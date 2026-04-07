কালীঘাটে পুজো কঙ্গনার, ভোটের আবহে সারবেন নির্বাচনী প্রচার ?

মঙ্গলবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। মন্দির চত্বরে তাঁকে দেখে ভিড় জমান অনুরাগী থেকে সাধারণ মানুষ।

কালীঘাটে পুজো কঙ্গনার (সোশাল মিডিয়া)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 7, 2026 at 4:25 PM IST

হায়দরাবাদ, 7 এপ্রিল: বাংলায় যখন ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে ঠিক সেই সময়ই কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে উপস্থিত বলিউড কুইন কঙ্গনা রানাওয়াত ৷ চলতি মাসেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। জোরকদমে চলছে রাজনৈতিক ভোটপ্রচার। এরই মাঝে কলকাতায় হাজির অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা । আর এরপরেই জোর জল্পনা রাজনীতির অন্দর মহলে ৷ শুধুই কি মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন, নাকি নির্বাচনী প্রচারেও অংশ নেবেন মান্ডির সাংসদ ?

এদিন কঙ্গনার উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া ৷ মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে কঙ্গনা বেছে নিয়েছিলেন হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি ৷ সঙ্গে চওড়া কমলা পাড় ৷ গলায় মানানসই গয়না। মন্দিরে পুজো দেওয়ার সেই ছবি অভিনেত্রী-সাংসদ শেয়ার করেছেন নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ৷ মা কালীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পাশাপাশি নকুলেশ্বর ভৈরব মন্দিরেও পুজো দেন অভিনেত্রী।

পুজো দেওয়ার ছবি বিজেপির সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করা হয়েছে ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, "আজ কালীঘাট কালী মন্দির-এর পবিত্র প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে বলিউড অভিনেত্রী তথা হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মহামায়া মা কালী-এর চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। মায়ের স্নেহময়ী রূপের কাছে মাথা নত করে তিনি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করেন। এই পুণ্যভূমিতে তাঁর উপস্থিতি শুধু একটি দর্শন নয়, বরং ভক্তি, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক সুন্দর মিলন, যা বাঙালির চিরন্তন ধর্মীয় ঐতিহ্যকে আরও একবার উজ্জ্বল করে তোলে।" পুজোর সময় কঙ্গনার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির একাধিক স্থানীয় নেতা ও কর্মী। মন্দিরে ঢোকার আগে ও পরে তাঁকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো।

আসলে, কঙ্গনা বরাবরই নিজেকে 'শক্তির উপাসক' বলে দাবি করেন ৷ পুজো শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কঙ্গনা জানিয়েছেন, তিনি সবসময়ই শক্তির আরাধনা করেন। আজ ছুটে এসেছেন মায়ের ডাক পেয়ে ৷ গোটা দেশের মঙ্গলের পাশাপাশি বিশেষ করে বাংলার মেয়েদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। এখানকার মেয়েরা যাতে ন্যায়বিচার পায় এবং মা কালী যাতে তাঁদের রক্ষা করেন, সেটাই তাঁর কামনা। ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত তিনি বাংলার কোনও বিশেষ পদ্মফুল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে যাবেন কি না, তা নিয়ে কিছু জানা যায়নি।

বিভিন্ন ইস্যুতে নানা মন্তব্য করে কখনও বিতর্ক আবার কখনও সমালোচনার মুখে পড়েন অভিনেত্রী ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের টিকিট জেতার আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে একাধিক মন্তব্যের কারণে তিনি প্রায়ই শিরোনামে এসেছিলেন ৷ নিজের শহর মান্ডি থেকেই পদ্ম প্রার্থী হয়েছিলেন কঙ্গনা ৷ 74 হাজার 755 ভোটের ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রমাদিত্য সিংকে হারিয়ে তিনি রাজনীতির পথে যাত্রা শুরু করেন ৷

