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'দৃষ্টিভঙ্গি এতটা সংকীর্ণ-কৃত্রিম কীভাবে !'- 'বন্দেমাতরম' গান নিয়ে শর্মিলার মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা কঙ্গনার

'বন্দেমাতরম' নিয়ে প্রবীণ অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের সাম্প্রতিক মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত ৷ তাঁকে 'হিন্দু-মুসলিম মানসিকতা' থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

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শর্মিলা ঠাকুরের সমালোচনায় কঙ্গনা (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 10:43 AM IST

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হায়দরাবাদ, 21 অগস্ট: 'বন্দেমাতরম' (Vande Mataram song) গানকে কেন্দ্র করে শর্মিলা ঠাকুরের (Sharmila Tagore) মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত (Kangana Ranaut) ৷ পাশাপাশি তিনি মানুষকে হিন্দু-মুসলিম মানসিকতার ঊর্ধ্বে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এই কবিতাটিকে কোনও ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে না দেখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে এর শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন ।

বিতর্কের শুরু

'বন্দেমাতরম' নিয়ে প্রবীণ অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের সাম্প্রতিক মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত ৷ তাঁকে 'হিন্দু-মুসলিম মানসিকতা' থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। শর্মিলা ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছিলেন যে জাতীয় সঙ্গীতের (বন্দেমাতরম-এর) কেবল প্রথম দু'টি স্তবকই রাখা উচিত ৷ তাঁর মতে, পরবর্তী স্তবকগুলোতে হিন্দু দেব-দেবীর উল্লেখ 'একেশ্বরবাদী' ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন হতে পারে।

আইএএনএস-কে দেওয়া শর্মিলা ঠাকুরের একটি সাক্ষাৎকার ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ সেই ভিডিয়ো নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করার সময় কঙ্গনা বলেন যে, প্রবীণ এই অভিনেত্রী নিজের সংশয় বা আপত্তি প্রকাশ করায় তিনি তাঁর প্রশংসা করছেন ৷ তবে কবিতাটি নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি একমত নন। কঙ্গনার যুক্তি, শিল্পকর্মে প্রায়শই রূপকের ব্যবহার করা হয় এবং সেগুলোকে আবশ্যিকভাবে ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে দেখা উচিত নয়।

সরকারি অনুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম' গাওয়া এবং এই সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নির্দেশিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জেরে রাজনৈতিক আঙিনায় বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (CWC) 1937 সালের সেই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে, যেখানে বলা হয়েছিল যে কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম'-এর কেবল প্রথম দুটি স্তবকই গাওয়া উচিত। এই রাজনৈতিক বিতর্কের রেশ এখন বিনোদন জগতেও ছড়িয়ে পড়েছে ৷

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কঙ্গনার পোস্ট শর্মিলা ঠাকুরের মন্তব্য নিয়ে (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)

কী বলেছেন শর্মিলা ঠাকুর ?

সম্প্রতি শর্মিলা ঠাকুর আইএএনএস (IANS)-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় 'বন্দে মাতরম' এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কথা বলেছেন। অভিনেত্রী বলেন, "আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল, এমন অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ আছেন যারা বহু দেব-দেবীর পরিবর্তে কেবল একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। 'বন্দেমাতরম'-এ এমন একটি অংশ বা স্তবক রয়েছে যেখানে অনেক দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।" তিনি আরও বলেন, "যারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাদের পক্ষে 'বন্দে কালী' বা 'বন্দে দুর্গা' বলাটা কঠিন। তাই ভারতের সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষের কথা বিবেচনা করলে বলা যায়, গানটির প্রথম দুটি স্তবক খুবই চমৎকার।"

কী লিখেছেন কঙ্গনা ?

'বন্দেমাতরম' নিয়ে শর্মিলা ঠাকুরের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে কঙ্গনা লেখেন, "আমি সাধুবাদ জানাই যে শর্মিলা জি 'বন্দে মাতরম' নিয়ে তাঁর আপত্তির কথা প্রকাশ করেছেন ৷ কিন্তু একজন শিল্পী হিসেবে আমি অবাক হচ্ছি যে শিল্প বা কবিতা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে এতটা সংকীর্ণ ও কৃত্রিম হতে পারে। যে কোনও কবিতা বা গানে শব্দগুলো রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ৷ কাঙ্ক্ষিত প্রভাব সৃষ্টির জন্য কবি বা শিল্পী নানা ধরনের কল্পনাশক্তি ও অবিশ্বাস্য সব উপমা ব্যবহার করেন। 'বন্দেমাতরম' হল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণস্পন্দন ৷ এর মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র জি জাতিকে তাদের অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এমন এক মহান শিল্পকর্মকে কীভাবে কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে দেখা যেতে পারে?"

কঙ্গনার যুক্তি, কবিতায় 'শক্তি'-র উল্লেখকে কেবল ধর্মীয় ব্যাখ্যার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং শক্তির প্রতীক হিসেবেও দেখা যেতে পারে। তিনি লেখেন, "বিবেকানন্দ বিখ্যাত সেই উক্তিটি করেছিলেন- 'আমার এমন তরুণ চাই যাদের শরীর লোহার মতো শক্ত, হাড় ইস্পাতের মতো মজবুত এবং শিরায় বজ্রের শক্তি বহমান' ৷ তিনি কিন্তু কোনও আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছিলেন না বরং তিনি 'শক্তি'-র জাগরণই চেয়েছিলেন। দয়া করে হিন্দু-মুসলমান মানসিকতার ঊর্ধ্বে আসুন ৷ এমনকী, আমরা যদি এক ঈশ্বরেও বিশ্বাস করি, চিকিৎসকরাও কিন্তু শারীরিক ক্ষমতা বা শক্তিকে 'শক্তি' বলেই অভিহিত করেন। আসুন, একে অপরকে আপনজনের মতো জড়িয়ে ধরি। আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি এবং আপনি সবসময় আমাকে যেভাবে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন, তা আমার খুব ভালো লাগে।"

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কঙ্গনার পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)

'বন্দেমাতরম' গান

1870-এর দশকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এবং পরবর্তীতে তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত এই গানটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ৷ গানটির প্রথম দুটি স্তবকে মাতৃভূমির বর্ণনা ও বন্দনা করা হয়েছে। পরবর্তী অংশগুলোতে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মতো হিন্দু দেবীদের উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম এই গানে সুরারোপ করেন এবং 1896 সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে এটি খালি গলায় গেয়েছিলেন। 1950 সালের 24 জানুয়ারি ভারতের গণপরিষদ এই গানের প্রথম দুটি স্তবককে ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বা 'জাতীয় গান' (National Song) হিসেবে গ্রহণ করে ৷

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TAGGED:

KANGANA RANAUT ON VANDE MATARAM
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SHARMILA TAGORE ON VANDE MATARAM
কঙ্গনা শর্মিলা ঠাকুর বন্দেমাতরম
KANGANA RANAUT SHARMILA TAGORE

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