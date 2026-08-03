ETV Bharat / entertainment

'উদারপন্থী' থেকে 'জাগ্রত হিন্দু' ! সমালোচকদের মোক্ষম জবাব কঙ্গনার

পার্টির পুরনো ভিডিয়ো নতুন করে ছড়িয়ে পড়ার পর ট্রোলিংয়ের জবাবে কঙ্গনা রানাওয়াত বলেছেন যে, তিনি এখন 'জাগ্রত হিন্দু' পরিচয়কেই আপন করে নিয়েছেন।

kangana-ranaut-reacts-on-trolling-over-resurfaced-old-party-videos-says-she-now-wants-to-be-awakened-hindu
সমালোচকদের মোক্ষম জবাব কঙ্গনার (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 3 অগস্ট: বিগত কয়েকদিন ধরেই নানা মন্তব্যের কারণে খবরের শিরোনামে আছেন কঙ্গনা রানাওয়াত (Kangana Ranaut) ৷ দিল্লিতে সিজিপি আন্দোলন (CJP Protest) থেকে কঙ্গনার যে মন্তব্য বিতর্ক শুরু হয়েছে এবার তা নিয়ে আসছে, অভিনেত্রীর অতীতকেও ৷ সোশাল মিডিয়ায় পার্টি করার কিছু পুরনো ভিডিয়ো (Kangana Old Video) ছড়িয়ে পড়ার পর ট্রোলিংয়ের মুখে পড়েছিলেন কঙ্গনা ৷ সোমবার ভিডিয়ো বার্তায় তার জবাব দিয়েছেন বলিউড 'কুইন' ৷

অভিনেত্রী থেকে রাজনীতিতে আসা কঙ্গনা বলেছেন, অতীতের জীবনধারা যেন তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে পরিবর্তিত হতে এবং নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরও খোলামেলাভাবে গ্রহণ করতে বাধা না দেয়। সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি নতুন ভিডিয়োতে পার্লামেন্টে যাওয়ার পথে নিজের ব্যক্তিগত যাত্রার কথা তুলে ধরেন তিনি। দেরি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি জানান, তাঁর ভাবনাগুলো তিনি শেয়ার করতে চান সকলের সঙ্গে ৷

বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্রী মূলত তাঁদেরই জবাব দিচ্ছিলেন, যাঁরা তাঁর পুরনো ভিডিয়োগুলো সামনে এনে প্রশ্ন তুলছেন যে কীভাবে তাঁর আগের জীবনযাত্রার সঙ্গে বর্তমান মতাদর্শের সামঞ্জস্য থাকে। কঙ্গনা বলেন, একসময় তিনি 'মডারেট হিন্দু' (উদারপন্থী হিন্দু) ছিলেন, কিন্তু এখন নিজেকে 'জাগ্রত হিন্দু' বলে মনে করেন। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, হিন্দু নারীরা যখন নিজেদের ধর্মকে প্রকাশ্যে সমর্থন বা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেন তাঁদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

কঙ্গনার মতে, বেড়ে ওঠার সময় অনেক তরুণ-তরুণীরই কোনও সুদৃঢ় রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শ গড়ে ওঠে না। তিনি জানান, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই মতাদর্শ পরিবর্তিত হতে পারে। তিনি আরও জানান যে, ধর্মনিরপেক্ষ বা বামপন্থী মতাদর্শ বেছে নেওয়ার বিষয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই ৷ কারণ তাঁর মতে, সংবিধান মানুষকে নিজস্ব বিশ্বাস অনুসরণের স্বাধীনতা দেয়। তবে তিনি মনে করেন, হিন্দু নারীরা যখন হিন্দুধর্ম নিয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলতে শুরু করেন, তখন তাঁদের ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়।

কঙ্গনা বলেন যে, তিনি একজন "সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল হিন্দু" হয়ে উঠতে চান পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন, কেন তাঁর এই পছন্দকে সকলে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে। উল্লেখ্য, এর আগে কঙ্গনা বর্তমান প্রজন্ম তথা জেন-জিদের 'নর্দমার আবর্জনা' বলে সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন ৷ তারপরেও নিজের কথা সকলের সামনে রাখতে পিছুপা হননি অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত ৷

আরও পড়ুন

TAGGED:

KANGANA RANAUT OLD PARTY VIDEOS
KANGANA RANAUT CJP PROTEST
KANGANA RANAUT AWAKENED HINDU
কঙ্গনা রানাওয়াত
KANGANA RANAUT HINDU POST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.