা করেছেন খোদ সলমন খানও ৷ কিন্তু শক্ত মনের কণিকাও হয়েছেন শারীরিক হামলার শিকার ৷ আর সেই কথাই তিনি শেয়ার করেন বিগ বস-এর ঘরে ৷
'বিগ বস'-এর সহ-প্রতিযোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় কণিকা তাঁর কলেজ জীবন এবং প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তাঁর কোনও প্রেমিক ছিল না জানিয়ে কণিকা বলেন, কলেজের প্রথম বর্ষে চণ্ডীগড়ে যাওয়ার পর তিনি প্রথমবারের মতো স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন।
কীভাবে প্রথম প্রেমের সম্পর্কে জড়ান কণিকা ?
এদিন কণিকা বলেন, "দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আমার কোনও প্রেমিক ছিল না। কলেজের প্রথম বর্ষে আমি চণ্ডীগড়ে যাই। আমার মনে হয়েছিল, এটাই স্বাধীনতা। হোস্টেলে রাতে সবাইকে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে দেখতাম।" তিনি আরও বলেন, "এমন নয় যে আমার কাউকে খুব প্রয়োজন ছিল। তবে সম্ভবত এটি ছিল 'ফোমো' (FOMO - অন্য কেউ কিছু করছে আর আমি তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি-এমন অনুভূতি)। আমার মনে হল, আমার জীবনেও এমনটা ঘটতে পারে। তাই আমি একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুললাম। প্রথম যে ছেলেটি একটু মনোযোগ দিল, সে-ই আমার প্রেমিক হয়ে গেল।"
Kanika telling story of her toxic boyfriend who used to beat her , Abuse her , and torture her mentally 😢 I'm glad she at the end she sent her at the spot where that boy deserved 🙌❤️ #BiggBoss20 #KanikaMann https://t.co/NPPxYJCkzR— ᴛᴇᴀᴍ〄𝙷𝚄𝙽𝚃𝙴𝚁 (@TeamHunter24_) October 30, 2026
প্রাক্তন প্রেমিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে কণিকা জানান, "সে একজন সাইকো (মানসিকভাবে বিকৃত) ছিল। সে অত্যন্ত নির্যাতনকারী একজন মানুষ ছিল।" শারীরিক নির্যাতনের ঘটনার কথা মনে করে কণিকা জানান, একবার তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক কোনও কিছু না বলে সরাসরি তাঁর ক্লাসরুমে চলে আসে এবং স্ট্রাইপ দেওয়া (ডোরাকাটা) পোশাক পরার কারণে তাঁকে চড় মারে।
ঘটনার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কণিকা বলেন, "সে আমাকে কিছু না জানিয়েই আমার ক্লাসে চলে আসে। এরপর স্ট্রাইপ দেওয়া পোশাক পরার অপরাধে সে আমাকে চড় মারে। করিডোরে সবার সামনেই সে আমাকে চড় মেরেছিল।" কণিকা আরও জানান, সেই সময় তাঁর কানের দুল পরার জন্য কান ফোঁড়ানো ছিল, আর চড় খাওয়ার ফলে তাঁর কান দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করে। কথোপকথনের সময় অন্যরা যখন জানতে চান যে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল কি না, তখন কণিকা জানান, কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।
কণিকার কথায়, তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক একবার তাঁর ফোন কেড়ে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। তাঁর চলাফেরার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, একবার সেই প্রেমিক তাঁর হোস্টেল রুমের চাবিও ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। তিনি কীভাবে তাকে আবেগগতভাবে ব্ল্যাকমেইল করতেন, সে বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, "সে হুমকি দিয়ে বলত, 'এখন আমার সঙ্গে চলো। তা না হলে আমি তোমার বাবাকে ফোন করব। আমি তাকে বলব যে আমি তোমার প্রেমিক'।" তিনি আরও জানান যে, একবার সে সত্যিই তার বাবাকে ফোন করেছিল, কিন্তু তার বাবা ফোনটি ধরেননি। সেই সময়ের কথা মনে করে কণিকা বলেন, "আমার বাবা ফোনটি ধরেননি। তিনি যদি ফোনটি ধরতেন, তবে আমি অনেক আগেই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতাম।"
অভিনেত্রী আরও জানান, কীভাবে তিনি ধীরে ধীরে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং নিজের পক্ষে রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানান, তিনি প্রায় আট-নয় মাস আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, যা তাকে আইনি বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করেছিল।
সাবেক প্রেমিকের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে কণিকা জানান, ছেলেটি তার হোস্টেল থেকে তাঁকে অনুসরণ করে কলেজ পর্যন্ত চলে এসেছিল। তিনি যখন কলেজের ভেতরে ঢুকছিলেন, তখন ছেলেটি তাঁর হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে যায়। তিনি আরও জানান, ছেলেটি একটি হুডি পরে ছিল এবং তার কাছে একটি ছুরি ছিল। ভয়ঙ্কর সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, "সে একটি ছুরি বের করে আমার হাতের শিরায় 3-4 বার আঘাত করে। যেভাবে সে গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার করছিল, তাতে আমার মনে হয়েছিল সে আমাকে মেরেই ফেলবে।"
কণিকা জানান, সেই মুহূর্তে তিনি পরিচিত একজনকে পাশ দিয়ে যেতে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুলিশ ডাকার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "আমি পাশ দিয়ে যাওয়া একজনকে চিনতে পারি, তার নাম অর্জুন। আমি তাকে পুলিশ ডাকতে বলি। সে পুলিশকে ফোন করে এবং সত্যিই পুলিশ চলে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ থাকেই; মাত্র 2 মিনিটের মধ্যেই পুলিশ সেখানে পৌঁছে যায়।" অভিনেত্রীর কথায়, এই প্রথম তিনি তার প্রাক্তন প্রেমিককে ভয় পেতে দেখেন ৷ তিনি বলেন, "এই প্রথমবার আমার মনে হল, সে নিজেও কোনও কিছুতে ভয় পাচ্ছে।" কণিকা জানান, তিনি পুলিশের কাছে পুরো ঘটনাটি খুলে বলেন, এরপর পুলিশ তাঁর প্রাক্তন প্রেমিককে নিয়ে যায়। তিনি জানান, ছেলেটি দুই-তিন দিন কারাগারে ছিল।
তবে এখানেই সব শেষ হয়নি। অভিনেত্রী জানান, ছেলেটিকে পুলিশ নিয়ে যাওয়ার পর তার পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁকে হুমকি দিতে শুরু করেন। নিজের ওপর আসা চাপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "তাঁর পরিবার ও আত্মীয়রা আমাকে ফোন করেছিলেন। তাঁরা আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন। তাঁরা কোনও অনুরোধ করছিলেন না, বরং হুমকি দিচ্ছিলেন।" তিনি আরও স্বীকার করেন যে, মুখ খোলার পরিণাম কী হতে পারে তা নিয়ে তিনি ভীত ছিলেন এবং ঘটনাটি তাঁর পরিবার জেনে যাবে কি না, তা নিয়েও চিন্তিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পরিবারের কাছ থেকে যে সমর্থন তিনি পেয়েছেন, তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "তবে আমার পরিবারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ; আমি যখন তাঁদের সব কিছু বললাম, তখন তাঁরা সত্যিই আমাকে সমর্থন জুগিয়েছেন।"
কণিকা মানের কেরিয়ার
কণিকা মূলত হিন্দি ধারাবাহিক এবং পঞ্জাবি বিনোদন জগতে তার কাজের জন্য পরিচিত। হরিয়ানার পানিপথে জন্ম নেওয়া কণিকা চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে আইনের ডিগ্রি (LLB) লাভ করেন, তবে পরবর্তীতে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলেন। চণ্ডীগড়ে আইন পড়ার সময় থেকেই তিনি মডেলিং শুরু করেন। 2015 সালে শ্যারী মান-এর বিখ্যাত পঞ্জাবি গান 'রুহাফজা' (Roohafza)-এর মাধ্যমে মিউজিক ভিডিয়োতে মডেল হিসেবে কাজ শুরু করেন ৷
2017 সালে পঞ্জাবি সিনেমা 'রকি মেন্টাল'-এ অভিনেতা পরমীশ বর্মার বিপরীতে 'সীরাত' চরিত্রে অভিনয় করে তিনি বড় পর্দায় পা রাখেন। 2018 সালে জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'বড়ো বহু'-তে 'তিতলি' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে হিন্দি টেলিভিশনে তার যাত্রা শুরু হয়। 2018 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'গুড্ডন তুমসে না হো পায়েগা'-তে তিনি 'গুড্ডন জিন্দাল' এবং 'গুড্ডন বিড়লা'-এই দ্বৈত মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। এই শো-টি তাঁকে ঘরে ঘরে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলে এবং ব্যাপক সাফল্য এনে দেয়।
এরপর তিনি রোমান্টিক ড্রামা শোগুলির মধ্যে অন্যতম 'চান্দ জ্বলনে লগা'-এ তারা সেহগলের ভূমিকায় এবং 2026 সালে 'নাগিন 7'-এ রাধিকা চরিত্রে অভিনয় করেন। 2022 সালে রোমান্টিক ওয়েব সিরিজ 'রুহানিয়ত'-এ অভিনেতা অর্জুন বিজলানির বিপরীতে 'প্রিশা শ্রীবাস্তব' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল মাধ্যমে তাঁর অভিষেক ঘটে।