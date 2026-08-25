'কেন বিকিনি পরে ভাইকে রাখি পরাতে হবে?'- কঙ্গনার তোপের মুখে কৃতি
ভাই-বোনের প্রিয় উৎসব, রাখী উদযাপনে এক বিজ্ঞাপনে কৃতির পোশাক নির্বাচন নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ এবার কৃতিকে সমালোচনা কঙ্গনার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 1:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: রাখী বন্ধনের মতো পবিত্র উৎসব উদযাপনে ভাইয়ের সামনে এমন খোলামেলা পোশাক কে পরে ? সম্প্রতি, অভিনেত্রী কৃতি স্যাননের 'রাখীবন্ধন'-এর বিজ্ঞাপন নিয়ে এমন মন্তব্যতেই ছেয়ে গিয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ অনেক নেটিজেনই এই উৎসবের জন্য তাঁর পোশাক নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এবার এই আলোচনায় সামিল অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত ৷ কৃতির পোশাক নির্বাচন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ কঙ্গনার ৷
কী রয়েছে বিজ্ঞাপনটিতে ?
এখানে কৃতিকে তাঁর অন-স্ক্রিন ভাইয়ের সঙ্গে রাখীবন্ধন উদযাপন করতে দেখা গিয়েছে। এতে তিনি একটি ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক পরেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ব্র্যালেট-স্টাইল ব্লাউজ, একটি কেপ এবং ড্র্যাপড স্কার্ট। যদিও এই প্রচারণায় উৎসবটিকে একটু আধুনিক আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ৷ তবুও দর্শকদের একাংশের মতে, এই সাজ উৎসবের মেজাজের সঙ্গে মানানসই ছিল না।
Creative freedom is great, but it shouldn't change the essence of a sacred tradition. 🛑🕉️— sushil kadam (@imsushilkadam) August 24, 2026
The new #RakshaBandhan ad featuring #KritiSanon misses the mark completely.
From an inappropriate festive outfit to trivialising the ritual by tying a rakhi to a pet dog, it disregards… pic.twitter.com/1i406na2Wp
কঙ্গনার সমালোচনা
পোশাক নির্বাচনের বিষয় নিয়ে যারা সমালোচনা করেছিলেন, কঙ্গনা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সোমবার সন্ধ্যায় ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, বর্তমান সময়ে নারীদের সামনে যখন পোশাকের নানাবিধ বিকল্প রয়েছে, তখন ঐতিহ্যবাহী উৎসবের জন্য কৃতি কেন এমন পোশাক বেছে নিলেন। কঙ্গনা লেখেন, "নারীদের জন্য এটা এক চমৎকার সময়। আমাদের পোশাকের সংগ্রহে রয়েছে নানা ধরনের বৈচিত্র্য; আজকের নারী আসলে বিশ্বনাগরিক।"
এরপর তিনি ককটেল ড্রেস ও লেহেঙ্গা থেকে শুরু করে জিন্স, শাড়ি, বিকিনি ও সালোয়ার কামিজের মতো বিভিন্ন পোশাকের কথা উল্লেখ করেন এবং সেই বিজ্ঞাপনের জন্য কৃতি যে পোশাকটি বেছে নিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, "আজ আমাদের সামনে এত সব পোশাকের বিকল্প থাকা সত্ত্বেও কেন বিকিনি পরে ভাইকে রাখি পরাতে হবে? পোশাক নির্বাচনের অন্যান্য সব উপায় কোথায় গেল?" কঙ্গনা বিজ্ঞাপনটিকে "ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিকটু বা অস্বস্তিকর" বলে অভিহিত করেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, এই ধরনের পোশাক-সজ্জা এই উৎসব উদযাপনের জন্য মোটেও সুন্দর নয় ৷
#kritisanon new #ad is creating #controversy regarding #rakshabandhan a #hindu #festival . You can take creative freedom but should not change the tradition.#bollywood #brandstrategy pic.twitter.com/XIpej5J57W— Rakesh (@rakeshrok20) August 23, 2026
সোশাল মিডিয়ার বেশ কয়েকজন ব্যবহারকারী আগেই কৃতির সাজপোশাক নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন ৷ ঠিক তার পরেই অভিনেতার এই মন্তব্য সামনে আসে। কেউ কেউ রাখী উৎসবের সঙ্গে সাধারণত জড়িয়ে থাকা প্রথাগত অনুষঙ্গ-যেমন পুজোর থালা, তিলক ও মিষ্টি-না থাকার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একজন ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেন, "পুজোর থালা কোথায়? ভাইয়ের সামনে কেন অন্তর্বাস পরে আছেন? এটা কি রাখী বন্ধন? তিলক কোথায়?"
Everyone trolling Kriti Sanon for this GIVA ad, saying she’s wearing a “bikini.” Is she? Nope.— Ritzz (@ChaoticRitzz) August 23, 2026
She’s not dressed inappropriately.
Maybe her outfit just doesn’t fit your definition of “decency.” I could wear that in front of my brother too.
Same people cheering her bikini… pic.twitter.com/65aSejJLFU
আরেক নেটিজন অভিযোগ করেন যে, বিজ্ঞাপনটির সাজসজ্জা বা স্টাইলিং ছিল সৃজনশীল দলের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ৷ তিনি মন্তব্য করেন যে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও ব্র্যান্ডটি "ভালোভাবেই জানত তারা কী করছে।" তবে এই সমালোচনার সঙ্গে সকলেই যে একমত তা নয় ৷ অনেকেই কৃতির সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং প্রশ্ন তোলেন, পোশাকের কারণে কেন প্রায়শই নারীদের বিচার করা হয়।
Even from my 'liberal,grown up in Germany' mindset this is way off. It's a beautiful festival with deep meaning. This looks like 'chalo, let's go party!' https://t.co/0ZZaWRIwLM— Sᴜᴢᴀɴɴᴇ Bᴇʀɴᴇʀᴛ (@suzannebernert) August 24, 2026
একজন লিখেছেন, "মানুষ যেখানে সিনেমায় কৃতি-র গ্ল্যামারাস বা বিকিনি পরা দৃশ্যগুলো উদযাপন করেন, সেখানেই আবার কোনও উৎসবের বিজ্ঞাপনে তাঁর পোশাক নিয়ে সমালোচনা বা আপত্তি তোলেন। নারীরা যা-ই পরুন না কেন, তাঁদের প্রায়শই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।" আবার কেউ লিখেছেন, " উৎসবের সময় নারীদের প্রথাগত পোশাকবিধি মেনে চলতে হবে-এমনটা আশা করা উচিত নয়।"
Giva Jewellery delivered a complete miss on their Raksha Bandhan Jewellery ad. Less clothes doesn't mean modern. Less clothes isn't women empowerment! That's a lie being sold. Wear the appropriate outfit at the appropriate time. This would have made sense for an ad on a club, not… pic.twitter.com/LBwR5yk9p7— Sᴜᴢᴀɴɴᴇ Bᴇʀɴᴇʀᴛ (@suzannebernert) August 24, 2026
প্রসঙ্গত, কাজের দিক থেকে দেখলে, শহিদ কাপুর ও রশ্মিকা মন্দানার সঙ্গে 'ককটেল 2' (Cocktail 2) সিনেমায় শেষ দেখা যাওয়া কৃতি স্যাননকে ৷ অন্যদিকে, কঙ্গনাকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' (Bharat Bhhagya Viddhaata) সিনেমায় যা 26/11-এর মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটে তৈরি ৷